Многофункциональные центры (МФЦ) в Московской области начнут с 25 июня работать в полном объеме. Соответствующее постановление подписал глава региона Андрей Воробьев. Документ опубликован на официальном сайте правительства Подмосковья.

МФЦ в Подмосковье начнут работать в полном объеме с 25 июня

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