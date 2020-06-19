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Вечерняя МоскваВечерняя МоскваМФЦ в Подмосковье начнут работать в полном объеме с 25 июня

Многофункциональные центры (МФЦ) в Московской области начнут с 25 июня работать в полном объеме. Соответствующее постановление подписал глава региона Андрей Воробьев. Документ опубликован на официальном сайте правительства Подмосковья.
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МФЦ в Подмосковье начнут работать в полном объеме

Газета.Ruвчера в 15:24

МФЦ в Подмосковье заработают как прежде, сохранив предварительную запись

Росбалтвчера в 14:05

Очный прием в МФЦ и работа магазинов любой площади возобновятся в Подмосковье с 25 июня

Агентство Москвавчера в 13:27

В Подмосковье с 25 июня возобновляется работа МФЦ в полном объеме

Интерфакс - Россиявчера в 13:53

МФЦ в Подмосковье начнут работать в полном объеме с 25 июня

Вечерняя Москвавчера в 13:25

Подмосковные МФЦ с 25 июня будут работать в полном объеме

РИА Новостивчера в 13:24

МФЦ в Подмосковье возобновляют очный прием для оказания всех видов услуг

РИАМОвчера в 13:24
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