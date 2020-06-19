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Вечерняя МоскваМФЦ в Подмосковье начнут работать в полном объеме с 25 июня
Многофункциональные центры (МФЦ) в Московской области начнут с 25 июня работать в полном объеме. Соответствующее постановление подписал глава региона Андрей Воробьев. Документ опубликован на официальном сайте правительства Подмосковья.
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Очный прием в МФЦ и работа магазинов любой площади возобновятся в Подмосковье с 25 июня
Агентство Москвавчера в 13:27
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МИД Великобритании ответил на статью Путина о Второй мировой войне
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Жители США не одобрили выплаты афроамериканцам за рабство
В США провели опрос жителей на тему возможности введения специальных выплат афроамериканской части населения.
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"Манчестер Юнайтед" на выезде сыграл вничью с "Тоттенхэмом" в матче 30-го тура чемпионата Англии по футболу.
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Газета.Ru вчера в 14:54
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Коммерсантъ вчера в 13:41
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США пригласили КНР на переговоры по контролю над вооружениями
Спецпредставитель президента США Маршалл Биллингсли проведет в Австрии переговоры по продлению Договора о сокращении наступательных вооружений с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым 22-23 июня.
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Адвокат Ефремова пообещал «жестко» поговорить с актером
Известия вчера в 23:33
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Коммерсантъ 17 июня в 15:07
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Президент Туркмении не приедет на парад Победы
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов не приедет на парад Победы в Москву, сообщает государственное информационное агентство Туркменистана.
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В РВИО упрекнули Запад в выборочном рассекречивании военных архивов
Западные страны рассекречивают документы выборочно, в то время как Россия вопросах исторической правды одна из наиболее открытых стран в мире, заявил РИА Новости в пятницу начальник научного отдела Российского военно-исторического общества (РВИО) Юрий Никифоров.
РИА Новости вчера в 13:21
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Жерар Пике: «Если „Реал“ потеряет очки, это станет сюрпризом»
«Барселона» сохраняет лидерство с 65 очками, однако «Реал» отстает от первого места лишь на три очка, имея игру в запасе.
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РБК 00:54
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Глава ЛНР обратился к Зеленскому с требованием прекратить огонь
Луганск, 20 июня 2020, 09:02 — REGNUM Вернуть режим полной боевой готовности пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник, если украинские силовики не прекратят обстрелы.
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Общество
Глава ВОЗ заявил о «новой и опасной» фазе пандемии коронавируса
Мир вступил в «новую и опасную» фазу распространения коронавируса, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.
РБК вчера в 13:41
Общество
В Белоруссии возобновились протесты против задержания оппозиционеров
В Белоруссии возобновились акции протеста против задержания активистов и политиков во время президентской избирательной кампании, сообщает «Радио Свобода».
РБК вчера в 17:33
Общество
В России стартовала приемная кампания в вузы
До 17 августа абитуриенты могут подавать документы на поступление В России стартует приемная кампания в вузы.
SM News вчера в 20:35
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Анонс Crash Bandicoot 4: It’s About Time состоится этим летом
Рейтинговое агентство Тайваня опубликовало на официальном сайте страницу Crash Bandicoot 4: It’s About Time для PlayStation 4 и Xbox One.
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Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали жаркий и сухой июль
Практически на всей европейской территории страны июль ожидается теплым, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
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Происшествия
Гаишник заставил водителя Rolls-Royce снять тонировку
В центре Санкт-Петербурга сотрудник ГИБДД остановил Rolls-Royce с глубокой тонировкой стекол.
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Общество
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Бастрыкин поручил проверить фирму в Петербурге, где убили студента
Москва, 20 июня 2020, 04:05 — REGNUM Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить озвученную в СМИ информацию о мошеннических действиях фирмы в Санкт-Петербурге, посетитель которой скончался после выстрела в голову.
REGNUM вчера в 21:05
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Эксперт объяснил, почему необязательно ставить антивирус на смартфон
Ставить на современные смартфоны антивирус практически нет необходимости, рассказал директор департамента развития бизнес-рынка АО «Кселл» Петр Дзюба.
Аргументы и Факты вчера в 20:16
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Тульская медсестра в бикини стала моделью
РБК вчера в 10:38