Коронавирус
Вечерняя МоскваМФЦ в Подмосковье начнут работать в полном объеме с 25 июня
Многофункциональные центры (МФЦ) в Московской области начнут с 25 июня работать в полном объеме. Соответствующее постановление подписал глава региона Андрей Воробьев. Документ опубликован на официальном сайте правительства Подмосковья.
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Здоровье
Онколог назвал симптом, требующий срочного обращения к врачу
Академик РАН и главный онколог Минздрава России Андрей Каприн дал рекомендации по профилактике рака кожи при загаре, отметив, что образования на коже злокачественного характера занимают второе место по количеству случаев (среди других видов онкологии).
Российская газета 01:48
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Ранее футбольный клуб «Сочи» отказался переносить сегодняшний матч с «Ростовом» не смотря на то, что большинство игроков основного состава «желто-синих» оказались на двухнедельном карантине из-за коронавируса.
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Общество
Собянин призвал продлить удаленную работу
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире канала "Россия-1" попросил столичных работодателей продлить удаленный режим работы для сотрудников.
Газета.Ru 16:27
Гаджеты
Эксперт объяснил, почему необязательно ставить антивирус на телефон
Директор департамента развития бизнес-рынка «Кселл» Петр Дзюба объяснил, почему необязательно ставить антивирус на смарфон.
Невские Новости 19:48
Армия и оружие
Простой и надёжный: в России рассказали как сбивать американские F-16
Американские истребители F-16 перестали быть проблемой для российских военных, что обусловлено появлением на вооружении армии страны переносных зенитно-ракетных комплексов «Верба», которые с практически со 100% вероятностью собьют американские боевые самолёты, оказавшиеся в зоне поражения.
Avia.pro 17:25
Происшествия
В деле о ДТП с участием Ефремова появились новые потерпевшие
В деле о ДТП с участием актера Михаила Ефремова появились новые потерпевшие.
Lenta.ru 10:50
Общество
Судимый актер Долинский заявил, что Ефремов не выживет в заключении
Заслуженный артист России Владимир Долинский обратился в эфире федерального телевидения к родственникам погибшего в ДТП Сергея Захарова с просьбой "не убивать" актера Михаила Ефремова, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 17:48
Политика
США отказали китайским авиакомпаниям в полетах
Минтранс США в пятницу отклонил запросы китайских перевозчиков на выполнение рейсов между США и КНР, мотивировав этот отказ необходимостью паритета между американскими и китайскими авиакомпаниями, говорится в заявлении ведомства, размещённом на его сайте.
РИА Новости 19:37
Финансы
Банк России впервые понизил ключевую ставку до 4,5%
Банк России снизил ключевую ставку сразу на один процентный пункт впервые за пять лет — до 4,5% годовых, обновив ее исторический минимум.
РИА Новости 18:21
Общество
Девяностый этаж башни в «Москва-Сити» продали за 1 млрд рублей
Коммерсантъ 19:59
Общество
В трех штатах США отмечен всплеск заражений коронавирусом
После наметившегося в последние недели снижения коронавирусной статистики в США сразу в трех штатах - Аризоне, Техасе и Флориде - медики отметили резкий скачок числа заражений.
Российская газета 17:41
Армия и оружие
Столтенберг заявил об увеличении военного присутствия США в Европе
Решение об осуществлении сокращения военного контингента США в Германии пока не принято, но это не означает сокращение американского присутствия в Европе, напротив, оно будет увеличено, сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Взгляд.ру 17 июня в 14:24
Общество
В Белоруссии возобновились протесты против задержания оппозиционеров
В Белоруссии возобновились акции протеста против задержания активистов и политиков во время президентской избирательной кампании, сообщает «Радио Свобода».
РБК 17:33
Политика
Нарышкин заявил, что миром нельзя управлять из Вашингтона
Директор Службы внешней разведки России, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин считает, что мнение некоторых западных политиков о том, что миром можно управлять из Вашингтона, является ошибочным.
Газета.Ru 16:38
Политика
МИД Германии вызвал посла России из-за убийства в Берлине
Министерство иностранных дел Германии пригласило российского посла Сергея Нечаева, чтобы изложить ему позицию немецкой стороны относительно дела об убийстве гражданина Грузии в Берлине.
ФАН вчера в 08:55
Общество
Илон Маск продал дом в Лос-Анджелесе за $29 млн
Известия 19:02
Общество
Российские пенсионеры получат доплаты к пенсии с 1 августа
Несколько категорий российских пенсионеров с 1 августа получат доплаты к пенсии, гражданам не нужно будет подавать никаких заявлений, перерасчет проведут автоматически, сообщает Федеральное агентство новостей.
РИАМО 04:59
Политика
Кремль прокомментировал задержание Бабарико в Белоруссии
В Кремле прокомментировали задержание соперника Лукашенко на выборах президента Виктора Бабарико.
Московский Комсомолец 05:49
Политика
Путин рассказал всему миру об уроках Второй мировой войны
Американский журнал National Interest опубликовал статью президента России Владимира Путина на английском языке об уроках Второй мировой войны.
Infox.ru вчера в 16:22
Наука
Генетически модифицированные козы дали противораковое молоко
ToDay News Ufa 01:37
Происшествия
В Приангарье задержана высокопоставленная чиновница
Задержана первый заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Цитата из видео По версии следствия, речь идёт о взятке в сумме два млн рублей, которую в октябре 2016 г. чиновница получила от представителя фирмы-застройщика за продление разрешения на строительство при отсутствии правовых оснований.
REGNUM 07:28
Политика
Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России
Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
Автоспорт
Алекс Дзанарди находится в тяжелом состоянии
Легенда автоспорта Алекс Дзанарди находился в сознании после дорожно-транспортного происшествия, сообщает Radio Capital.
Autosport.com.ru 14:37
Общество
ВОЗ предупредила о новой опасной фазе пандемии коронавируса
Глава ВОЗ подчеркнул, что мир находится в новой и очень опасной фазе пандемии коронавируса.
BFM.ru 16:46
Авто
Стартовали продажи китайской копии «Гелендвагена»
Китайский автоконцерн BAIC выпустил обновленную версию внедорожника Beijing BJ80, узнаваемого благодаря схожему с Mercedes-Benz G-Class дизайну.
Автоновости дня 06:05
Происшествия
Пропавших под Тамбовом мать с младенцем нашли мертвыми
Мать с восьмимесячным младенцем, пропавшие четыре дня назад в селе Новоюрьево Тамбовской области, найдены погибшими.
ТАСС 15:11
Футбол
Жёны Песьякова, Карпина и Ионова показали средний палец «Сочи»
Девушка и жёны Валерия Карпина и Алексея Ионова показали средний палец футболистам сочинского клуба.
Евро-футбол.ру 16:57
Политика
Дудь назвал позором голосование за поправки в Конституцию
Популярный российский интервьюер Юрий Дудь назвал позором всенародное голосование по изменению Конституции, которое состоится 1 июля, и осудил рекламирующих плебисцит звёзд.
News.ru 13:22