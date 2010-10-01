Экономика

Zaim.comZaim.comМФО примут на себя риск долговой нагрузки

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Аналитики полагают, что потенциальный негативный эффект от увеличения долговой нагрузки населения возьмут на себя МФО. Произойдет миграция риска из банковского сектора в микрофинансовый.
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МФО примут на себя риск долговой нагрузки

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АКРА: рост долговой нагрузки россиян не будет критичным для банков, риск могут принять МФО

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