Аналитики полагают, что потенциальный негативный эффект от увеличения долговой нагрузки населения возьмут на себя МФО. Произойдет миграция риска из банковского сектора в микрофинансовый.

МФО примут на себя риск долговой нагрузки

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