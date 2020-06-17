Общество
РИА НовостиМГИК опроверг данные об отказе членов УИК работать на голосовании
Мосгоризбирком опроверг информацию о массовом отказе членов участковых избирательных комиссий работать на голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Ранее "Открытые медиа" сообщили, что члены участковых избиркомов в Москве якобы массово отказываются работать на голосовании по Конституции.
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Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 16:20, Ашберн
Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru 03:13
Футбол
Шесть игроков «Ростова» заразились коронавирусом
Результаты тестирования на коронавирус у шести игроков "Ростова" выявили отклонения от нормы, сообщает комментатор "Матч ТВ" Нобель Арустамян.
РИА Новости 10:33
Авто
Skoda тестирует обновленный кроссовер Skoda Karoq
Как изменится салон и оснащение, пока сказать сложно, но западные СМИ уверены, что обновленный Karoq получит гибридную силовую установку (ее, возможно, и тестируют с прицепом) и новую мультимедийную систему MIB3, которая сможет сама обновляться «по воздуху».
Автоновости дня вчера в 05:00
Армия и оружие
Украина объявила в розыск Стрелкова-Гиркина
News.ru вчера в 10:46
Политика
Посол Германии в США ответила Трампу на слова о защите от России
Посол ФРГ в Соединенных Штатах Эмили Хабер прокомментировала заявление президента Дональда Трампа о том, что США защищает Германию от России.
Известия 15 июня в 20:34
Политика
Россия никогда не обсуждала границу с Финляндией – Захарова
Россия никогда не обсуждала границу с Финляндией, передает ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.
Москва 24 13:33
Энергетика
Бензин в России рекордно подорожал
Бензин Аи-95 рекордно подорожал на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи 17 июня, свидетельствуют данные площадки.
Lenta.ru 10:24
Происшествия
Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина
РИА Новости вчера в 06:40
Политика
Указ о голосовании по поправкам 1 июля вновь оспорен в Верховном суде
Верховный суд России зарегистрировал административный иск, оспаривающий указ президента о проведении 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию.
Интерфакс 13:42
Здоровье
В Москве умер ребёнок из-за новой болезни, вызванной коронавирусом
Двухлетняя Маша Паршикова умерла из-за нового заболевания, вызванного коронавирусом.
МордовМедиа 10:01
Политика
Трамп попросил лидера Китая помочь выиграть выборы
Президент США Дональд Трамп попросил председателя КНР Си Цзиньпина помочь ему выиграть выборы в 2020 году.
Lenta.ru 16:03
Происшествия
Театр «Современник» отреагировал на ДТП с участием Ефремова
Московский театр «Современник» на своем официальном сайте в понедельник опубликовал заявление в связи с прозошедшей автомобильной аварией с участием актера Михаила Ефремова.
Парламентская газета 15 июня в 16:11
Общество
Мурашко допустил полное снятие ограничений не ранее 2021 года
Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что говорить о полном снятии всех ограничений, которые были введены из-за пандемии коронавируса, можно не ранее февраля 2021 года.
Известия вчера в 18:33
Политика
Путин призвал подумать, какие меры поддержки россиян стоит продлить
Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что правительство должно проанализировать, какие меры поддержки россиян можно отменить, а какие следует оставить.
Аргументы недели 15 июня в 10:32
Политика
В ФРГ призвали отвечать на санкции США против «Северного потока — 2»
Глава комитета бундестага Германии по энергетике Клаус Эрнст предложил вводить аналогичные меры против американских сенаторов, которые выступают за санкции в отношении «Северного потока — 2». Он добавил, что речь в данном случае идёт не об экономике, а о немецком суверенитете.
RT на русском вчера в 05:40
Игры
GTA V на PS5. Игроки отругали издателя за решение выпустить игру на новой консоли
Напомним, GTA V вышла 17 сентября 2013 года на консолях предыдущего поколения.
Городской портал Новый Нижний 15 июня в 03:00
Армия и оружие
Эсминец США вошел в Черное море
Как сообщила пресс-служба 6-го флота ВМС США, американский эсминец класса Arleigh Burke Porter начал переход в Черное море с целью проведения учений с союзниками по НАТО и партнерами альянса в регионе.
Военное дело 06:01
Армия и оружие
Российская ПВО засекла бомбардировщики США над Тихим океаном
Российские радары системы ПВО проследили за полетом двух стратегических бомбардировщиков ВВС США B-52 Stratofortress.
Российская газета 14:17
Футбол
Суд до июля отложил пересмотр приговора Кокорину и Мамаеву
Мосгорсуд отложил заседание по пересмотру приговора полузащитнику "Ростова" Павлу Мамаеву и нападающему "Сочи" Александру Кокорину.
Накануне.Ru 05:46
Авто
Nissan представила кроссовер Nissan X-Trail нового поколения
Компания Nissan официально представила новый Nissan Rogue/X-Trail.
Автоновости дня 15 июня в 09:27
Шоу-бизнес
46-летняя Судзиловская поразила фигурой в купальнике
Порадовали Судзиловскую и ногти.
7Дней.ру 14:00
Наука
Физики предложили искать темную материю с помощью магнонов
Сегодня многие физики ищут тяжелые частицы темной материи — вимпы.
Индикатор 10:37
Автоспорт
Отец Хэмилтона призвал Формулу 1 встать на колени
Motorsport.com Россия вчера в 10:11
Политика
В резиденции Путина установили дезинфекционный туннель
RT на русском вчера в 15:16
Фигурное катание
Стало известно о беременности фигуристки Юлии Липницкой
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Юлия Липницкая беременна и совсем скоро родит первенца.
Аргументы недели вчера в 11:21
Армия и оружие
Франция предложила исключить Турцию из НАТО
Глава Министерства обороны Франции заявил о том, что в связи с последними действиями Анкары, Североатлантическому альянсу следует пересмотреть своё отношение к Турции, как к члену НАТО, намекнув, на необходимость исключения этого государства из военного альянса.
Avia.pro 11:24
Наука
В Мексике расшифровали таинственный 2000-летний петроглиф
В Мексике археологи изучили петроглиф возрастом около 2000 лет, найденный в штате Колима, и установили, что этот артефакт является точной картой части древней Мезоамерики.
Российская газета вчера в 05:59