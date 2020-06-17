Мосгоризбирком опроверг информацию о массовом отказе членов участковых избирательных комиссий работать на голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Ранее "Открытые медиа" сообщили, что члены участковых избиркомов в Москве якобы массово отказываются работать на голосовании по Конституции.

МГИК опроверг данные об отказе членов УИК работать на голосовании

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