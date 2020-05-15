Президент Владимир Зеленский внес Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Государственный музей "Эрмитаж" в санкционный список российских компаний и государственных учреждений. Соответствующий указ опубликован на сайте офиса украинского лидера.

МГУ и Эрмитаж попали под украинские санкции

Общество В МВД РФ рассказали о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус Москва, 16 мая 2020, 09:10 — REGNUM В случае уклонения от тестирования при подозрении на коронавирусную инфекцию жителям России грозит штраф от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, сообщили в пресс-центре МВД РФ. 2,1K

Общество В Тульской области коронавирус подтвердился у 101 человека В Тульской области коронавирус подтвердился у 101 человека. Такие данные приводит региональный оперативный штаб за минувшие сутки. 412

Политика Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов "Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он. 374

Технологии Россиян предупредили о новом способе мошенничества с онлайн-банками Специалист отметила, что сейчас у банков есть все средства защиты от кибератак, да и к тому же техническая поддержка банка никогда не просит удаленный доступ к смартфону или компьютеру пользователя. 58

Общество Во Владимирской области выявлено 45 новых случаев коронавируса Управление Роспотребнадзора по Владимирской области обращается к гражданам - Вам необходимо соблюдать режим самоизоляции на дому, предусмотренный Указом Президента РФ №206 от 25.03.2020г. 644

Здоровье В Краснодарском крае выздоровели 1139 человек с диагнозом коронавирус 1139 пациентов выписаны с выздоровлением, в том числе 160 человек за последние сутки. 32 пациента находится в тяжелом состоянии на ИВЛ. 693

Здоровье За сутки 87 случаев коронавируса выявили в Ростовской области По данным Роспотребнадзора на среду, 13 мая, за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтверждена еще у 87 человек в Ростовской области. 647

Общество В Крыму с 18 мая смягчат режим строгой самоизоляции Режим всеобщей строгой самоизоляции в республике Крым с 18 мая сменяется на рекомендации властей крымчанам ограничить поездки и выход из дома без необходимости, соответствующие изменения в указ внес глава Крыма Сергей Аксенов. 108

Происшествия Бизнесмена Анатолия Быкова обвинили в организации двойного убийства Бизнесмену Анатолию Быкову, который в 1990-е годы был совладельцем Красноярского алюминиевого завода, предъявили обвинение в организации убийства двух человек, сообщается на сайте Следственного комитета. 379

Гаджеты Грядущие флагманы Huawei P50 и Huawei Mate 40 уже тестируют Известный исайдер Эван Блэсс (Evan Blass), известный под ником @evleaks, опубликовал на своей страничке в Twitter информацию о том, что компания Huawei уже начала тестирование смартфонов Huawei P50 и Huawei Mate 40.

Здоровье В Петербурге умер врач, заболевший коронавирусом Заведующий отделением лучевой диагностики Городской клинической больницы Санкт-Петербурга №31 Виктор Парафило умер в возрасте 71 года от осложнений, вызванных коронавирусом, сообщается на сайте учреждения. 4

Игры Epic Games Store бесплатно раздаёт GTA 5 Компания Epic Games начала раздачу экшена Grand Theft Auto 5 (GTA 5) в Epic Games Store. 844

Футбол Матчи российской Премьер-лиги возобновятся 21 июня Сообщается, розыгрыш турнира возобновится 21 июня. При этом, командам разрешат делать по 5 замен за матч. 63

Общество Волгоградцам бесплатно раздадут маски и перчатки В каждый индивидуально упакованный комплект входят маска со сменными защитными фильтрами и перчатки многоразового использования. 64

Финансы Россия сократила вложения в гособлигации США в три раза Россия сократила вложения в государственные облигации США больше чем в три раза — с $12,58 млрд в феврале до $3,85 млрд в марте. 292