Политика
РИА НовостиМГУ и Эрмитаж попали под украинские санкции
Президент Владимир Зеленский внес Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Государственный музей "Эрмитаж" в санкционный список российских компаний и государственных учреждений. Соответствующий указ опубликован на сайте офиса украинского лидера.
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У Зеленского ввели санкции против крымского ФСБ, КФУ и космонавта Шкаплерова
Московский Комсомолец03:21
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Футбол
Главным тренером «Локомотива» вместо Семина назначен Николич
«Локомотив» объявил об отставке с поста главного тренера Юрия Семина.
Vprognoze.ru 14 мая в 11:38
Общество
В МВД РФ рассказали о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус
Москва, 16 мая 2020, 09:10 — REGNUM В случае уклонения от тестирования при подозрении на коронавирусную инфекцию жителям России грозит штраф от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, сообщили в пресс-центре МВД РФ.
REGNUM 02:10
Общество
В Тульской области коронавирус подтвердился у 101 человека
В Тульской области коронавирус подтвердился у 101 человека. Такие данные приводит региональный оперативный штаб за минувшие сутки.
Центр 71 03:58
Политика
Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов
"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
Российская газета 04:11
Технологии
Россиян предупредили о новом способе мошенничества с онлайн-банками
Специалист отметила, что сейчас у банков есть все средства защиты от кибератак, да и к тому же техническая поддержка банка никогда не просит удаленный доступ к смартфону или компьютеру пользователя.
Astera вчера в 12:02
Общество
В РПЦ рассказали о дальнейшей судьбе мозаики со Сталиным из храма ВС
Ранее стало известно, что внутри главного военного храма, который возводится к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, может появиться мозаика, посвященная Параду Победы 1945 года в Москве.
РИА Новости вчера в 17:37
Общество
Во Владимирской области выявлено 45 новых случаев коронавируса
Управление Роспотребнадзора по Владимирской области обращается к гражданам - Вам необходимо соблюдать режим самоизоляции на дому, предусмотренный Указом Президента РФ №206 от 25.03.2020г.
ГТРК Владимир 14 мая в 03:05
Здоровье
В Краснодарском крае выздоровели 1139 человек с диагнозом коронавирус
1139 пациентов выписаны с выздоровлением, в том числе 160 человек за последние сутки. 32 пациента находится в тяжелом состоянии на ИВЛ.
Администрация Краснодарского края 04:03
Здоровье
Введение штрафов за нарушение масочного режима в Башкирии противоречит рекомендациям ВОЗ, МЧС и первоначальным заявлениям Центра эпидемиологии республики
С 12 мая в Башкирии ужесточили ответственность за нарушение масочного режима.
UfaTime.ru 14 мая в 22:04
Шоу-бизнес
Внучка Федосеевой-Шукшиной отказалась возвращать квартиру в Финляндии
News.ru вчера в 10:04
Здоровье
За сутки 87 случаев коронавируса выявили в Ростовской области
По данным Роспотребнадзора на среду, 13 мая, за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтверждена еще у 87 человек в Ростовской области.
Kursk.com 13 мая в 05:33
Общество
Перечислены регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
За последние сутки в России зафиксировали 9200 случаев заражения коронавирусом в 83 регионах.
Lenta.ru 03:52
Религия
В Черногории освободят сербского епископа и священников
В Черногории из-под стражи освободят епископа Будимлянско-Никшичского Иоанникия и священников Сербской православной церкви (СПЦ).
ТК Звезда вчера в 19:03
Игры
Появились скриншоты ремастера первой Mafia
The GEEK 13 мая в 12:09
Общество
В Крыму с 18 мая смягчат режим строгой самоизоляции
Режим всеобщей строгой самоизоляции в республике Крым с 18 мая сменяется на рекомендации властей крымчанам ограничить поездки и выход из дома без необходимости, соответствующие изменения в указ внес глава Крыма Сергей Аксенов.
РИА Новости 01:33
Происшествия
Бизнесмена Анатолия Быкова обвинили в организации двойного убийства
Бизнесмену Анатолию Быкову, который в 1990-е годы был совладельцем Красноярского алюминиевого завода, предъявили обвинение в организации убийства двух человек, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК вчера в 05:17
Армия и оружие
NI: Иран преуспел в модернизации старых советских танков
Модернизированные Ираном советские танки стали популярны на Ближнем Востоке и в странах Африки.
Российская газета вчера в 06:20
Гаджеты
Грядущие флагманы Huawei P50 и Huawei Mate 40 уже тестируют
Известный исайдер Эван Блэсс (Evan Blass), известный под ником @evleaks, опубликовал на своей страничке в Twitter информацию о том, что компания Huawei уже начала тестирование смартфонов Huawei P50 и Huawei Mate 40.
iXBT.com 00:31
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
Фигурное катание
Александра Трусова объяснила уход к Плющенко от Тутберидзе
Как сказала Трусова, в жизни порой необходимо делать ответственный шаг. Она отметила, что решение о переходе к Плющенко было взвешенным.
Амур.инфо вчера в 03:56
Здоровье
В Петербурге умер врач, заболевший коронавирусом
Заведующий отделением лучевой диагностики Городской клинической больницы Санкт-Петербурга №31 Виктор Парафило умер в возрасте 71 года от осложнений, вызванных коронавирусом, сообщается на сайте учреждения.
Gazeta.SPb 02:21
Игры
Epic Games Store бесплатно раздаёт GTA 5
Компания Epic Games начала раздачу экшена Grand Theft Auto 5 (GTA 5) в Epic Games Store.
News.ru 14 мая в 11:12
Армия и оружие
В Минобороны рассказали об оказанной Сербии помощи
РИА Новости 02:30
Футбол
Матчи российской Премьер-лиги возобновятся 21 июня
Сообщается, розыгрыш турнира возобновится 21 июня. При этом, командам разрешат делать по 5 замен за матч.
Vprognoze.ru вчера в 06:52
Общество
Волгоградцам бесплатно раздадут маски и перчатки
В каждый индивидуально упакованный комплект входят маска со сменными защитными фильтрами и перчатки многоразового использования.
МТВ онлайн 14 мая в 03:10
Здоровье
В Ульяновской области нашли ещё 79 человек с коронавирусом
За последние сутки в Ульяновской области подтверждено 79 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
АиФ Ульяновск вчера в 14:29
Финансы
Россия сократила вложения в гособлигации США в три раза
Россия сократила вложения в государственные облигации США больше чем в три раза — с $12,58 млрд в феврале до $3,85 млрд в марте.
Коммерсантъ вчера в 19:42
Общество
В России выявили 9200 новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России выявили 9200 новых случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 03:35
Футбол
«Аугсбург» сыграет против «Вольфсбурга» в матче Бундеслиги
Ранее ГЛАС сообщал о том, что «Герта» на выезде проведёт матч против «Хоффенхайма».
ГЛАС.RU 01:34