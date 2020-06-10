с чего всё началось

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова (МГУ) занял 74-е место в рейтинге лучших вузов планеты QS World University Rankings 2021, поднявшись выше остальных учебных заведений России. Это лучший результат вуза за последние девять лет.

Происшествия Готовившего теракт в красноярской школе подростка признали невменяемым Готовившего теракт в красноярской школе подростка признали невменяемым В Красноярске завершено расследование дела о подготовке теракта в школе. 14

Гаджеты Нет, ваш процессор AMD не сгорит из-за манипуляций системной платы Вчера в Сети появилась информация о том, что некоторые производители системных плат для процессоров AMD делают так, чтобы платы занижали показания датчика энергопотребления, заставляя процессор считать, что у него есть запас мощности. 2

Общество Роспотребнадзор сообщил о возвращении детей в школы По словам главы ведомства Анны Поповой, Роспотребнадзор выражает надежду на возможное возвращение школьников за парты с 1 сентября текущего года. 28

Экономика Бизнес освободили от налогов и взносов за второй квартал Закон был разработан по инициативе Президента России, который поручил Правительству до 1 июня обеспечить списание подлежащих начислению за второй квартал налогов (кроме НДС), авансовых платежей по налогам и страховых взносов малому и среднему бизнесу, в наибольшей степени пострадавшему из-за эпидемии коронавируса, а также социально ориентированным НКО. 8

Энергетика МЭА прогнозирует рекордное падение спроса на газ Ожидается, что мировой спрос на газ в этом году снизится на 4%, или на 150 миллиардов куб. м, до 3850 миллиардов куб. м. Это вдвое больше падения, наблюдавшегося после мирового финансового кризиса 2008 года. 184

Общество Беглов рассказал о втором этапе снятия ограничений в Петербурге По словам Беглова, город может перейти ко второму этапу уже в конце июня: с этого времени в Северной столице начнут открываться библиотеки, фотоателье, стоматологические клиники, бани, парикмахерские. 266

Общество Путин поручил продлить выплаты пособия по безработице Как следует из документа, необходимо обеспечить продление периода выплаты либо возобновление выплаты пособия по безработице на 3 месяца гражданам, зарегистрированным в службе занятости в качестве безработных и утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением установленного периода его выплаты после 1 марта 2020 года. 1,8K

Общество В Москве зафиксировали минимальный с 11 апреля прирост случаев COVID-19 По состоянию на 10 июня число активных случаев в столице составляет 83 тыс. Накануне, 9 июня, в Москве перестала действовать часть введенных из-за распространения коронавирсуа ограничений. 1

Экономика Сбербанк назвал самые пострадавшие от карантинных ограничений регионы Падение потребительских расходов в стране в связи с введением карантинных мер для сдерживания распространения коронавируса SARS-CoV-2, было крайне неравномерным по регионам.

Экономика Dior и другие люксовые марки обновил рекорд продаж в России Несмотря на обновление рекорда по росту выручки и в абсолютных значениях (оборот «дочки» составил 3,56 млрд руб. против 2,428 млрд руб. в 2018-ом), в сравнении с тем же показателем годом ранее ООО снизило темпы: прирост в 2019-ом к 2018-ому составил 31,8%, 2018-ый к 2017-ому — выручка росла на 6,6 п.п. быстрее.

Шоу-бизнес Дубовицкая: верила, что Трушкин сможет выздороветь Регина Дубовицкая рассказала, что общалась с Анатолием Трушкиным, когда он был в больнице, и поддерживала его.

Политика Песков рассказал о попытках дестабилизации обстановки в России извне Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты" заявил, что имеющиеся данные говорят о том, что Запад попытается усилить попытки дестабилизировать обстановку внутри России перед предстоящим голосованием по поправкам в конституцию, а также перед единым днем голосования осенью. 3,4K