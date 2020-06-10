Общество

РБКРБКМГУ поднялся выше всех вузов России в рейтинге QS

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова (МГУ) занял 74-е место в рейтинге лучших вузов планеты QS World University Rankings 2021, поднявшись выше остальных учебных заведений России. Это лучший результат вуза за последние девять лет.
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с чего всё началось
Рост международной узнаваемости и признание исследовательским сообществом позволили Санкт-Петербургскому университету ИТМО подняться на 76 позиций в рейтинге
 лучших университетов мира, подготовленном британской компанией Quacquarelli Symonds (QS), и войти в топ-400 лучших вузов.
ТАССвчера в 17:49

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Уральский вуз поднялся на 33 строчки в рейтинге университетов мира

Российская газета03:14

МГУ признан лучшим российским вузом в мировом рейтинге университетов

Известиявчера в 17:06

МГУ поднялся выше всех вузов России в рейтинге QS

РБКвчера в 19:37

МГУ занял 74-е место в мире в рейтинге вузов QS

Газета.Ruвчера в 17:13

Садовничий прокомментировал рост позиций МГУ в рейтинге QS

РИА Новости03:07

МГУ поднялся на десять позиций в рейтинге вузов QS

Интерфаксвчера в 17:19

Рост международной узнаваемости обеспечил скачок Университета ИТМО в рейтинге QS

ТАССвчера в 17:49
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Происшествия

По делу о разливе топлива в Норильске задержано руководство ТЭЦ-3

Коммерсантъ 05:36
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Происшествия

Готовившего теракт в красноярской школе подростка признали невменяемым

Готовившего теракт в красноярской школе подростка признали невменяемым В Красноярске завершено расследование дела о подготовке теракта в школе.
Коммерсантъ 04:26
14
Происшествия

В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода

В Воронеже полицейский вылетел на тротуар и сбил троих человек, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:25
1,1K
Общество

Писатель Анатолий Трушкин умер после заражения коронавирусом

Писатель-сатирик, сценарист и телеведущий Анатолий Трушкин скончался в больнице, сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 04:13
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Происшествия

В Сургуте полиции пришлось силой задержать отдыхавшую в парке женщину

По данным полиции, две жительницы Сургута 1968 и 1979 годов рождения, несмотря на действующие в Югре ограничительные меры, отдыхали на берегу реки.
Российская газета 03:07
90
Общество

В разгар карантина сотни граждан России выезжали за рубеж

В начале июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия пока не планирует открывать границы для иностранных граждан.
REGNUM 04:27
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Политика

Песков сообщил, что Зеленский не приглашен на парад Победы

ТАСС 05:57
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Происшествия

МВД подтвердило, что Ефремов был в машине один в момент ДТП

Газета.Ru 04:55
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Гаджеты

Нет, ваш процессор AMD не сгорит из-за манипуляций системной платы

Вчера в Сети появилась информация о том, что некоторые производители системных плат для процессоров AMD делают так, чтобы платы занижали показания датчика энергопотребления, заставляя процессор считать, что у него есть запас мощности.
iXBT.com 03:10
2
Общество

Роспотребнадзор сообщил о возвращении детей в школы

По словам главы ведомства Анны Поповой, Роспотребнадзор выражает надежду на возможное возвращение школьников за парты с 1 сентября текущего года.
U74.Ru 05:36
28
Политика

Порошенко сообщили о подозрении в рамках уголовного дела

Экс-президенту Украины Петру Порошенко сообщили о подозрении по уголовному делу.
RT на русском 05:34
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Экономика

Бизнес освободили от налогов и взносов за второй квартал

Закон был разработан по инициативе Президента России, который поручил Правительству до 1 июня обеспечить списание подлежащих начислению за второй квартал налогов (кроме НДС), авансовых платежей по налогам и страховых взносов малому и среднему бизнесу, в наибольшей степени пострадавшему из-за эпидемии коронавируса, а также социально ориентированным НКО.
ИА Клерк.Ру 01:50
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Энергетика

МЭА прогнозирует рекордное падение спроса на газ

Ожидается, что мировой спрос на газ в этом году снизится на 4%, или на 150 миллиардов куб. м, до 3850 миллиардов куб. м. Это вдвое больше падения, наблюдавшегося после мирового финансового кризиса 2008 года.
Вести.Ru 01:49
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Происшествия

Экс-чиновница отсудила 120 тысяч рублей у семьи сбитого ей ребенка

Судебное разбирательство тянулось больше года, в результате семья пострадавшего в ДТП ребенка должна выплатить автоледи 120 тысяч рублей.
Экспресс газета 05:17
4
Политика

Путин подписал закон о едином регистре сведений о населении

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании единого регистра, который будет содержать сведения о населении страны.
Накануне.Ru 08 июня в 08:31
2,8K
Общество

Беглов рассказал о втором этапе снятия ограничений в Петербурге

По словам Беглова, город может перейти ко второму этапу уже в конце июня: с этого времени в Северной столице начнут открываться библиотеки, фотоателье, стоматологические клиники, бани, парикмахерские.
Городовой 05:07
266
Общество

Путин поручил продлить выплаты пособия по безработице

Как следует из документа, необходимо обеспечить продление периода выплаты либо возобновление выплаты пособия по безработице на 3 месяца гражданам, зарегистрированным в службе занятости в качестве безработных и утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением установленного периода его выплаты после 1 марта 2020 года.
Smolnarod.ru 08 июня в 09:37
1,8K
Космос

Ученые вновь заявили о необходимости коллайдера на Луне

В случае постройки коллайдера на Луне, конструкция которого (но не доставка или монтаж) окажется дешевле, физику частиц ждет прорыв.
Популярная механика вчера в 10:46
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Общество

В Москве зафиксировали минимальный с 11 апреля прирост случаев COVID-19

По состоянию на 10 июня число активных случаев в столице составляет 83 тыс. Накануне, 9 июня, в Москве перестала действовать часть введенных из-за распространения коронавирсуа ограничений.
РБК 03:50
1
Экономика

Сбербанк назвал самые пострадавшие от карантинных ограничений регионы

Падение потребительских расходов в стране в связи с введением карантинных мер для сдерживания распространения коронавируса SARS-CoV-2, было крайне неравномерным по регионам.
РБК 05:58
Экономика

Dior и другие люксовые марки обновил рекорд продаж в России

Несмотря на обновление рекорда по росту выручки и в абсолютных значениях (оборот «дочки» составил 3,56 млрд руб. против 2,428 млрд руб. в 2018-ом), в сравнении с тем же показателем годом ранее ООО снизило темпы: прирост в 2019-ом к 2018-ому составил 31,8%, 2018-ый к 2017-ому — выручка росла на 6,6 п.п. быстрее.
РБК 06:00
Происшествия

Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи

Взгляд.ру вчера в 10:28
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Экономика

Forbes назвал самые щедрые компании России: в список вошла «Татнефть»

Forbes представил рейтинг самых щедрых компаний России. Журнал изучал, где больше всего платят топ-менеджменту.
БИЗНЕС Online 02:57
Шоу-бизнес

Дубовицкая: верила, что Трушкин сможет выздороветь

Регина Дубовицкая рассказала, что общалась с Анатолием Трушкиным, когда он был в больнице, и поддерживала его.
Pravda.Ru 05:38
Шоу-бизнес

Андрей Норкин резко ответил на слова об измене

Московский Комсомолец 03:21
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Политика

Песков рассказал о попытках дестабилизации обстановки в России извне

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты" заявил, что имеющиеся данные говорят о том, что Запад попытается усилить попытки дестабилизировать обстановку внутри России перед предстоящим голосованием по поправкам в конституцию, а также перед единым днем голосования осенью.
РИА Новости 05:40
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Кино

Бекмамбетов и Universal Pictures выпустят пять screenlife-фильмов

Piter.tv 02:14
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Происшествия

Дело об убийстве Улофа Пальме закрыто спустя 34 года

Прокуратура Швеции объявила о закрытии дела об убийстве премьер-министра страны Улофа Пальме, которое было совершено еще в 1986 году.
Вести.Ru 05:39
31
Армия и оружие

Прокурор: на обвиняемых по делу рейса MH17 не распространяется иммунитет комбатанта

Иммунитет комбатанта не может распространяться на обвиняемых по делу о крушении Boeing в Донбассе 17 июля 2014 года.
ТАСС 06:04
Наука

Информация о случаях скрещивания людей и животных появилась в СМИ

Evo-rus.com 08 июня в 08:52
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