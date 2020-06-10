Общество
РБКМГУ поднялся выше всех вузов России в рейтинге QS
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова (МГУ) занял 74-е место в рейтинге лучших вузов планеты QS World University Rankings 2021, поднявшись выше остальных учебных заведений России. Это лучший результат вуза за последние девять лет.
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с чего всё началось
Рост международной узнаваемости и признание исследовательским сообществом позволили Санкт-Петербургскому университету ИТМО подняться на 76 позиций в рейтинге лучших университетов мира, подготовленном британской компанией Quacquarelli Symonds (QS), и войти в топ-400 лучших вузов.ТАССвчера в 17:49
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Происшествия
Готовившего теракт в красноярской школе подростка признали невменяемым
Готовившего теракт в красноярской школе подростка признали невменяемым В Красноярске завершено расследование дела о подготовке теракта в школе.
Коммерсантъ 04:26
Происшествия
В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода
В Воронеже полицейский вылетел на тротуар и сбил троих человек, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:25
Общество
Писатель Анатолий Трушкин умер после заражения коронавирусом
Писатель-сатирик, сценарист и телеведущий Анатолий Трушкин скончался в больнице, сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 04:13
Происшествия
В Сургуте полиции пришлось силой задержать отдыхавшую в парке женщину
По данным полиции, две жительницы Сургута 1968 и 1979 годов рождения, несмотря на действующие в Югре ограничительные меры, отдыхали на берегу реки.
Российская газета 03:07
Общество
В разгар карантина сотни граждан России выезжали за рубеж
В начале июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия пока не планирует открывать границы для иностранных граждан.
REGNUM 04:27
Гаджеты
Нет, ваш процессор AMD не сгорит из-за манипуляций системной платы
Вчера в Сети появилась информация о том, что некоторые производители системных плат для процессоров AMD делают так, чтобы платы занижали показания датчика энергопотребления, заставляя процессор считать, что у него есть запас мощности.
iXBT.com 03:10
Общество
Роспотребнадзор сообщил о возвращении детей в школы
По словам главы ведомства Анны Поповой, Роспотребнадзор выражает надежду на возможное возвращение школьников за парты с 1 сентября текущего года.
U74.Ru 05:36
Политика
Порошенко сообщили о подозрении в рамках уголовного дела
Экс-президенту Украины Петру Порошенко сообщили о подозрении по уголовному делу.
RT на русском 05:34
Экономика
Бизнес освободили от налогов и взносов за второй квартал
Закон был разработан по инициативе Президента России, который поручил Правительству до 1 июня обеспечить списание подлежащих начислению за второй квартал налогов (кроме НДС), авансовых платежей по налогам и страховых взносов малому и среднему бизнесу, в наибольшей степени пострадавшему из-за эпидемии коронавируса, а также социально ориентированным НКО.
ИА Клерк.Ру 01:50
Энергетика
МЭА прогнозирует рекордное падение спроса на газ
Ожидается, что мировой спрос на газ в этом году снизится на 4%, или на 150 миллиардов куб. м, до 3850 миллиардов куб. м. Это вдвое больше падения, наблюдавшегося после мирового финансового кризиса 2008 года.
Вести.Ru 01:49
Происшествия
Экс-чиновница отсудила 120 тысяч рублей у семьи сбитого ей ребенка
Судебное разбирательство тянулось больше года, в результате семья пострадавшего в ДТП ребенка должна выплатить автоледи 120 тысяч рублей.
Экспресс газета 05:17
Политика
Путин подписал закон о едином регистре сведений о населении
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании единого регистра, который будет содержать сведения о населении страны.
Накануне.Ru 08 июня в 08:31
Общество
Беглов рассказал о втором этапе снятия ограничений в Петербурге
По словам Беглова, город может перейти ко второму этапу уже в конце июня: с этого времени в Северной столице начнут открываться библиотеки, фотоателье, стоматологические клиники, бани, парикмахерские.
Городовой 05:07
Общество
Путин поручил продлить выплаты пособия по безработице
Как следует из документа, необходимо обеспечить продление периода выплаты либо возобновление выплаты пособия по безработице на 3 месяца гражданам, зарегистрированным в службе занятости в качестве безработных и утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением установленного периода его выплаты после 1 марта 2020 года.
Smolnarod.ru 08 июня в 09:37
Космос
Ученые вновь заявили о необходимости коллайдера на Луне
В случае постройки коллайдера на Луне, конструкция которого (но не доставка или монтаж) окажется дешевле, физику частиц ждет прорыв.
Популярная механика вчера в 10:46
Общество
В Москве зафиксировали минимальный с 11 апреля прирост случаев COVID-19
По состоянию на 10 июня число активных случаев в столице составляет 83 тыс. Накануне, 9 июня, в Москве перестала действовать часть введенных из-за распространения коронавирсуа ограничений.
РБК 03:50
Экономика
Сбербанк назвал самые пострадавшие от карантинных ограничений регионы
Падение потребительских расходов в стране в связи с введением карантинных мер для сдерживания распространения коронавируса SARS-CoV-2, было крайне неравномерным по регионам.
РБК 05:58
Экономика
Dior и другие люксовые марки обновил рекорд продаж в России
Несмотря на обновление рекорда по росту выручки и в абсолютных значениях (оборот «дочки» составил 3,56 млрд руб. против 2,428 млрд руб. в 2018-ом), в сравнении с тем же показателем годом ранее ООО снизило темпы: прирост в 2019-ом к 2018-ому составил 31,8%, 2018-ый к 2017-ому — выручка росла на 6,6 п.п. быстрее.
РБК 06:00
Происшествия
Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
Взгляд.ру вчера в 10:28
Экономика
Forbes назвал самые щедрые компании России: в список вошла «Татнефть»
Forbes представил рейтинг самых щедрых компаний России. Журнал изучал, где больше всего платят топ-менеджменту.
БИЗНЕС Online 02:57
Шоу-бизнес
Дубовицкая: верила, что Трушкин сможет выздороветь
Регина Дубовицкая рассказала, что общалась с Анатолием Трушкиным, когда он был в больнице, и поддерживала его.
Pravda.Ru 05:38
Шоу-бизнес
Андрей Норкин резко ответил на слова об измене
Московский Комсомолец 03:21
Политика
Песков рассказал о попытках дестабилизации обстановки в России извне
Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты" заявил, что имеющиеся данные говорят о том, что Запад попытается усилить попытки дестабилизировать обстановку внутри России перед предстоящим голосованием по поправкам в конституцию, а также перед единым днем голосования осенью.
РИА Новости 05:40
Происшествия
Дело об убийстве Улофа Пальме закрыто спустя 34 года
Прокуратура Швеции объявила о закрытии дела об убийстве премьер-министра страны Улофа Пальме, которое было совершено еще в 1986 году.
Вести.Ru 05:39
Армия и оружие
Прокурор: на обвиняемых по делу рейса MH17 не распространяется иммунитет комбатанта
Иммунитет комбатанта не может распространяться на обвиняемых по делу о крушении Boeing в Донбассе 17 июля 2014 года.
ТАСС 06:04
Наука
Информация о случаях скрещивания людей и животных появилась в СМИ
Evo-rus.com 08 июня в 08:52