Коронавирус
Комсомольская правдаМосковские вузы из-за коронавируса перешли на дистанционное обучение
Еще на прошлой неделе Министерство науки выпустило рекомендацию о переводе студентов на дистанционное обучение с 16 марта. Это стало одной из мер по борьбе с коронавирусом. Также Минобрнауки поручило вузам предусмотреть возможность отправить отдельных студентов на каникулы.
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Путин обсудил с главой ВТБ переход «на цифру»
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Происшествия
Неизвестные сообщили о «минировании» трех вылетевших из Москвы рейсов
Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, анонимные письма пришли на электронный ящик столичного Шереметьево.
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В Origin началась весенняя распродажа со скидками до 75%
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По данным 5 канала, съемочная группа уже нашла замену Артемьевой.
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Происшествия
Силовики признали пожары на Уралмаше поджогами
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Армия и оружие
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Общество
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В Пензенской области с 16 марта введут режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса: один пациент госпитализирован с подозрением на эту инфекцию.