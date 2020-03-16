Коронавирус

Комсомольская правдаКомсомольская правдаМосковские вузы из-за коронавируса перешли на дистанционное обучение

Еще на прошлой неделе Министерство науки выпустило рекомендацию о переводе студентов на дистанционное обучение с 16 марта. Это стало одной из мер по борьбе с коронавирусом. Также Минобрнауки поручило вузам предусмотреть возможность отправить отдельных студентов на каникулы.
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Ректор МГУ отменил все публичные мероприятия в вузе

ТАСС09:24

Студентам МГУ позволили перейти на дистанционное обучение из‑за коронавируса

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Ректор МГУ отменил все публичные мероприятия в вузе из-за распространения коронавируса

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Znak.com06:57

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