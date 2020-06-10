Общество
RT на русскомМГУ стал лучшим вузом России в мировом рейтинге QS
Московский государственный университет имени Ломоносова был признан лучшим российским вузом в рейтинге QS World University Rankings. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на организаторов.
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Энергетика
Goldman Sachs спрогнозировал снижение цен на нефть до $35 за баррель
В краткосрочной перспективе банк прогнозирует снижение стоимости нефти Brent до $35 за баррель.
Ведомости 06:01
Происшествия
Охлобыстин высказался о смертельном ДТП с участием Ефремова
Актер Иван Охлобыстин высказал свое мнение о смертельном ДТП, участником которого стал актер Михаил Ефремов, 9 июня на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
ИА Красная Весна 14:03
Шоу-бизнес
Ксения Собчак осудила тех, кто не поддерживает Михаила Ефремова
Телеведущая Ксения Собчак написала в своем микроблоге большой пост, которым поддержала Михаила Ефремова после смертельной аварии, произошедшей по его вине.
Uznayvse.ru 13:44
Политика
Китай не намерен участвовать в переговорах с РФ и США о разоружении
Китай не хочет принимать участие в трехсторонних переговорах с США и РФ по ядерному оружию, рассказал местным китайским СМИ официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин.
Evo-rus.com 08:27
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала о причинах ухода из «Уральских пельменей»
Звезда популярного шоу «Уральских пельменей» Юлия Михалкова поделилась подробностями ухода из знаменитого коллектива и причинами начала сольной карьеры.
Наша версия 06:19
Экономика
ФНС России запустила сервис по проверке налоговых льгот
Федеральная налоговая служба (ФНС) России запустила сервис, при помощи которого предприниматели смогут получить информацию о доступных им налоговых льготах.
Газета.Ru 15:25
Культура
Первый канал объяснил показ протестов в США вместо титров «Брата-2»
Первый канал дал разъяснение показа протестов в США вместо титров «Брата-2».
Evo-rus.com 02:43
Общество
Rheinische Post (Германия): скоро 30 миллионам россиян потребуется помощь (Rheinische Post)
После пандемии коронавируса в России к концу года могут потерять работу до 10 миллионов человек, опасаются российские экономисты.
ИноСМИ 18:11
Шоу-бизнес
Рудковская опубликовала видео танца с «Пухляшом» из клипа Little Big
Продюсер Яна Рудковская опубликовала видео, на котором танцует с известным как «Пухляш» из клипа Little Big Дмитрием Красиловым.
ФАН вчера в 19:46
Общество
В Китае решили главную проблему Tesla
Lenta.ru 08:16
Общество
Генсек ООН допустил возможность продовольственной катастрофы
Гутерреш отметил, что «функционирование существующих продовольственных систем может быть нарушено принятием мер по снижению отрицательного воздействия и новой глобальной рецессией; это также может привести к тяжёлым последствиям», и, по мнению Генсека ООН, «если не принять срочные меры, текущая ситуация может превратиться в глобальную продовольственную катастрофу».
RT на русском 16:08
Политика
У следствия по MH17 нет данных о запуске ракеты у Снежного и Зарощенского
Следствие по крушению малайзийского Boeing MH17 не имеет конкретных данных, указывающих на запуск ракеты "земля-воздух" со стороны Снежного и Зарощенского 17 июля 2014 года, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер в ходе судебного заседания.
РИА Новости 08:56
Происшествия
Главный нарколог России прокомментировал пьянство Ефремова
Брюн напомнил, что разработаны различные методики лечения людей с алкогольной зависимостью, возможен курс лечения.
Московский Комсомолец 19:00
Происшествия
Стебунов опроверг нахождение в машине Ефремова в момент ДТП
Российский актёр Иван Стебунов заявил, что его не было рядом с Ефремовым в момент ДТП.
Ореанда-Новости 03:54
Политика
Песков опроверг манипуляции со статистикой по коронавирусу в России
Россия не занимается манипуляциями со статистикой смертности от COVID-19.
РБК 19:18
Экономика
Озвучены главные условия для укрепления рубля
После укрепления, которое продлится в течение некоторого времени, денежная единица РФ может находиться в интервале от 67,5 до 70 рублей за доллар США, рассказал эксперт.
Экономика сегодня 09:52
Кино
Мультфильмы российской студии покажут в Великобритании
Мультфильмы «Снежная Королева: Зазеркалье» и «Волки и Овцы: Ход Свиньей» российской студии Wizart будут показаны на территории Великобритании и Ирландии, 9 июня заявила пресс-служба «Роскино».
ИА Красная Весна 16:26
Футбол
Юрист Черчесова рассказал о шансах тренера возглавить «Спартак»
Черчесов возглавлял "Спартак" с 2007 по 2008 год. На данный момент главным тренером "Спартака" является Доменико Тедеско.
Vprognoze.ru 02:25
Авто
Появились изображения обновленного Toyota Land Cruiser 200
Продажи обновленного Toyota Land Cruiser 200 должны начаться уже этим летом.
Автоновости дня вчера в 07:58
Общество
В Москве умерли еще 56 пациентов с коронавирусом
"В Москве скончались 56 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - проинформировали в штабе.
ТАСС 16:25
Политика
Песков объяснил отсутствие «обнуленных сроков» на сайте
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, почему на сайте с подробной информацией об изменениях в Конституцию РФ отсутствовало упоминание об обнулении сроков правления Владимира Путина.
iReactor вчера в 08:07
Общество
В ВОЗ заявили об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире
В ВОЗ заявили об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире.
Piter.tv вчера в 12:58
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, как не перегреться в жару
Специалистами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по Кировской области была выпущена памятка по профилактике перегрева, сообщает корреспондент «SMINEWS».
SMINEWS 14:18
Происшествия
Жена погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на предложение актера помочь
Ruposters.ru 11:19
Политика
CNN: В городах США появились зеленые человечки, как в Крыму
Журналисты пытались провести аналогию с Крымом, где в 2014 году в ходе спецоперации использовались так называемые зеленые человечки: бойцы спецназа в форме без знаков различия.
МонаВиста 13:43
Экономика
МВФ одобрил предоставление Украине кредита на $5 млрд
Совет управляющих Международного валютного фонда (МВФ) одобрил новую программу поддержки Украины.
РБК 17:33
Общество
Аргентина попросила Россию о поставках защитных масок и аппаратов ИВЛ
Мэр Буэнос-Айреса обратился к России с просьбой поставить маски и тесты на COVID-19.
Российская газета 19:13
Происшествия
Кадры допроса Михаила Ефремова попали в Сеть
В Сеть попали кадры допроса Михаила Ефремова у него дома, 9 июня соответствующее видео публикует «Петровка 38».
ИА Красная Весна 14:37