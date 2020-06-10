Общество

RT на русскомRT на русскомМГУ стал лучшим вузом России в мировом рейтинге QS

Московский государственный университет имени Ломоносова был признан лучшим российским вузом в рейтинге QS World University Rankings. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на организаторов.
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с чего всё началось
Рост международной узнаваемости и признание исследовательским сообществом позволили Санкт-Петербургскому университету ИТМО подняться на 76 позиций в рейтинге
 лучших университетов мира, подготовленном британской компанией Quacquarelli Symonds (QS), и войти в топ-400 лучших вузов.
ТАСС17:49

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МГУ стал лучшим вузом России в мировом рейтинге QS

RT на русском18:10

МГУ поднялся выше всех вузов России в рейтинге QS за 2021 год

РБК17:50

МГУ стал лучшим из российских вузов в мировом рейтинге QS

РИА Новости16:30

МГУ установил новый рекорд в международном университетском рейтинге

Российская газета17:13

МГУ поднялся на десять позиций в рейтинге вузов QS

Интерфакс17:19

Рост международной узнаваемости обеспечил скачок Университета ИТМО в рейтинге QS

ТАСС17:49

МГУ занял 74-е место в мире в рейтинге вузов QS

Газета.Ru17:13
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Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 19:23, Ашберн
Энергетика

Goldman Sachs спрогнозировал снижение цен на нефть до $35 за баррель

В краткосрочной перспективе банк прогнозирует снижение стоимости нефти Brent до $35 за баррель.
Ведомости 06:01
Происшествия

Охлобыстин высказался о смертельном ДТП с участием Ефремова

Актер Иван Охлобыстин высказал свое мнение о смертельном ДТП, участником которого стал актер Михаил Ефремов, 9 июня на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
ИА Красная Весна 14:03
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Шоу-бизнес

Ксения Собчак осудила тех, кто не поддерживает Михаила Ефремова

Телеведущая Ксения Собчак написала в своем микроблоге большой пост, которым поддержала Михаила Ефремова после смертельной аварии, произошедшей по его вине.
Uznayvse.ru 13:44
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Политика

Китай не намерен участвовать в переговорах с РФ и США о разоружении

Китай не хочет принимать участие в трехсторонних переговорах с США и РФ по ядерному оружию, рассказал местным китайским СМИ официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин.
Evo-rus.com 08:27
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Шоу-бизнес

Юлия Михалкова рассказала о причинах ухода из «Уральских пельменей»

Звезда популярного шоу «Уральских пельменей» Юлия Михалкова поделилась подробностями ухода из знаменитого коллектива и причинами начала сольной карьеры.
Наша версия 06:19
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Экономика

ФНС России запустила сервис по проверке налоговых льгот

Федеральная налоговая служба (ФНС) России запустила сервис, при помощи которого предприниматели смогут получить информацию о доступных им налоговых льготах.
Газета.Ru 15:25
2
Культура

Первый канал объяснил показ протестов в США вместо титров «Брата-2»

Первый канал дал разъяснение показа протестов в США вместо титров «Брата-2».
Evo-rus.com 02:43
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Общество

Rheinische Post (Германия): скоро 30 миллионам россиян потребуется помощь (Rheinische Post)

После пандемии коронавируса в России к концу года могут потерять работу до 10 миллионов человек, опасаются российские экономисты.
ИноСМИ 18:11
Шоу-бизнес

Рудковская опубликовала видео танца с «Пухляшом» из клипа Little Big

Продюсер Яна Рудковская опубликовала видео, на котором танцует с известным как «Пухляш» из клипа Little Big Дмитрием Красиловым.
ФАН вчера в 19:46
54
Общество

В Китае решили главную проблему Tesla

Lenta.ru 08:16
49
Происшествия

Актера Ефремова посадили под домашний арест за смертельное ДТП

РИА Новости 14:36
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Общество

Генсек ООН допустил возможность продовольственной катастрофы

Гутерреш отметил, что «функционирование существующих продовольственных систем может быть нарушено принятием мер по снижению отрицательного воздействия и новой глобальной рецессией; это также может привести к тяжёлым последствиям», и, по мнению Генсека ООН, «если не принять срочные меры, текущая ситуация может превратиться в глобальную продовольственную катастрофу».
RT на русском 16:08
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Космос

Титан удаляется от Сатурна со скоростью 11 сантиметров в год

Полит.ру 04:00
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Политика

У следствия по MH17 нет данных о запуске ракеты у Снежного и Зарощенского

Следствие по крушению малайзийского Boeing MH17 не имеет конкретных данных, указывающих на запуск ракеты "земля-воздух" со стороны Снежного и Зарощенского 17 июля 2014 года, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер в ходе судебного заседания.
РИА Новости 08:56
13
Происшествия

Главный нарколог России прокомментировал пьянство Ефремова

Брюн напомнил, что разработаны различные методики лечения людей с алкогольной зависимостью, возможен курс лечения.
Московский Комсомолец 19:00
1
Происшествия

Стебунов опроверг нахождение в машине Ефремова в момент ДТП

Российский актёр Иван Стебунов заявил, что его не было рядом с Ефремовым в момент ДТП.
Ореанда-Новости 03:54
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Политика

Песков опроверг манипуляции со статистикой по коронавирусу в России

Россия не занимается манипуляциями со статистикой смертности от COVID-19.
РБК 19:18
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Экономика

Озвучены главные условия для укрепления рубля

После укрепления, которое продлится в течение некоторого времени, денежная единица РФ может находиться в интервале от 67,5 до 70 рублей за доллар США, рассказал эксперт.
Экономика сегодня 09:52
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Кино

Мультфильмы российской студии покажут в Великобритании

Мультфильмы «Снежная Королева: Зазеркалье» и «Волки и Овцы: Ход Свиньей» российской студии Wizart будут показаны на территории Великобритании и Ирландии, 9 июня заявила пресс-служба «Роскино».
ИА Красная Весна 16:26
Футбол

Юрист Черчесова рассказал о шансах тренера возглавить «Спартак»

Черчесов возглавлял "Спартак" с 2007 по 2008 год. На данный момент главным тренером "Спартака" является Доменико Тедеско.
Vprognoze.ru 02:25
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Авто

Появились изображения обновленного Toyota Land Cruiser 200

Продажи обновленного Toyota Land Cruiser 200 должны начаться уже этим летом.
Автоновости дня вчера в 07:58
14
Общество

В Москве умерли еще 56 пациентов с коронавирусом

"В Москве скончались 56 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - проинформировали в штабе.
ТАСС 16:25
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Политика

Песков объяснил отсутствие «обнуленных сроков» на сайте

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, почему на сайте с подробной информацией об изменениях в Конституцию РФ отсутствовало упоминание об обнулении сроков правления Владимира Путина.
iReactor вчера в 08:07
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Общество

В ВОЗ заявили об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире

В ВОЗ заявили об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире.
Piter.tv вчера в 12:58
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Здоровье

Роспотребнадзор рассказал, как не перегреться в жару

Специалистами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по Кировской области была выпущена памятка по профилактике перегрева, сообщает корреспондент «SMINEWS».
SMINEWS 14:18
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Происшествия

Жена погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на предложение актера помочь

Ruposters.ru 11:19
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Политика

CNN: В городах США появились зеленые человечки, как в Крыму

Журналисты пытались провести аналогию с Крымом, где в 2014 году в ходе спецоперации использовались так называемые зеленые человечки: бойцы спецназа в форме без знаков различия.
МонаВиста 13:43
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Экономика

МВФ одобрил предоставление Украине кредита на $5 млрд

Совет управляющих Международного валютного фонда (МВФ) одобрил новую программу поддержки Украины.
РБК 17:33
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Общество

Аргентина попросила Россию о поставках защитных масок и аппаратов ИВЛ

Мэр Буэнос-Айреса обратился к России с просьбой поставить маски и тесты на COVID-19.
Российская газета 19:13
Происшествия

Кадры допроса Михаила Ефремова попали в Сеть

В Сеть попали кадры допроса Михаила Ефремова у него дома, 9 июня соответствующее видео публикует «Петровка 38».
ИА Красная Весна 14:37
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