с чего всё началось

Московский государственный университет имени Ломоносова был признан лучшим российским вузом в рейтинге QS World University Rankings. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на организаторов.

МГУ стал лучшим вузом России в мировом рейтинге QS

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