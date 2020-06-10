Общество

Российская газетаРоссийская газетаМГУ установил новый рекорд в международном университетском рейтинге

Столичный университет установил новый рекорд и достиг своего лучшего результата за всю историю рейтингов QS c 2004 года. Сейчас он занимает 74-е место в мире, поднявшись с предыдущего 79-го места.
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с чего всё началось
Рост международной узнаваемости и признание исследовательским сообществом позволили Санкт-Петербургскому университету ИТМО подняться на 76 позиций в рейтинге
 лучших университетов мира, подготовленном британской компанией Quacquarelli Symonds (QS), и войти в топ-400 лучших вузов.
ТАССвчера в 17:49

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МГУ поднялся выше всех вузов России в рейтинге QS

РБКвчера в 19:37

МГУ стал лучшим вузом России в мировом рейтинге QS

RT на русскомвчера в 18:10

Рост международной узнаваемости обеспечил скачок Университета ИТМО в рейтинге QS

ТАССвчера в 17:49

МГУ признан лучшим российским вузом в мировом рейтинге университетов

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МГУ поднялся на десять позиций в рейтинге вузов QS

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МГУ занял 74-е место в мире в рейтинге вузов QS

Газета.Ruвчера в 17:13

МГУ стал лучшим из российских вузов в мировом рейтинге QS

РИА Новостивчера в 16:30
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Общество

20 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Удмуртии

В Удмуртии лабораторно подтвердили 20 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Коммерсантъ Ижевск 01:00
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Здоровье

В Ивановской области за неделю резко выросло число больных пневмонией

Иваново, 8 июня 2020, 12:21 — REGNUM Число тяжёлых случаев и случаев средней тяжести среди пациентов с положительными тестами на коронавирус выросло в Ивановской области.
REGNUM 08 июня в 05:21
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Происшествия

Бывший хоккеист сборной Сушинский сообщил об обысках в его автосалоне

Бывший игрок сборной России по хоккею Максим Сушинский сообщил об обыске в принадлежащем ему автосалоне «Авангард», официальном дилере Mercedes в Санкт-Петербурге.
РБК вчера в 06:43
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Экономика

Обязательная маркировка обуви и лекарств будет введена в РФ с 1 июля

В России с 1 июля начнет действовать требование об обязательной маркировке лекарств и обуви.
Росбалт 08 июня в 18:59
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Происшествия

Скончались ещё два новосибирца с коронавирусом — оперштаб

Всего в Новосибирской области официально зарегистрированы 3752 пациента с коронавирусом (из них 251 — дети), 1455 человек выздоровели, 44 скончались.
REGNUM 08 июня в 23:08
20
Происшествия

Актера Ефремова посадили под домашний арест за смертельное ДТП

Таганский суд Москвы поместил под домашний арест актера Михаила Ефремова в рамках дела о смертельной аварии в Москве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости вчера в 14:36
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Армия и оружие

Американские военные случайно уронили с самолета гиперзвуковую ракету

Как пишет издание Aviation Week, ракета была непреднамеренно отделена от B-52 во время проведения летных испытаний.
RuNews24.ru 01:14
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Общество

Путин подписал закон об удвоении детских пособий

Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM 08 июня в 07:58
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Происшествия

Володин поручил взять на контроль расследование ДТП с Ефремовым

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил взять на контроль расследование смертельного ДТП с участием актера Михаила Ефремова.
Российская газета вчера в 07:30
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Общество

Добровольцев для испытания вакцины от COVID-19 в России изолировали

Для клинических испытаний вакцины от коронавируса были отобраны две группы добровольцев.
Газета.Ru вчера в 22:31
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Происшествия

Панкратов-Черный рассказал о причастных к ДТП с Ефремовым

АБН 01:24
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Здоровье

В Забайкалье скончались уже 29 человек с коронавирусом

В Забайкалье с начала пандемии зафиксировано 29 летальных случаев с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в правительстве края.
Ариг Ус 07 июня в 23:52
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Происшествия

В Сирии подорвался на мине автомобиль военной полиции России

Дамаск, 9 июня 2020, 16:39 — REGNUM В районе сирийского города Кобани под бронеавтомобилем из состава патруля военной полиции России сработало взрывное устройство, сообщает 9 июня российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике.
REGNUM вчера в 09:39
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Общество

В большом интервью Беглов рассказал о снятии ограничений в Петербурге

Губернатор Петербурга рассказал, когда и как Петербург вернется к нормальной жизни. Большое интервью Александр Беглов дал агентству ТАСС.
Газета Metro вчера в 12:17
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Общество

В России предложили платить работникам 150 рублей в час

В Госдуме предложили ввести в России минимальную почасовую оплату труда и платить работникам 150 рублей в час.
Lenta.ru 07 июня в 21:14
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Технологии

МТС предложила абонентам виртуальные телефонные номера

Абоненты МТС теперь могут подключить до пяти дополнительных виртуальных номеров без явки в офис оператора и покупки sim-карт.
Ведомости 08 июня в 17:04
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Энергетика

МЭА ожидает в 2020 году самого сильного падения мирового спроса на газ

Мировой спрос на газ в 2020 году может снизиться на 4% или на 150 млрд куб. м, что станет самым большим падением показателя за всю историю газового рынка.
ТАСС 00:18
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Общество

Кош-Агачский район в Горном Алтае закрыли на карантин

Толк 00:24
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Происшествия

Прокурор сообщил об анализе осколков в телах членов экипажа MH17

РБК вчера в 00:41
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Общество

ПФР начал выплаты опекунам пенсионеров и инвалидов

Пенсионный фонд России приступил к выплатам людям, которые с апреля по июнь этого года взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов, престарелых людей, детей-сирот и детей, оставшихся без опеки родителей.
Российская газета вчера в 04:50
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Здоровье

В Свердловской области коронавирусом заболели ещё 249 человек

Областная газета 08 июня в 03:38
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Общество

В Кузбассе за сутки выявили 34 случая коронавируса

Заражение коронавирусной инфекцией за последние сутки выявили еще у 34 жителей Кузбасса, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.
РИА Новости 00:37
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Гаджеты

У смартфона LG Velvet появится менее дорогая версия

Piter.tv 01:11
Кино

Российский фильм «Вратарь Галактики» появится в американском прокате

АБН 08 июня в 13:47
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Политика

Песков оценил снятие ограничений в Москве

В Кремле не считают снятие ограничений в столице слишком стремительным.
Российская газета вчера в 06:36
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Общество

Сотни россиян отправились за рубеж в апреле при закрытых границах

В апреле 2020 года, в разгар пандемии, сотни россиян выезжали за границу, свидетельствует доступная зарубежная статистика, которую изучил РБК.
РБК 00:00
8
Общество

В Роспотребнадзоре рассчитывают, что 1 сентября дети вернутся в школы

На очную форму обучения в школах с 1 сентября рассчитывает Роспотребнадзор. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Анну Попову.
UfaTime.ru вчера в 15:09
9
Шоу-бизнес

Алексей Панин собрался в тюрьму вместе с Ефремовым

Скандально известный российский актер Алексей Панин изъявил желание отправиться в тюрьму вместе с народным артистом Михаилом Ефремовым.
Народные новости вчера в 09:12
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Общество

Крым откроется для туристов с 1 июля

Телеканал Санкт-Петербург вчера в 10:16
182
Экономика

Две новые льготы подготовили для российских пенсионеров

Новый законопроект поступил на рассмотрение в Госдуму, согласно которому российские пенсионеры получат новые льготы.
Экономика сегодня вчера в 02:28
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