с чего всё началось

Столичный университет установил новый рекорд и достиг своего лучшего результата за всю историю рейтингов QS c 2004 года. Сейчас он занимает 74-е место в мире, поднявшись с предыдущего 79-го места.

Здоровье В Ивановской области за неделю резко выросло число больных пневмонией Иваново, 8 июня 2020, 12:21 — REGNUM Число тяжёлых случаев и случаев средней тяжести среди пациентов с положительными тестами на коронавирус выросло в Ивановской области. 95

Происшествия Бывший хоккеист сборной Сушинский сообщил об обысках в его автосалоне Бывший игрок сборной России по хоккею Максим Сушинский сообщил об обыске в принадлежащем ему автосалоне «Авангард», официальном дилере Mercedes в Санкт-Петербурге. 144

Происшествия Актера Ефремова посадили под домашний арест за смертельное ДТП Таганский суд Москвы поместил под домашний арест актера Михаила Ефремова в рамках дела о смертельной аварии в Москве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. 5,6K

Общество Путин подписал закон об удвоении детских пособий Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет. 514

Здоровье В Забайкалье скончались уже 29 человек с коронавирусом В Забайкалье с начала пандемии зафиксировано 29 летальных случаев с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в правительстве края. 3

Происшествия В Сирии подорвался на мине автомобиль военной полиции России Дамаск, 9 июня 2020, 16:39 — REGNUM В районе сирийского города Кобани под бронеавтомобилем из состава патруля военной полиции России сработало взрывное устройство, сообщает 9 июня российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике. 386

Технологии МТС предложила абонентам виртуальные телефонные номера Абоненты МТС теперь могут подключить до пяти дополнительных виртуальных номеров без явки в офис оператора и покупки sim-карт. 1

Энергетика МЭА ожидает в 2020 году самого сильного падения мирового спроса на газ Мировой спрос на газ в 2020 году может снизиться на 4% или на 150 млрд куб. м, что станет самым большим падением показателя за всю историю газового рынка. 1

Общество ПФР начал выплаты опекунам пенсионеров и инвалидов Пенсионный фонд России приступил к выплатам людям, которые с апреля по июнь этого года взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов, престарелых людей, детей-сирот и детей, оставшихся без опеки родителей. 13

Общество В Кузбассе за сутки выявили 34 случая коронавируса Заражение коронавирусной инфекцией за последние сутки выявили еще у 34 жителей Кузбасса, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев. 226

Общество В Роспотребнадзоре рассчитывают, что 1 сентября дети вернутся в школы На очную форму обучения в школах с 1 сентября рассчитывает Роспотребнадзор. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Анну Попову. 9