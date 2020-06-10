Общество

Газета.RuГазета.RuМГУ занял 74-е место в мире в рейтинге вузов QS

Московский государственный университет имени Ломоносова поднялся на 10 позиций в рейтинге университетов мира QS World University Rankings 2021. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу университета. Таким образом, МГУ занял 74-е место в данном рейтинге.
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Рост международной узнаваемости и признание исследовательским сообществом позволили Санкт-Петербургскому университету ИТМО подняться на 76 позиций в рейтинге
 лучших университетов мира, подготовленном британской компанией Quacquarelli Symonds (QS), и войти в топ-400 лучших вузов.
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МГУ поднялся на десять позиций в рейтинге вузов QS

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Рост международной узнаваемости обеспечил скачок Университета ИТМО в рейтинге QS

ТАССвчера в 17:49
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Китай распродает госдолг США: Пекин больше не верит в доллар

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Происшествия

Источник сообщил о возможной проверке актера Ефремова на вменяемость

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В Крыму скончалась женщина с коронавирусом

В Симферопольской городской больнице умерла женщина с подтвержденным диагнозом "коронавирус".
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Добровольцев для испытания вакцины от COVID-19 в России изолировали

Для клинических испытаний вакцины от коронавируса были отобраны две группы добровольцев.
Газета.Ru вчера в 22:31
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Политика

Патрушев заявил о попытках Запада раскачать ситуацию в России

Запад попытается дестабилизировать обстановку в России перед голосованием по поправкам в Конституцию, а также перед единым днем голосования осенью, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".
РИА Новости 00:30
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Общество

Врач оценил шансы заразиться коронавирусом на летних верандах

В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин, заявил, что с 16 июня в столице возобновят работу летние веранды ресторанов и кафе.
РБК 00:15
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Наука

Россия уточнила глубину Марианской впадины

Журналистская правда 08 июня в 04:10
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Политика

Индия и Китай частично отвели войска в Ладакхе

Взгляд.ру вчера в 14:17
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Происшествия

В Швеции назвали имя убийцы премьер-министра Улофа Пальме

Стокгольм, 10 июня 2020, 11:27 — REGNUM 28 февраля 1986 года в центре Стокгольма был убит 37-й премьер-министр Швеции Улоф Пальме, политик, чья смерть до сих остается загадкой в истории современной Швеции.
REGNUM 04:27
Общество

Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин

Известия 04:28
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Происшествия

Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу.
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Политика

«Они не должны были лететь». В суде по делу о сбитом «Боинге» прокуратура представила свои доказательства: самолет был сбит ракетой «земля-воздух» из «Бука» в Снежном

8 июня в окружном суде Гааги Схипхол продолжился процесс по делу о сбитом малайзийском «Боинге» MH-17, выполнявшем рейс из Амстердама в Куала-Лумпур 17 июля 2014 года.
Новая газета вчера в 11:57
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Политика

Китай усомнился в происхождении коронавируса

Пекин сомневается в том, что коронавирусная инфекция возникла именно в Китае.
Lenta.ru 04:17
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В Воронеже полицейский вылетел на тротуар и сбил троих человек, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:25
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Политика

Россию поставили на десятое место с конца в «рейтинге миролюбия»

Москва, 10 июня 2020, 09:37 — REGNUM Составители «Глобального индекса миролюбия» отвели России 154-е место среди 163 стран мира.
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Авто

Toyota отзывает в России 79 автомобилей Toyota Alphard

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Футбол

Федун негодует, Дзагоев выбыл на месяц, у Сушинского прошли обыски

Что сулит "особый статус" в РФ футболистов Армении, Киргизии и Казахстана ДЗАГОЕВ ВЫБЫЛ ИЗ-ЗА ТРАВМЫ Что касается Вагнера Лава, возвращение которого в ЦСКА пока откладывается, то бразилец ни под один из пунктов не подпадает.
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Opel показал изображение нового Opel Mokka

Компания Opel опубликовала тизерное изображение кроссовера Opel Mokka нового поколения.
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Политика

Порошенко прибыл на допрос по делу о картинах

Экс-президент Украины Петр Порошенко в среду прибыл в Государственное бюро расследований на допрос по делу о незаконном перемещении через границу коллекции картин, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 04:07
Общество

В Роспотребнадзоре рассчитывают, что 1 сентября дети вернутся в школы

На очную форму обучения в школах с 1 сентября рассчитывает Роспотребнадзор. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Анну Попову.
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Происшествия

В Одессе обрушился четырехэтажный дом

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МЭА прогнозирует рекордное падение спроса на газ

Ожидается, что мировой спрос на газ в этом году снизится на 4%, или на 150 миллиардов куб. м, до 3850 миллиардов куб. м. Это вдвое больше падения, наблюдавшегося после мирового финансового кризиса 2008 года.
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Аленичев назвал провальными трансферы Тиля и Крала в «Спартак»

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Уральский завод отзывает все аппараты ИВЛ «Авента-М» после пожаров

Уральский приборостроительный завод (УПЗ, входит в концерн "Радиоэлектронные технологии") отзывает из больниц аппараты искусственной вентиляции легких "Авента-М" для дополнительной проверки.
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Политика

Заксобрание Севастополя определилось с датой выборов губернатора

Досрочные выборы губернатора Севастополя назначены на 13 сентября, решение принято в среду на сессии законодательного собрания региона.
РИА Новости 03:52
Здоровье

В Прикамье зафиксирован рекордный прирост заражений коронавирусом

За минувшие сутки число инфицированных увеличилось на 93 человека. Это самый большой суточный прирост с начала эпидемии.
В курсе.ру 03:47
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Политика

Зеленский назвал условие восстановления отношений с Россией

18 марта президент России Владимир Путин подписал договоры о принятии Республики Крым и Севастополя в состав России, которые затем одобрили Госдума и Совфед.
ТАСС 04:14
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