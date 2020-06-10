Общество
Газета.RuМГУ занял 74-е место в мире в рейтинге вузов QS
Московский государственный университет имени Ломоносова поднялся на 10 позиций в рейтинге университетов мира QS World University Rankings 2021. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу университета. Таким образом, МГУ занял 74-е место в данном рейтинге.
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с чего всё началось
Рост международной узнаваемости и признание исследовательским сообществом позволили Санкт-Петербургскому университету ИТМО подняться на 76 позиций в рейтинге лучших университетов мира, подготовленном британской компанией Quacquarelli Symonds (QS), и войти в топ-400 лучших вузов.ТАССвчера в 17:49
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу.
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«Они не должны были лететь». В суде по делу о сбитом «Боинге» прокуратура представила свои доказательства: самолет был сбит ракетой «земля-воздух» из «Бука» в Снежном
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Что сулит "особый статус" в РФ футболистов Армении, Киргизии и Казахстана ДЗАГОЕВ ВЫБЫЛ ИЗ-ЗА ТРАВМЫ Что касается Вагнера Лава, возвращение которого в ЦСКА пока откладывается, то бразилец ни под один из пунктов не подпадает.
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