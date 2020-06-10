с чего всё началось

Московский государственный университет имени Ломоносова поднялся на 10 позиций в рейтинге университетов мира QS World University Rankings 2021. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу университета. Таким образом, МГУ занял 74-е место в данном рейтинге.

МГУ занял 74-е место в мире в рейтинге вузов QS

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