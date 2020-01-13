Политика
РБКМИД Австрии назвал неприемлемыми санкции против «Северного потока-2»
В конце декабря американский президент Дональд Трамп подписал оборонный бюджет США, который включает санкции против «Северного потока-2». За несколько часов до подписания документа швейцарская компания Allseas, которая занималась укладкой труб, заявила о приостановке работ на газопроводе.
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Происшествия
На Урале умер школьник, раненный в голову пьяным мужчиной
Политика
Парламент Абхазии назначил Бганбу исполняющим обязанности президента
Парламент Абхазии назначил премьера Валерия Бганбу исполняющим обязанности президента республики, объявил итоги голосования спикер парламента Валерий Кварчия.
Общество
Сотовые операторы в России объявили о повышении тарифов
В России дорожают услуги операторов сотовой связи. Так, уже с 13 января повышается стоимость архивных тарифов «Мегафон».
Кино
Фильм Тарантино «Однажды в Голливуде» получил премию «Выбор критиков»
Режиссер Квентин Тарантино получил премию «Выбор критиков» (Critics' Choice Movie Awards) за фильм «Однажды в Голливуде».
Общество
Улюкаев написал в колонии стихотворение про винегрет
Осужденный за взятку экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев написал два стихотворения, одно из которых посвящено Новому году.
Происшествия
Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве
Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Шоу-бизнес
Принц Уильям заявил, что принц Гарри стал ему чужим
Недавно стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл отреклись от британского престола.
Происшествия
В Москве у стен Кремля умер работник Александровского сада
Работник Александровского сада умер у стен Кремля в Москве.
Армия и оружие
Сатановский иронично ответил на слова Турчинова о вине РФ в крушении Boeing
Политолог Евгений Сатановский прокомментировал слова украинского политика о причастности РФ к авиакатастрофе в Иране.
Политика
«Нафтогаз» объяснил отсутствие поставок российского газа на Украину
Никаких контрактов и переговоров по покупке Украиной газа у России напрямую нет, заявил исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко, передает «Радио Свобода».
Происшествия
На Украине задержали подозреваемых в убийстве Амины Окуевой
Сотрудники национальной полиции Украины задержали "группу киллеров", которые подозреваются в убийстве Амины Окуевой, жены выходца из Чечни Адама Осмаева.
Политика
Празднование «450-летия сожжения Москвы»: Панина ответила Чубарову
Чубаров, который является главой "Меджлиса крымско-татарского народа" (организация запрещена в РФ), предложил отпраздновать "450-летие сожжения Москвы", чтобы таким образом отметить годовщину похода крымского хана Девлет-Гирея на Русь весной 1571 года.
Космос
Роскосмос выделит на корабль «Орел» 8 млрд рублей
Свыше восьми миллиардов рублей выделит Роскосмос на производство корабля "Орел" в 2021 году.
Происшествия
Заместитель председателя СКР о расследовании громких дел
Заместитель председателя СКР о расследовании громких дел Заместитель председателя Следственного комитета России (СКР) Игорь Краснов накануне дня образования ведомства рассказал начальнику отдела преступности "Ъ" Максиму Варывдину о расследовании громких дел, в том числе преступлений коррупционной направленности.
Экономика
В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат
В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
Общество
Счетная палата выявила недостоверные данные о качестве дорог в России
Региональные власти предоставляют недостоверные сведения о сокращении аварийно опасных участков на дорогах, где происходят дорожно-транспортные происшествия (ДТП).
Экономика
Большинство российских банков перестали выдавать кредиты в магазинах
За последние три года почти все российские банки из топ-30 вышли из бизнеса по выдаче займов в магазинах, говорится в исследовании «БКС Премьер», на которое ссылается газета «Известия».
Авто
Объявлены причины продажи почти новых авто с минимальным пробегом
Происшествия
Врач рассказал о состоянии попавшей в ДТП Ренаты Литвиновой
Врач Теймур Кулиев, к которому актриса, режиссер и телеведущая Рината Литвинова вынуждена была обратиться после дорожного инцидента, прокомментировал ее состояние.
Происшествия
Любовная связь стала мотивом нападения на жену депутата в Москве
Мотивом нападения на супругу депутата муниципального собрания Академического района Москвы Михаила Хананашвили Светлану стала любовная связь.
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк выписали из клиники
Российские СМИ сообщают, что известную борющуюся в последнее время с раком головного мозга актрису Анастасию Заворотнюк выписали из клиники после пяти месяцев лечения и отправили домой.
Происшествия
В Башкирии из собачьей будки украли более миллиона рублей
Необычная кража произошла в Башкирии – из собачьей будки выкрали 1,1 млн рублей.
Кино
Умер режиссер Константин Бромберг, снявший «Чародеев»
В США в возрасте 80 лет умер кинорежиссер Константин Бромберг, который снял картины "Приключения Электроника" и "Чародеи".
Гаджеты
Новый смартфон получит экран с частотой 144 Гц
Разработчики смартфона из игровой линейки Nubia Red Devil решили подарить своей новинке экран с частотой обновления картинки 144 Гц.
Происшествия
В отношении погибшего омича Федорова возбудили второе уголовное дело
В отношении Федорова было возбуждено уголовное дело по факту незаконного приобретения наркотика и его хранения с целью дальнейшего сбыта — при задержании парня сотрудники Росгвардии обнаружили в его карманах запрещенные вещества.
Общество
СКР назвал грабеж мотивом убийства российских журналистов в ЦАР
Экономика
«Безумная волатильность»: родий подорожал до максимума с 2008 года
В этом месяце цена родия выросла более чем на 30% и достигла максимума с 2008 года, следует из данных компании Johnson Matthey.