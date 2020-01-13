Политика

РБКРБКМИД Австрии назвал неприемлемыми санкции против «Северного потока-2»

В конце декабря американский президент Дональд Трамп подписал оборонный бюджет США, который включает санкции против «Северного потока-2». За несколько часов до подписания документа швейцарская компания Allseas, которая занималась укладкой труб, заявила о приостановке работ на газопроводе.
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На Украине назвали «Северный поток-2» петлей на шее

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Посол Украины ответил на слова главы МИД Австрии о «Северном потоке-2»

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В Госдуме прокомментировали позицию Австрии по «Северному потоку-2»

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«Позиция здравого смысла». Депутат Завальный — о позиции Австрии по «Северному потоку — 2»

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В Госдуме оценили позицию Австрии относительно «Северного потока — 2»

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В Австрии раскритиковали санкции против «Северного потока — 2»

РИА Новостивчера в 22:27
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Парламент Абхазии назначил премьера Валерия Бганбу исполняющим обязанности президента республики, объявил итоги голосования спикер парламента Валерий Кварчия.
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Сотовые операторы в России объявили о повышении тарифов

В России дорожают услуги операторов сотовой связи. Так, уже с 13 января повышается стоимость архивных тарифов «Мегафон».
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Заместитель председателя СКР о расследовании громких дел Заместитель председателя Следственного комитета России (СКР) Игорь Краснов накануне дня образования ведомства рассказал начальнику отдела преступности "Ъ" Максиму Варывдину о расследовании громких дел, в том числе преступлений коррупционной направленности.
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