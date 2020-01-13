Политика

РБКРБКМИД Австрии назвал неприемлемыми санкции против «Северного потока-2»

В конце декабря американский президент Дональд Трамп подписал оборонный бюджет США, который включает санкции против «Северного потока-2». За несколько часов до подписания документа швейцарская компания Allseas, которая занималась укладкой труб, заявила о приостановке работ на газопроводе.
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На Украине назвали «Северный поток-2» петлей на шее

Lenta.ru05:52

Посол Украины ответил на слова главы МИД Австрии о «Северном потоке-2»

РБК05:44

В Австрии назвали «неприемлемыми» санкции против «Севпотока-2»

Газета.Ru01:29

В Госдуме прокомментировали позицию Австрии по «Северному потоку-2»

Комсомольская правда04:19

В Госдуме оценили позицию Австрии относительно «Северного потока — 2»

RT на русском02:48

«Позиция здравого смысла». Депутат Завальный — о позиции Австрии по «Северному потоку — 2»

Телеканал 360°04:31

В Австрии раскритиковали санкции против «Северного потока — 2»

РИА Новостивчера в 22:27
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Microsoft подвергается нападкам со стороны поклонников Windows 7 с тех пор, как объявила о прекращении поддержки операционной системы.
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Critics’ Choice Awards – вторая репетиция для звезд (после «Золотого глобуса») перед «Оскаром».
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В Белгороде блогера пригрозили отлучить от церкви за вопросы о поборах

Широкий резонанс в белгородских СМИ вызвала история взаимодействия с церковью местного журналиста и блогера Владимира Корнева, который сразу после новогодних праздников попытался взять у представителей духовенства комментарий о церковных поборах, а в ответ получил "духовное предостережение" о том, что его могут отлучить от церкви.
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Общество

Систему оплаты труда учителей поменяют в России

Система оплаты труда учителей может измениться в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Газета.Ru вчера в 15:27
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Нападающий Александр Кокорин и полузащитник Малком вошли в список футболистов петербургского "Зенита", которые отправились на зимний сбор в Катар, сообщается на официальной странице команды в Twitter.
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Технологии

Пользователей WhatsApp атаковали хакеры

Хакеры в очередной раз решили обмануть юзеров WhatsApp.
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Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве

Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
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Директор школы попросила бывших учеников убить жену своего любовника

В конце прошлого года 35-летняя заказчица убийства Василина Маслова, занимающая должность директора частной школы "Русский Гарвард", решила расправиться с женой своего любовника.
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«Нафтогаз» объяснил отсутствие поставок российского газа на Украину

Никаких контрактов и переговоров по покупке Украиной газа у России напрямую нет, заявил исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко, передает «Радио Свобода».
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Экономика

ФАС прокомментировала данные о повышении тарифов сотовыми операторами

Заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин прокомментировал данные о повышении тарифов сотовыми операторами.
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Общество

Каналы рекордно пересохли в Венеции вслед за рекордным наводнением

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Газета.Ru 05:52
Политика

ЕС отказался вводить санкции против Ирана из-за крушения Boeing

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Гаджеты

Новые смартфоны Honor 9X и Honor 9X Pro получат ОС Android 10

Смартфоны Honor 9X и Honor 9X Pro будут иметь ОС Android 10.
Народные новости вчера в 23:41
Политика

Путин поручил освободить врачей от наказания за потерю наркотиков

Президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить внесение в действующее законодательство поправок, предусматривающих освобождение врачей от уголовной ответственности за потерю наркотических и психотропных препаратов.
РБК 07:00
Политика

Украина намерена возобновить работу делегации в ПАСЕ

Верховная рада Украины намерена принять постановление о возвращении украинской делегации к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
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Президент Ирана Хасан Роухани одобрил законопроект Меджлиса (парламента), согласно которому Пентагон внесен в список террористических организаций.
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Кино

Фильм «Молчание ягнят» получит спин-офф

У оскароносного триллера 1991 года «Молчание ягнят» появится спин-офф. Производством сериала займется компания CBS.
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Врач рассказал о состоянии попавшей в ДТП Ренаты Литвиновой

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Медведев отменил 1259 устаревших правительственных актов

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об отмене 1259 устаревших правительственных актов в рамках механизма «регуляторной гильотины».
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Экономика

Минфин США предупредил о замедлении роста экономики из-за Boeing

Министр финансов США Стивен Мнучин в разговоре с Fox News заявил, что проблемы американской компании Boeing, которая после двух авиакатастроф была вынуждена приостановить производство лайнеров Boeing 737 MAX, могут замедлить темпы роста ВВП.
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В Омске ребенка, которого ставили на гречку, оставили с матерью

В Омске восьмилетнего мальчика, которого родители заставляли часами стоять на коленях на гречневой крупе, оставили жить с матерью.
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NASA запустит биткойн на Луну? Космическое агентство ищет крипто-специалиста

Нет объяснения, почему опыт работы с криптовалютой полезен для работы в JPL, но в мире уже сформировалась база любопытных и иногда забавных предположений: возможно, NASA ищет пути развития новой экономики для независимой колонии Марса, запускает ICO для финансирования базы на Луне или даже находит способ торговли с космическими пришельцами.
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В сети появился второй трейлер «Хищных птиц» с Марго Робби

В YouTube разместили второй трейлер «Хищных птиц» с киноактрисой Марго Робби в главной роли.
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В НАТО анонсировали ответ на размещение «Искандеров-М» с новой ракетой

РИА Новости 04:17
Армия и оружие

Летающая бритва: ракету с лезвиями впервые применили в Афганистане

В Афганистане впервые задействовали ракету AGM-114R9X с лезвиями для уничтожения одного из лидеров бандформирований.
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Ольга Бузова и Давид Манукян сделали одинаковые татуировки

Певица и телеведущая Ольга Бузова и блогер Давид Манукян сделали одинаковые татуировки в виде знака бесконечности, о чем стало известно из сторис инстаграма.
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