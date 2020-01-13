В конце декабря американский президент Дональд Трамп подписал оборонный бюджет США, который включает санкции против «Северного потока-2». За несколько часов до подписания документа швейцарская компания Allseas, которая занималась укладкой труб, заявила о приостановке работ на газопроводе.

Происшествия В Новосибирске скончался подросток, захлебнувшийся в аквапарке Сегодня ночью в одной из новосибирских больниц скончался 16-летний юноша, который несколько дней назад попал в больницу после посещения аквапарка.

Кино Кинокритики выбрали лучшие фильмы 2019 года Лучшим актером 2019 года признан Хоакин Феникс за роль в "Джокере", а актрисой — Рене Зеллвегер за роль в "Джуди".

Общество Министр просвещения рассказала о новшествах в школьных аттестатах По словам Васильевой, сегодня многие школы оценивают способности ребенка по этим предметам именно зачетами и незачетами, но при получении аттестата следует выставлять оценку по пятибалльной системе.

Футбол Кокорин и Малком отправились с «Зенитом» на сборы в Катар Нападающий Александр Кокорин и полузащитник Малком вошли в список футболистов петербургского "Зенита", которые отправились на зимний сбор в Катар, сообщается на официальной странице команды в Twitter.

Политика Сергея Лаврова объявили министром нон грата Грузинские чиновники и депутаты от правящей партии «Грузинская мечта» признают, что в имиджевом плане Грузия много выиграет от проведения министерской встречи Совета Европы, но предупреждают, что в случае приезда в Тбилиси Сергея Лаврова ему напомнят о проблеме «оккупированных территорий».

Политика «Нафтогаз» объяснил отсутствие поставок российского газа на Украину Никаких контрактов и переговоров по покупке Украиной газа у России напрямую нет, заявил исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко, передает «Радио Свобода».

Шоу-бизнес Оксана Самойлова начала сильно поправляться на 9-м месяце беременности Некоторое время назад Самойлова поделилась с фолловерами, что почти не прибавила в весе и свой живот она называла маленьким по сравнению с другими беременностями.

Гаджеты Microsoft рекомендует пользователям Windows 7 обновить ПК Microsoft решили подойти к этому делу основательно и выпустили целый текстовый материал, в котором рекомендуется пользователям Windows 7 приобрести новый ПК.

Гаджеты Новый смартфон получит экран с частотой 144 Гц Разработчики смартфона из игровой линейки Nubia Red Devil решили подарить своей новинке экран с частотой обновления картинки 144 Гц.