Политика
РБКМИД Австрии назвал неприемлемыми санкции против «Северного потока-2»
В конце декабря американский президент Дональд Трамп подписал оборонный бюджет США, который включает санкции против «Северного потока-2». За несколько часов до подписания документа швейцарская компания Allseas, которая занималась укладкой труб, заявила о приостановке работ на газопроводе.
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Политика
Вучич назвал доходы Сербии от «Турецкого потока»
«Сербия, став страной-транзитером, будет получать за транзит доходы в размере $185 млн ежегодно», — сказал Вучич.
Общество
На Филиппинах началась эвакуация из-за извержения вулкана
Из-за извержения вулкана Тааль началась эвакуация жителей трех филиппинских городов. Об этом сообщает телеканал CNN Philippines.
Футбол
Дубль Неймара не помог «ПСЖ» одолеть «Монако» Головина
Авто
В Opel допустили внедрение электромобилей в России при господдержке
Происшествия
В Новосибирске скончался подросток, захлебнувшийся в аквапарке
Сегодня ночью в одной из новосибирских больниц скончался 16-летний юноша, который несколько дней назад попал в больницу после посещения аквапарка.
Кино
Кинокритики выбрали лучшие фильмы 2019 года
Лучшим актером 2019 года признан Хоакин Феникс за роль в "Джокере", а актрисой — Рене Зеллвегер за роль в "Джуди".
Общество
Министр просвещения рассказала о новшествах в школьных аттестатах
По словам Васильевой, сегодня многие школы оценивают способности ребенка по этим предметам именно зачетами и незачетами, но при получении аттестата следует выставлять оценку по пятибалльной системе.
Происшествия
Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве
Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Политика
МИД РФ: Представители ливийских сторон прибыли в Москву
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о том, что представители ливийских сторон прибыли в Москву.
Футбол
Кокорин и Малком отправились с «Зенитом» на сборы в Катар
Нападающий Александр Кокорин и полузащитник Малком вошли в список футболистов петербургского "Зенита", которые отправились на зимний сбор в Катар, сообщается на официальной странице команды в Twitter.
Политика
Сергея Лаврова объявили министром нон грата
Грузинские чиновники и депутаты от правящей партии «Грузинская мечта» признают, что в имиджевом плане Грузия много выиграет от проведения министерской встречи Совета Европы, но предупреждают, что в случае приезда в Тбилиси Сергея Лаврова ему напомнят о проблеме «оккупированных территорий».
Политика
«Нафтогаз» объяснил отсутствие поставок российского газа на Украину
Никаких контрактов и переговоров по покупке Украиной газа у России напрямую нет, заявил исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко, передает «Радио Свобода».
Происшествия
Врач рассказал о состоянии попавшей в ДТП Ренаты Литвиновой
Врач Теймур Кулиев, к которому актриса, режиссер и телеведущая Рината Литвинова вынуждена была обратиться после дорожного инцидента, прокомментировал ее состояние.
Кино
Умер режиссер «Чародеев» Константин Бромберг
Политика
Парламент Абхазии принял отставку Хаджимбы с поста президента
В Абхазии парламент принял отставку президента республики Рауля Хаджимбы. Это произошло на внеочередном заседании.
Происшествия
В Москве задержали подозреваемых в нападении на жену депутата
Политика
Поклонская призвала российские СМИ не транслировать русофобию из Киева
Депутат Государственной думы Наталья Поклонская призвала российские СМИ не освещать русофобские выпады, которые делают политики в Киеве.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова начала сильно поправляться на 9-м месяце беременности
Некоторое время назад Самойлова поделилась с фолловерами, что почти не прибавила в весе и свой живот она называла маленьким по сравнению с другими беременностями.
Гаджеты
Microsoft рекомендует пользователям Windows 7 обновить ПК
Microsoft решили подойти к этому делу основательно и выпустили целый текстовый материал, в котором рекомендуется пользователям Windows 7 приобрести новый ПК.
Общество
ФСБ упростила порядок выхода судов и рыболовства у берегов Крыма
Гаджеты
Новый смартфон получит экран с частотой 144 Гц
Разработчики смартфона из игровой линейки Nubia Red Devil решили подарить своей новинке экран с частотой обновления картинки 144 Гц.
Армия и оружие
ВСУ дважды атаковали ЛНР за сутки
Вооруженные силы Украины дважды в течение минувших суток открывали огонь по территории Луганской Народной Республики.
Политика
Спикер парламента Эстонии назвал антиконституционным договор с Россией
Спикер парламента Эстонии, член Консервативной народной партии Хенн Пыллуаас потребовал пересмотреть пограничный договор с Россией.
Автоспорт
Этап «Дакара» отменен из-за смерти мотогонщика
Политика
В Крыму заявили об отсутствии переговоров с Украиной о водной блокаде
В августе глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что политика водной блокады полуострова была определена на Западе, а не в Киеве.
Происшествия
В США из-за бурь и торнадо погибли 11 человек
В США из-за бурь и торнадо погибли по меньшей мере 11 человек за последние два дня, сообщило AP со ссылкой на представителей местных властей.