Политика

РБКРБКМИД Австрии назвал неприемлемыми санкции против «Северного потока-2»

В конце декабря американский президент Дональд Трамп подписал оборонный бюджет США, который включает санкции против «Северного потока-2». За несколько часов до подписания документа швейцарская компания Allseas, которая занималась укладкой труб, заявила о приостановке работ на газопроводе.
Читать в источнике
Комментировать100

Подробнее о событии

В Госдуме прокомментировали позицию Австрии по «Северному потоку-2»

Комсомольская правда04:19

В Госдуме назвали здравой позицию Австрии по «Северному потоку-2»

Российская газета03:47

В Австрии раскритиковали санкций против «Северного потока — 2»

РИА Новостивчера в 22:27

МИД Австрии назвал неприемлемыми санкции против «Северного потока-2»

РБК00:57

В Австрии назвали неприемлемыми санкции против «Северного потока – 2»

Известия00:38

В Австрии назвали «неприемлемыми» санкции против «Севпотока-2»

Газета.Ru01:29

В Госдуме оценили позицию Австрии относительно «Северного потока — 2»

RT на русском02:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7037 источников, обновлено в 04:33, Ашберн
Политика

Вучич назвал доходы Сербии от «Турецкого потока»

«Сербия, став страной-транзитером, будет получать за транзит доходы в размере $185 млн ежегодно», — сказал Вучич.
REGNUM 02:32
Общество

На Филиппинах началась эвакуация из-за извержения вулкана

Из-за извержения вулкана Тааль началась эвакуация жителей трех филиппинских городов. Об этом сообщает телеканал CNN Philippines.
РБК вчера в 07:40
Футбол

Дубль Неймара не помог «ПСЖ» одолеть «Монако» Головина

Газета.Ru вчера в 17:02
Авто

В Opel допустили внедрение электромобилей в России при господдержке

RT на русском 02:29
Происшествия

В Новосибирске скончался подросток, захлебнувшийся в аквапарке

Сегодня ночью в одной из новосибирских больниц скончался 16-летний юноша, который несколько дней назад попал в больницу после посещения аквапарка.
Российская газета 01:09
Кино

Кинокритики выбрали лучшие фильмы 2019 года

Лучшим актером 2019 года признан Хоакин Феникс за роль в "Джокере", а актрисой — Рене Зеллвегер за роль в "Джуди".
Gazeta.SPb 04:14
Общество

Министр просвещения рассказала о новшествах в школьных аттестатах

По словам Васильевой, сегодня многие школы оценивают способности ребенка по этим предметам именно зачетами и незачетами, но при получении аттестата следует выставлять оценку по пятибалльной системе.
Московский Комсомолец вчера в 10:58
Общество

Мэр Миасса похвастался школьными туалетами без перегородок

Газета.Ru 03:01
Происшествия

Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве

Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Вести.Ru 11 января в 17:34
Политика

МИД РФ: Представители ливийских сторон прибыли в Москву

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о том, что представители ливийских сторон прибыли в Москву.
Российская газета 03:53
Футбол

Кокорин и Малком отправились с «Зенитом» на сборы в Катар

Нападающий Александр Кокорин и полузащитник Малком вошли в список футболистов петербургского "Зенита", которые отправились на зимний сбор в Катар, сообщается на официальной странице команды в Twitter.
РИА Новости 02:18
Политика

Сергея Лаврова объявили министром нон грата

Грузинские чиновники и депутаты от правящей партии «Грузинская мечта» признают, что в имиджевом плане Грузия много выиграет от проведения министерской встречи Совета Европы, но предупреждают, что в случае приезда в Тбилиси Сергея Лаврова ему напомнят о проблеме «оккупированных территорий».
Коммерсантъ вчера в 16:59
Политика

«Нафтогаз» объяснил отсутствие поставок российского газа на Украину

Никаких контрактов и переговоров по покупке Украиной газа у России напрямую нет, заявил исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко, передает «Радио Свобода».
РБК 01:50
Происшествия

Врач рассказал о состоянии попавшей в ДТП Ренаты Литвиновой

Врач Теймур Кулиев, к которому актриса, режиссер и телеведущая Рината Литвинова вынуждена была обратиться после дорожного инцидента, прокомментировал ее состояние.
Российская газета 04:25
Космос

Роскосмос потратит более 8 млрд рублей на корабль для полетов к Луне

Компания 03:48
Кино

Умер режиссер «Чародеев» Константин Бромберг

РИА Новости 00:51
Политика

Парламент Абхазии принял отставку Хаджимбы с поста президента

В Абхазии парламент принял отставку президента республики Рауля Хаджимбы. Это произошло на внеочередном заседании.
Московский Комсомолец 04:21
Происшествия

В Москве задержали подозреваемых в нападении на жену депутата

РИА Новости 11 января в 09:32
Политика

Поклонская призвала российские СМИ не транслировать русофобию из Киева

Депутат Государственной думы Наталья Поклонская призвала российские СМИ не освещать русофобские выпады, которые делают политики в Киеве.
Евразия Daily 03:11
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова начала сильно поправляться на 9-м месяце беременности

Некоторое время назад Самойлова поделилась с фолловерами, что почти не прибавила в весе и свой живот она называла маленьким по сравнению с другими беременностями.
OAnews вчера в 12:07
Хоккей

Малкин обошёл Ягра в списке лучших ассистентов в истории «Питтсбурга»

ГЛАС.RU 02:39
Гаджеты

Microsoft рекомендует пользователям Windows 7 обновить ПК

Microsoft решили подойти к этому делу основательно и выпустили целый текстовый материал, в котором рекомендуется пользователям Windows 7 приобрести новый ПК.
The GEEK 00:10
Общество

ФСБ упростила порядок выхода судов и рыболовства у берегов Крыма

Интерфакс - Россия 02:58
Гаджеты

Новый смартфон получит экран с частотой 144 Гц

Разработчики смартфона из игровой линейки Nubia Red Devil решили подарить своей новинке экран с частотой обновления картинки 144 Гц.
ГЛАС.RU 04:22
Происшествия

СКР установил коррупционное происхождение денег Захарченко

Газета.Ru 01:55
Армия и оружие

ВСУ дважды атаковали ЛНР за сутки

Вооруженные силы Украины дважды в течение минувших суток открывали огонь по территории Луганской Народной Республики.
ФАН 11 января в 01:23
Политика

Спикер парламента Эстонии назвал антиконституционным договор с Россией

Спикер парламента Эстонии, член Консервативной народной партии Хенн Пыллуаас потребовал пересмотреть пограничный договор с Россией.
Вести.Ru вчера в 07:12
Автоспорт

Этап «Дакара» отменен из-за смерти мотогонщика

Газета.Ru вчера в 15:58
Политика

В Крыму заявили об отсутствии переговоров с Украиной о водной блокаде

В августе глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что политика водной блокады полуострова была определена на Западе, а не в Киеве.
RT на русском 04:20
Происшествия

В США из-за бурь и торнадо погибли 11 человек

В США из-за бурь и торнадо погибли по меньшей мере 11 человек за последние два дня, сообщило AP со ссылкой на представителей местных властей.
РБК 11 января в 22:26
Как работают Яндекс.Новости?
Северный поток — 2Больше новостей по теме
Главное