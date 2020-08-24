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РИА Новости
РИА Новости

МИД Австрии подтвердил сообщения о высылке российского дипломата

Зеркальная реакция Москвы не заставит себя ждать, добавили в миссии. Ранее австрийская газета Krone сообщила, что российский дипломат должен покинуть Австрию до 1 сентября в связи с делом о шпионаже. Издание отмечает, что Австрия впервые объявила российского дипломата персоной нон грата.В источнике
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