МИД Австрии подтвердил сообщения о высылке российского дипломата
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Зеркальная реакция Москвы не заставит себя ждать, добавили в миссии. Ранее австрийская газета Krone сообщила, что российский дипломат должен покинуть Австрию до 1 сентября в связи с делом о шпионаже. Издание отмечает, что Австрия впервые объявила российского дипломата персоной нон грата.В источнике
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