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РИА Новости
РИА Новости

МИД Австрии подтвердил сообщения о высылке российского дипломата

Зеркальная реакция Москвы не заставит себя ждать, добавили в миссии. Ранее австрийская газета Krone сообщила, что российский дипломат должен покинуть Австрию до 1 сентября в связи с делом о шпионаже. Издание отмечает, что Австрия впервые объявила российского дипломата персоной нон грата.В источнике
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Коммерсантъ

Россия объявила австрийского дипломата персоной нон грата

Коммерсантъ08:53
РБК

Россия объявила дипломата из Австрии персоной нон грата

РБК09:02
Интерфакс

Российское посольство пообещало зеркальную реакцию на высылку дипломата из Австрии

Интерфакс04:38
Известия

Москва выразила протест послу Австрии из-за высылки дипломата

Известия08:50
ТАСС

Россия в качестве ответной меры объявила персоной нон грата дипломата посольства Австрии

ТАСС08:50
RT на русском

Россия объявила персоной нон грата дипломата австрийского посольства

RT на русском08:52
РИА Новости

МИД Австрии подтвердил сообщения о высылке российского дипломата

РИА Новости06:01

Замгоссекретаря США Биган обсудит с Лавровым Белоруссию и дело Уилана

Первый замгоссекретаря США Стивен Биган в ходе визита в Москву намерен обсудить с главой МИД России Сергеем Лавровым ситуацию в Белоруссии и дело американца Пола Уилана, осуждённого в России на 16 лет за шпионаж.
RT на русском08:30

Тихановская провела встречу с замглавы Госдепа США

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, которая в настоящее время находится в Литве, провела встречу с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ее штаба.
Rambler News Service08:51
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В Казани женщину укусил скорпион из купленного винограда

Жительницу Казани госпитализировали после укуса скорпиона, оказавшегося в купленном винограде, сообщает в воскресенье, 23 августа, ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Татарстана.
Известия18:00
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Главврач омской больницы опроверг влияние на лечение Навального извне

Главврач омской больницы скорой помощи №1 Александр Мураховский отрицает вмешательство извне в процесс лечения основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, передает «Интерфакс».
Forbes03:26
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Азиза оправдала родственников Легкоступовой за скандал на похоронах

Поклонники исполнительницы хита «Ягода-малина» остались недовольны церемонией похорон певицы, так как ее родные не дали им возможности достойно проводить артистку в последний путь, и устроили скандал.
ФАНвчера в 03:06
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