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РИА Новости
РИА Новости

МИД Австрии подтвердил сообщения о высылке российского дипломата

Зеркальная реакция Москвы не заставит себя ждать, добавили в миссии. Ранее австрийская газета Krone сообщила, что российский дипломат должен покинуть Австрию до 1 сентября в связи с делом о шпионаже. Издание отмечает, что Австрия впервые объявила российского дипломата персоной нон грата.В источнике
С чего всё началось
«Руководствуясь принципом взаимности, в порядке ответной меры persona non grata объявлен дипломат посольства Австрийской Республики в Российской Федерации», — говорится в сообщении
.
RT на русском08:52
Подробнее о событии
Интерфакс

РФ объявила австрийского дипломата персоной нон-грата

Интерфакс09:08
Коммерсантъ

Россия объявила австрийского дипломата персоной нон грата

Коммерсантъ08:53
ТАСС

Косачев: высылка дипломатов России из ряда стран похожа на срежиссированную кампанию

ТАСС09:30
РИА Новости

МИД объявил австрийского дипломата персоной нон грата

РИА Новости09:08
RT на русском

Россия объявила персоной нон грата дипломата австрийского посольства

RT на русском08:52
РБК

Россия объявила дипломата из Австрии персоной нон грата

РБК09:02
Газета.Ru

Посла Австрии вызвали в МИД России

Газета.Ru09:20

Школы Москвы откроются 1 сентября в очном режиме

Оперативный штаб Москвы сообщил, что столичные школы начнут работу 1 сентября в стандартном - очном - режиме, дистанционное обучение не планируется ни по отдельным предметам, ни в отдельных учебных заведениях.
Школы Москвы откроются 1 сентября в очном режиме
Московский Комсомолец05:19
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СК возбудил дело после гибели пяти человек в канализационной яме

Село Новая Усмань, Воронежская область, 24 августа 2020, 11:17 — REGNUM Уголовное дело по факту гибели пяти человек в поселке совхоз «Воронежский» Новоусманского района Воронежской области возбуждено следственными органами региона, сообщили 24 августа в пресс-службе СУ СКР по Воронежской области.
REGNUM04:17
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«Спартак» наказан закрытием фанатской трибуны на один матч РПЛ

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) наказал московский "Спартак" закрытием фанатской трибуны стадиона на ближайшем домашнем матче Российской премьер-лиги (РПЛ) за скандирование болельщиками оскорбительных кричалок в адрес вратаря столичного "Локомотива" Гилерме, сообщил РИА Новости глава КДК РФС Артур Григорьянц.
РИА Новости11:15
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В Росавиации не комментируют возобновление авиасообщения с рядом стран

Как ранее сообщало ИА REGNUM со ссылкой на СМИ, Россия планирует возобновить авиасообщение с рядом стран, среди которых — Франция, Венгрия, Мальта, Кипр, Иордания, Египет (только Каир) и Китай (только Шанхай).
REGNUM03:26
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ЛДПР предложила ввести выплаты на сборы детей в школу

Инициативой предлагается учредить ежегодную выплату родителям в размере 10 тыс. руб. Депутаты от фракции ЛДПР в Госдуме, а также сенаторы Сергей Леонов и Иван Абрамов направили законопроект на отзыв в правительство.
Газета.Ru12:02
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Айрат Дильмухаметов приговорен к девяти годам колонии строгого режима

Обвинение активисту вынесли сразу после последнего слова Центральный окружной военный суд в Самаре сегодня приговорил к девяти годам колонии строгого режима башкирского общественника Айрата Дильмухаметова.
Коммерсантъ Уфа09:16