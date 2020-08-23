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Газета.Ru
Газета.Ru

Минск заявил, что не нуждается в «заезженных советах» Зеленского

Ранее глава Украины Владимир Зеленский заявил, что его белорусскому коллеге стоит провести повторные выборы, чтобы утихомирить свой народ. Белоруссии не нужны "заезженные советы" Украины, республика хотела бы ощутить поддержку и понимание со стороны украинского руководства.В источнике
С чего всё началось
Белоруссия не нуждается в «заезженных» советах Украины в непростой для республики период, сообщил начальник управления информации и цифровой дипломатии -- пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз агентству «БелТА
».
Коммерсантъ11:02
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Коммерсантъ

В МИД Белоруссии заявили, что не нуждаются в «заезженных» советах Украины

Коммерсантъ11:02
RT на русском

МИД Белоруссии оценил «советы» Украины по урегулированию ситуации

RT на русском09:32
ТАСС

МИД Белоруссии заявил, что Минск не нуждается в «заезженных советах» руководства Украины

ТАСС09:07
Российская газета

МИД Беларуси ответил Зеленскому

Российская газета09:11
РИА Новости

Минск заявил, что не нуждается в «заезженных советах» Зеленского

РИА Новости09:06
Известия

МИД Белоруссии ответил на заявления Зеленского о повторных выборах в республике

Известия08:57
Комсомольская правда

«Точно не нуждаемся в советах»: В МИД Белоруссии ответили Зеленскому

Комсомольская правда08:52

В Белоруссии оператор снизил скорость Интернета по требованию властей

"С сожалением сообщаем, что по требованию государственных органов в связи с обеспечением национальной безопасности существенно снижена пропускная способность 3G-cети А1 на территории некоторых районов г. Минска", - говорится в сообщении.
Газета.Ru13:28
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