Минск заявил, что не нуждается в «заезженных советах» Зеленского
Смотрите также
Из зоны лесных пожаров в Калифорнии эвакуированы 120 тысяч жителей
Лукашенко с автоматом вышел за оцепление и поблагодарил силовиков
Александр Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде
В Луизиане начались беспорядки после убийства мужчины полицейскими
Число пострадавших в ДТП с автобусом на Калужском шоссе выросло до 20
В Минске начался «Марш новой Беларуси»
Лукашенко поручил c понедельника закрыть бастующие предприятия
В Белоруссии взяли под защиту военные монументы и памятники
Бывшего следователя из Белоруссии задержали в Пскове
«Уфа» из-за судейства может сняться с чемпионата России по футболу
Лавров не исключил, что на Тихановскую могли оказать давление
Самолет с Алексеем Навальным вылетел в Германию
Дочь Юлии Зиминой на свадьбе матери появилась в платье принцессы
Лукашенко прилетел в Минск и вышел из вертолета с автоматом в руках
«Уфа» из-за судейства может сняться с чемпионата России по футболу
ZDF: Навального доставили в ФРГ как «гостя канцлера»
Минск заявил, что не нуждается в «заезженных советах» Зеленского
Двое силовиков ранены в ходе спецоперации в Ингушетии
В Грузии при падении микроавтобуса в обрыв погибли 12 человек
Лавров не исключил, что на Тихановскую могли оказать давление
Глубоко модернизированный ракетоносец Ту-95МСМ совершил первый полет
«ПСЖ» сыграет с «Баварией» в финале Лиги чемпионов
Россия и Турция заключили второй контракт на поставку ЗРС С-400
Ранее глава Украины Владимир Зеленский заявил, что его белорусскому коллеге стоит провести повторные выборы, чтобы утихомирить свой народ. Белоруссии не нужны "заезженные советы" Украины, республика хотела бы ощутить поддержку и понимание со стороны украинского руководства.В источнике
С чего всё началось
Белоруссия не нуждается в «заезженных» советах Украины в непростой для республики период, сообщил начальник управления информации и цифровой дипломатии -- пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз агентству «БелТА
».
Подробнее о событии