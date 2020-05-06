Общество

КоммерсантъКоммерсантъМИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу «Первого канала»

Министерство иностранных дел Белоруссии лишило аккредитации съемочную группу российского «Первого канала» после сюжета о ситуации с коронавирусом COVID-19 в стране.
Читать в источнике
Комментировать117
с чего всё началось

Проведение массовых мероприятий привело к резкому ухудшению вирусной обстановки в Белоруссии

Первое, что бросается в глаза на кладбище небольшого города Столбцы в 75 километрах от Минска, это обилие свежих могил.
Первый канал02:26

Подробнее о событии

Белоруссия выслала журналиста «Первого канала»

РБК16:00

Первый канал считает безосновательной высылку из Белоруссии корреспондента

ТАСС15:59

МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу российского «Первого канала» из-за сюжета о коронавирусе

Эхо Москвы15:32

МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу из РФ после сюжета о COVID-19

Известия15:24

МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу «Первого канала»

Коммерсантъ15:09

МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу Первого канала

РИА Новости15:42

МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу Первого канала России

Московский Комсомолец14:54
Показать все источники
Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 16:17, Ашберн
Фигурное катание

Александра Трусова ушла к Евгению Плющенко

Из группы госпожи Тутберидзе одновременно с Трусовой ушел и тренер Сергей Розанов, который также будет работать в академии Евгения Плющенко.
Коммерсантъ 11:01
4
Общество

Мурашко рассказал о результатах испытаний вакцины от коронавируса

Вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 проходят доклинические испытания, уже есть обнадёживающие результаты.
RT на русском 05:56
373
Общество

«Деньги – народу»: нацболы вывесили баннер напротив правительства

Сами представители партии отметили, что они были намерены привлечь внимание властей к социальной проблематике на фоне пандемии и экономического кризиса.
Московский Комсомолец 06:26
Общество

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

Ведомости 11:18
2,4K
Общество

В Подмосковье возобновят строительство

Lenta.ru 15:09
119
Общество

Собянин: С 12 мая в Москве не ослабят режим самоизоляции

В Москве с 12 мая планируется отменить ограничения на работу всех промышленных и строительных предприятий.
Росбалт 09:32
1K
Политика

Путин поручил главам регионов принять решения о дальнейших действиях

Губернаторам, опираясь на рекомендации Роспотребнадзора, нужно принять решения о дальнейших действиях в регионах, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 08:46
1,5K
Армия и оружие

Военным запретили распространять информацию о службе

Меры действуют, если военнослужащий участвует в боевых действиях, вооруженных конфликтах, деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности или выполняет задачи по пресечению международной террористической деятельности за пределами России.
Российская газета 12:29
202
Общество

Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули

Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости вчера в 23:02
4,6K
Происшествия

Почему матери убивают своих детей

Экспресс газета 07:45
1
Общество

В Италии за сутки выздоровело рекордное количество пациентов

В Италии зафиксировано рекордное число выздоровевших от коронавирусной инфекции COVID-19 пациентов. От болезни излечились 8 014 человек.
Свободная Пресса 15:30
Общество

Главный архитектор Москвы рассказал о судьбе крупных торговых центров

Вечерняя Москва 08:31
173
Космос

Евгений Касперский: у Илона Маска есть «бредовые» проекты

Проекты Илона Маска делятся на успешные и «бредовые». Заявление об этом сделал глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский.
ГлобалМСК.ру 09:53
Армия и оружие

Армия России получит сотни танков и БМП последней модификации

До конца года Сухопутным войскам (без учета ВДВ, береговых войск и морской пехоты ВМФ) планируется передать 120 танков новейшей модификации Т-72Б3М, более сотни боевых машин пехоты БМП-3, более 60 модернизированных БМП-2 с боевым модулем "Бережок" (он увеличивает боевую мощь бронемашины почти вдвое).
Российская газета 03:42
6
Политика

«Коронавирус создан искусственно»: фото работы института в Ухане

Вместе с коллегами из Университета Северной Каролины дама опубликовала пресловутую работу по модификации коронавируса летучих мышей с тем, чтобы он мог заражать клетки человека.
Московский Комсомолец 11:09
185
Происшествия

По факту избиения мальчика в Заполярье возбудили три новых дела

Российская газета 13:20
3
Политика

Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам

Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
РИА Новости 13:17
399
Общество

В Финляндии подвели итоги эксперимента с базовым доходом

Министерство социального развития и здравоохранения Финляндии подвело итоги эксперимента по выплате в стране безусловного базового дохода: небольшой эффект для занятости, но хорошее психологическое воздействие, говорится во вторник в пресс-релизе ведомства.
РИА Новости 12:57
Общество

В Воронежской области масочный режим вводят с 12 мая

Воронеж, 6 мая 2020, 18:07 — REGNUM Масочный режим в Воронежской области вводится с 12 мая, соответствующие изменения в указ губернатора Воронежской области внесены 6 мая, сообщила пресс-служба облправительства.
REGNUM 11:07
93
Общество

ЕГЭ могут перенести на середину июля—начало августа

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) может быть перенесен на вторую половину лета в 2020 в году из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 03:18
819
Политика

Стали известны планы покушавшихся на Мадуро диверсантов

По словам венесуэльского лидера, террористы из Колумбии покушались на его жизнь.
Lenta.ru 14:56
28
Здоровье

Онищенко призвал не делать из самоизоляции безумный фетиш

Депутат подчеркнул, что самоизоляция оказывает негативное влияние на здоровье граждан, особенно на психическое, поэтому необходимо постепенно отказываться от ограничений с требованием соблюдать гигиену и дистанцию, передаёт ФАН.
News.ru 09:36
67
Общество

ВШЭ объявила выговор профессору Матвейчеву из-за публикаций в Facebook

Администрация Высшей школы экономки объявила выговор профессору Олегу Матвейчеву, чей пост в Facebook вызвал широки резонанс в СМИ и социальных сетях, сообщается на сайте вуза.
РИА Новости 16:09
Культура

Лещенко предложил спеть «День Победы» на разных языках 9 мая

Москва, 5 мая 2020, 10:18 — REGNUM Все желающие могут принять участие в акции «День Победы на разных языках» и 9 мая спеть знаменитую песню Давида Тухманова, заявил народный артист РСФСР Лев Лещенко.
REGNUM вчера в 03:18
27
Политика

В Кремле заявили о недоверии опросам «Левады» о рейтинге Путина

Кремль не склонен полностью доверять соцопросам, которые проводит Левада-центр, из-за их методики.
РБК 08:34
6,5K
Происшествия

Пятилетний мальчик угнал машину у родителей и поехал к сестре

В американском городе Огден, штат Юта, пятилетний мальчик угнал автомобиль родителей и проехал несколько километров, прежде чем его остановил сотрудник дорожной полиции.
Lenta.ru вчера в 07:29
1
Экономика

Власти Санкт-Петербурга подготовили второй пакет мер по поддержке бизнеса

Власти Санкт-Петербурга подготовили второй пакет мер по поддержке бизнеса из-за ограничений, введенных в связи с коронавирусом.
РБК 15:26
46
Здоровье

Путин назначил страховые выплаты при смерти врачей от коронавируса

Президент Владимир Путин подписал указ об единовременных страховых выплатах медикам, пострадавшим при работе с больными COVID-19, и их родственникам и опекунам, если тот умер от коронавируса.
Ведомости 16:03
11
Кино

На Первом канале сегодня состоится премьера сериала о Курской битве

Курские известия 07:56
2
Футбол

«Манчестер Сити» не отпустит Лероя Зане в «Баварию» за € 40 млн

Руководство «Манчестер Сити» в ближайшее трансферное окно не станет продавать вингера Лероя Зане мюнхенской «Баварии» за € 40 млн, сообщает Manchester Evening News.
Чемпионат 09:57
Как работают Яндекс.Новости?
Главное