Общество
КоммерсантъМИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу «Первого канала»
Министерство иностранных дел Белоруссии лишило аккредитации съемочную группу российского «Первого канала» после сюжета о ситуации с коронавирусом COVID-19 в стране.
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с чего всё началось
Первое, что бросается в глаза на кладбище небольшого города Столбцы в 75 километрах от Минска, это обилие свежих могил.Первый канал02:26
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ЖКХ
В Москве начнут отключать отопление
Власти столицы приняли решение о начале отключения отопления в Москве с 7 мая, сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Вести Подмосковья 02:19
Авто
Новая Mazda CX-5 получит название Mazda CX-50
Новая Mazda CX-5 третьего поколения, выход которого ожидается в 2022 году, сменит название на CX-50 и перейдет с «малой» архитектуры на «большую».
Автоновости дня вчера в 13:55
Авто
Судно с новыми Nissan почти неделю дрейфовало у берегов США
Грузовой корабль Jupiter Spirit, на котором находились около 2000 автомобилей Nissan и Infiniti, почти неделю дрейфовал у берегов США.
За рулем Кубань вчера в 14:42
Здоровье
Мэр Нью-Йорка предупредил об опасном воздействии коронавируса на детей
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио сообщил, что коронавирус опасно воздействует на детей.
OAnews 00:44
Здоровье
Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи
Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru 11:14
Экономика
Силуанов объяснил решение не раздавать россиянам деньги в кризис
Россия могла бы начать раздавать "вертолетные деньги", то есть запустить эмиссию и напрямую выдавать деньги населению, как поступили власти некоторых государств при пандемии COVID-19, если бы рубль был мировой резервной валютой.
РИА Новости вчера в 20:46
Здоровье
Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС
В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
РИА Новости вчера в 08:31
Политика
В Сербии отменили чрезвычайное положение из-за коронавируса
В Сербии отменили чрезвычайное положение и комендантский час, которые были введены в стране 15 марта в связи с пандемией коронавируса нового типа.
Национальная служба новостей 15:11
Наука
Создан прототип реактивного двигателя, работающего на обычном воздухе
«Наши результаты показывают, что такой реактивный двигатель на основе микроволновой воздушной плазмы может быть потенциально жизнеспособной альтернативой современным реактивным двигателями на ископаемом топливе», - заявил ведущий исследователь Джау Тан.
Хайтек+ 12:38
Футбол
Mirror опубликовало фото Сона в военной форме и с винтовкой
Издание Mirror опубликовало фотографию игрока в обмундировании и с винтовкой. Военные сборы Сона проходят на острове Чеджу.
Бомбардир.ру 15:50
Происшествия
В США убили изучавшего коронавирус ученого
Газета.Ru 15:52
Культура
Актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни
Актриса Татьяна Паркина, сыгравшая в фильмах "Красное и черное", "Не могу сказать прощай", ушла из жизни в среду в возрасте 68 лет.
ТАСС 11:07
Общество
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Ограничения из-за коронавируса будут снимать в три этапа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на видеоконференции с президентом Владимиром Путиным.
РИА Новости 11:42
Общество
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
Ведомости 11:18
Политика
Коронавирус начал «выдыхаться», заявил Онищенко
Коронавирус начал "выдыхаться", заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко в эфире НСН.
РИА Новости 18:56
Экономика
Чем известен Дмитрий Босов
6 мая покончил с собой бизнесмен Дмитрий Босов.
Коммерсантъ 13:20
Игры
Видео: анонсировано дополнение Mortal Kombat 11: Aftermath с Робокопом
Трейлер был опубликован 6 мая на YouTube-канале PlayStation Europe. Релиз нового дополнения состоится 26 мая 2020 года.
REGNUM 11:06
Общество
Мурашко рассказал о результатах испытаний вакцины от коронавируса
Вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 проходят доклинические испытания, уже есть обнадёживающие результаты.
RT на русском 05:56
Общество
В Финляндии подвели итоги эксперимента с базовым доходом
Министерство социального развития и здравоохранения Финляндии подвело итоги эксперимента по выплате в стране безусловного базового дохода: небольшой эффект для занятости, но хорошее психологическое воздействие, говорится во вторник в пресс-релизе ведомства.
РИА Новости 12:57
Общество
В Новой Москве снесены павильоны реалити-шоу «Дом-2»
Для строительства автодороги полностью снесены павильоны реалити-шоу "Дом-2".
Российская газета 09:09
Происшествия
Опубликовано видео запертого на круизном лайнере экипажа
650 членов экипажа круизного лайнера MSC Seaview оказались в вынужденном заточении у берегов Бразилии, у нескольких сотрудников на корабле был обнаружен коронавирус.
Рамблер 05:09
Наука
Ученые объяснили заразность коронавируса
Коронавирус SARS-CoV-2, являющийся причиной болезни COVID-19, быстро распространяется между людьми, из-за того, что сочетает в себе геномы разных по свойствам других коронавирусов.
РБК 16:56
Фигурное катание
Александра Трусова ушла к Евгению Плющенко
Из группы госпожи Тутберидзе одновременно с Трусовой ушел и тренер Сергей Розанов, который также будет работать в академии Евгения Плющенко.
Коммерсантъ 11:01
Космос
Эксперты рассказали, когда появятся внеземные цивилизации
Последние умозаключения экспертов противоречат статье, вышедшей в 2015 году.
Shraibikus News вчера в 01:24
Политика
Чехия усилит защиту дипломатов в Москве после сноса памятника Коневу
Чехия отправит агентов службы безопасности на защиту дипломатов, работающих в Москве.
Lenta.ru 18:51
Политика
Стали известны планы покушавшихся на Мадуро диверсантов
Один из двух задержанных на территории Венесуэлы американских граждан, которые, по данным правительства страны, пытались совершить военный переворот, рассказал о планах диверсантов.
Lenta.ru 14:56
Здоровье
Минздрав заявил, что мужчины тяжелее женщин переносят коронавирус
Мужчины тяжелее женщин переносят новую коронавирусную инфекцию COVID-19.
RT на русском 08:48
Политика
Трамп наложил вето на запрет применения военной силы против Ирана
Дональд Трамп в среду наложил вето на резолюцию конгресса США, которая запрещала применение военной силы против Ирана.
РИА Новости 17:26
Политика
«Левада-центр» зафиксировал рекордно низкий рейтинг одобрения Путина
Рейтинг одобрения деятельности президента Владимира Путина в апреле упал до исторического минимума, показал опрос «Левада-центра».
Ведомости 07:30