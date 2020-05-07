Первое, что бросается в глаза на кладбище небольшого города Столбцы в 75 километрах от Минска, это обилие свежих могил.

с чего всё началось

МИД Белоруссии лишил аккредитации, необходимой для работы в стране, съёмочную группу российского Первого канала. Об этом заявил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз. «Соответствующая комиссия МИД приняла такое решение сегодня», — сказал Глаз РИА Новости.

Общество Строительство возобновят в Подмосковье Губернатор МО Андрей Воробьев сообщил о том, что в первую очередь после снятия режима самоизоляции в регионе возобновят свою работу строительные объекты и детские сады. 4

Общество Генпрокуратура признала фейками ролики о «чипировании» россиян Генеральная прокуратура России признала фейками размещенные в интернете видеозаписи о создании коронавируса как биологического оружия ради чипирования населения и установления глобального мирового порядка. 1K

Фигурное катание Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе прокомментировала уход российской фигуристки Александры Трусовой в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. 5

Экономика Силуанов объяснил, почему в пандемию россиянам не раздадут деньги Глава министерства финансов России Антон Силуанов считает, что власти могли бы пойти на раздачу "вертолетных денег", как поступили в некоторых странах в пандемию коронавируса, если бы рубль был мировой резервной валютой. 8,1K

Единоборства Хабиб Нурмагомедов рассказал, когда готов выйти в октагон Чемпион легкого дивизиона UFC, Хабиб Нурмагомедов, допустил свое возвращение в октагон в месяце июле.

Общество Синоптики прогнозируют аномальную жару в ряде регионов России Аномально жаркая погода прогнозируется в Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областях в ближайшие пять дней, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Шоу-бизнес Помолодевшая Лера Кудрявцева опубликовала фото без макияжа Поклонники пришли в восторг от новой фотографии телеведущей, отметив её отменное чувство стиля и красоту даже без косметики на лице. 9

Общество Как выглядит девушка с самыми большими губами в мире Очень хочется верить, что это все же обман, и на самом деле Андреа виртуозно использует какие-то фильтры, но сама Иванова уверяет, что все настоящее. 61

Общество Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа Ограничения из-за коронавируса будут снимать в три этапа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на видеоконференции с президентом Владимиром Путиным. 2,3K

Общество Чехия усилит охрану своих дипломатов в России После протестов россиян, недовольных демонтажем памятника маршалу Ивану Коневу в Праге, в Москву будут направлены сотрудники службы безопасности чешского МИДа. 9

Экономика Турецкая лира упала до абсолютного минимума Лира падает, так как в Турции заканчиваются валютные резервы В среду турецкая лира упала на 1.3% и преодолела рекордно низкое значение времен валютного кризиса 2018 года, после того как регулятор продолжил сдерживать доступ трейдеров инвесторов на местный рынок, усугубляя опасения инвесторов по поводу истощенных резервов.

Гаджеты Honor 30S стал самым продаваемым 5G-смартфоном в начале мая По словам президента бренда Чжао Мина, Honor 30S, как и предполагалось, действительно стал чуть ли не самым популярным смартфоном с поддержкой сетей пятого поколения сразу же после выхода. 2

Происшествия Брянский чиновник выдавал незаконные пропуска в период пандемии Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении главы администрации Советского района Брянска, который подозревается в незаконной выдаче пропусков коммерческим предприятиям, позволяющим работать в период повышенной готовности из-за коронавируса. 36

Общество Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом в домашних условиях Вирусолог доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в интервью Пятому каналу заявил, что в случае заражения коронавирусом в домашних условиях через еду или воду заболевание будет протекать по типу кишечной инфекции. 996

Космос Астрономы нашли ближайшую к Земле черную дыру Астрономы обнаружили самого близкого кандидата в черные дыры звездных масс, который входит в тройную систему звезд, видимую невооруженным глазом в южном полушарии Земли.

Общество 18 новых случаев заражения коронавирусом за сутки выявили в Кузбассе Новые инфицирования зафиксированы на территории Новокузнецка (12), Калтана (2), Белово (1), Кемерово (1), Анжеро-Судженска (1), Новокузнецкого района (1). На 6 мая в Кузбассе 198 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, из них 26 человек выздоровели, в том числе 1 пациент за минувшие сутки, 4 человека с COVID-19 скончались. 35