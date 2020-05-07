Общество
RT на русскомМИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала
МИД Белоруссии лишил аккредитации, необходимой для работы в стране, съёмочную группу российского Первого канала. Об этом заявил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз. «Соответствующая комиссия МИД приняла такое решение сегодня», — сказал Глаз РИА Новости.
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с чего всё началось
Первое, что бросается в глаза на кладбище небольшого города Столбцы в 75 километрах от Минска, это обилие свежих могил.Первый канал02:26
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Общество
Принятый в СССР пенсионный возраст могут вернуть россиянам
Пенсионный возраст, который был принят для граждан в Советском Союзе, могут вернуть россиянам уже нынешней осенью.
Primpress.ru вчера в 14:30
Общество
Строительство возобновят в Подмосковье
Губернатор МО Андрей Воробьев сообщил о том, что в первую очередь после снятия режима самоизоляции в регионе возобновят свою работу строительные объекты и детские сады.
Live24 14:56
Общество
Генпрокуратура признала фейками ролики о «чипировании» россиян
Генеральная прокуратура России признала фейками размещенные в интернете видеозаписи о создании коронавируса как биологического оружия ради чипирования населения и установления глобального мирового порядка.
Известия 06:13
Фигурное катание
Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой
Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе прокомментировала уход российской фигуристки Александры Трусовой в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
Lenta.ru 12:59
Политика
Разведки Австралии и Британии открестились от обвинений в адрес Китая
Напомним, Daily Telegraph утверждала, что в досье, подготовленном разведывательным союзом «Пять глаз» («Five Eyes»: США, Австралия, Новая Зеландия, Канада и Великобритания), Китай обвиняют в уничтожении доказательств вспышки коронавируса.
Взгляд.ру 04 мая в 20:53
Экономика
Силуанов объяснил, почему в пандемию россиянам не раздадут деньги
Глава министерства финансов России Антон Силуанов считает, что власти могли бы пойти на раздачу "вертолетных денег", как поступили в некоторых странах в пандемию коронавируса, если бы рубль был мировой резервной валютой.
Газета.Ru вчера в 18:45
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов рассказал, когда готов выйти в октагон
Чемпион легкого дивизиона UFC, Хабиб Нурмагомедов, допустил свое возвращение в октагон в месяце июле.
Юфсбет 15:55
Общество
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
Ведомости 11:18
Общество
Синоптики прогнозируют аномальную жару в ряде регионов России
Аномально жаркая погода прогнозируется в Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областях в ближайшие пять дней, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Коммерсантъ 21:46
Общество
В Москве снесли съемочную площадку шоу «Дом-2»
В Москве снесли съемочные павильоны телевизионного шоу «Дом-2» на территории Троицкого административного округа.
РБК 11:20
Шоу-бизнес
Помолодевшая Лера Кудрявцева опубликовала фото без макияжа
Поклонники пришли в восторг от новой фотографии телеведущей, отметив её отменное чувство стиля и красоту даже без косметики на лице.
Pravda.Ru 12:15
Общество
Как выглядит девушка с самыми большими губами в мире
Очень хочется верить, что это все же обман, и на самом деле Андреа виртуозно использует какие-то фильтры, но сама Иванова уверяет, что все настоящее.
Woman.ru 20:04
Общество
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Ограничения из-за коронавируса будут снимать в три этапа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на видеоконференции с президентом Владимиром Путиным.
РИА Новости 11:42
Общество
В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России
В России удалось уберечь самую уязвимую для коронавируса группу населения, что объясняет низкую смертность от COVID-19.
РИА Новости 18:46
Общество
Чехия усилит охрану своих дипломатов в России
После протестов россиян, недовольных демонтажем памятника маршалу Ивану Коневу в Праге, в Москву будут направлены сотрудники службы безопасности чешского МИДа.
Эхо Москвы 19:09
Экономика
Турецкая лира упала до абсолютного минимума
Лира падает, так как в Турции заканчиваются валютные резервы В среду турецкая лира упала на 1.3% и преодолела рекордно низкое значение времен валютного кризиса 2018 года, после того как регулятор продолжил сдерживать доступ трейдеров инвесторов на местный рынок, усугубляя опасения инвесторов по поводу истощенных резервов.
Profinance.ru 10:37
Политика
«Левада-центр» зафиксировал рекордно низкий рейтинг одобрения Путина
Рейтинг одобрения деятельности президента Владимира Путина в апреле упал до исторического минимума, показал опрос «Левада-центра».
Ведомости 07:30
Гаджеты
Honor 30S стал самым продаваемым 5G-смартфоном в начале мая
По словам президента бренда Чжао Мина, Honor 30S, как и предполагалось, действительно стал чуть ли не самым популярным смартфоном с поддержкой сетей пятого поколения сразу же после выхода.
OAnews 07:46
Происшествия
Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 назвал свою версию трагедии
Командир экипажа Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в Шереметьево год назад, Денис Евдокимов впервые дал интервью после катастрофы.
Газета.Ru вчера в 04:46
Происшествия
Брянский чиновник выдавал незаконные пропуска в период пандемии
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении главы администрации Советского района Брянска, который подозревается в незаконной выдаче пропусков коммерческим предприятиям, позволяющим работать в период повышенной готовности из-за коронавируса.
ТАСС 13:06
Общество
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом в домашних условиях
Вирусолог доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в интервью Пятому каналу заявил, что в случае заражения коронавирусом в домашних условиях через еду или воду заболевание будет протекать по типу кишечной инфекции.
RT на русском вчера в 21:37
Космос
Астрономы нашли ближайшую к Земле черную дыру
Астрономы обнаружили самого близкого кандидата в черные дыры звездных масс, который входит в тройную систему звезд, видимую невооруженным глазом в южном полушарии Земли.
N+1 09:02
Экономика
В России на фоне самоизоляции вырос спрос на бюджетную еду
Российские производители и ретейлеры переориентируются на дешевые продукты. Причиной стало падение спроса на дорогую еду.
Известия 14:00
Здоровье
В иркутской больнице коронавирус выявили у 24 пациентов и 12 медиков
Тестирование на коронавирус в Иркутской городской больнице №1 выявило заражение COVID-19 24 пациентов и 12 медиков, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.
РИА Новости 09:31
Общество
Запрет на продажу спиртного в жилых домах вступил в силу в России
Запрет на продажу алкогольной продукции в жилых домах начал действовать в России, пишет «Парламентская газета».
МИР 24 вчера в 02:48
Общество
18 новых случаев заражения коронавирусом за сутки выявили в Кузбассе
Новые инфицирования зафиксированы на территории Новокузнецка (12), Калтана (2), Белово (1), Кемерово (1), Анжеро-Судженска (1), Новокузнецкого района (1). На 6 мая в Кузбассе 198 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, из них 26 человек выздоровели, в том числе 1 пациент за минувшие сутки, 4 человека с COVID-19 скончались.
Kursk.com 01:10
Космос
Россия запустит первый метеорологический спутник в Арктике
В настоящее время космический аппарат "Арктика-М" № 1 изготовлен и проходит электро-радиотехнические испытания по программе разобранного космического аппарата.
Якутия 24 03 мая в 22:10