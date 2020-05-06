Первое, что бросается в глаза на кладбище небольшого города Столбцы в 75 километрах от Минска, это обилие свежих могил.

с чего всё началось

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