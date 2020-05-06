Общество

RT на русскомRT на русскомМИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала

МИД Белоруссии лишил аккредитации, необходимой для работы в стране, съёмочную группу российского Первого канала. Об этом заявил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз. «Соответствующая комиссия МИД приняла такое решение сегодня», — сказал Глаз РИА Новости.
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с чего всё началось

Проведение массовых мероприятий привело к резкому ухудшению вирусной обстановки в Белоруссии

Первое, что бросается в глаза на кладбище небольшого города Столбцы в 75 километрах от Минска, это обилие свежих могил.
Первый канал02:26

Подробнее о событии

«Первый канал» назвал безосновательной высылку журналиста из Белоруссии

РБК16:38

Первый канал прокомментировал ситуацию с журналистами в Белоруссии

РИА Новости16:57

Посольство РФ в курсе ситуации с лишением аккредитации журналистов в Минске

Известия16:57

Первый канал отреагировал на лишение аккредитации в Белоруссии

Интерфакс16:26

МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу российского «Первого канала» из-за сюжета о коронавирусе

Эхо Москвы15:32

МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу «Первого канала»

Коммерсантъ15:09

Первый канал считает безосновательной высылку из Белоруссии корреспондента

ТАСС15:59
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Политика

Проведение 10 мая выборов президента Польши оказалось невозможным

Польша оказалась в правовом тупике. На 10 мая назначены выборы президента страны, но провести их оказалось невозможным.
Российская газета вчера в 17:30
Общество

Миллиардер Босов покончил с собой

Газета.Ru 14:55
2,6K
Фигурное катание

Александра Трусова ушла к Евгению Плющенко

Из группы госпожи Тутберидзе одновременно с Трусовой ушел и тренер Сергей Розанов, который также будет работать в академии Евгения Плющенко.
Коммерсантъ 11:01
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Кино

На Первом канале сегодня состоится премьера сериала о Курской битве

Курские известия 07:56
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Происшествия

Жертвами ДТП в Самарской области стали шесть человек

В полиции уточнили, что в одном из автомобилей находились пять человек, в том числе один ребенок, они скончались на месте.
Известия 17:14
Экономика

Силуанов оценил возможность заморозок и конвертаций депозитов в России

Министр финансов Антон Силуанов в интервью газете "Ведомости" заверил, что заморозок и конвертаций депозитов в России не планируется.
Газета.Ru 13:54
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Кино

Вышел первый тизер сериала «Космические войска» от создателей «Офиса»

На YouTube-канале Netflix опубликован первый тизер грядущего сериала "Космические войска" от Грега Дэниелса, подарившего миру культовый сериал "Офис".
Российская газета вчера в 10:55
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Здоровье

Путин назначил страховые выплаты при смерти врачей от коронавируса

Президент Владимир Путин подписал указ об единовременных страховых выплатах медикам, пострадавшим при работе с больными COVID-19, и их родственникам и опекунам, если тот умер от коронавируса.
Ведомости 16:03
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Шоу-бизнес

Илон Маск в шестой раз стал отцом

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск стал отцом в шестой раз. Матерью ребенка является певица Клэр Элис Буше, более известная как Grimes.
Российская газета вчера в 02:31
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Гаджеты

Apple представила новый 13-дюймовый MacBook Pro

Новинка получила клавиатуру Magic Keyboard и 10-нм CPU Intel Ice Lake процессор с удвоенным объемом SSD Сегодня Apple явила миру новый 13-дюймовый MacBook Pro.
Inc-news.ru 04 мая в 15:49
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Политика

Путин указал на необходимость «аккуратного» снятия ограничений

Путин 28 апреля поручил правительству, Роспотребнадзору совместно с рабочей группой Госсовета до 5 мая разработать для регионов план поэтапного снятия ограничений и выхода из режима самоизоляции с 12 мая.
РБК 08:40
1,5K
Футбол

Илья Геркус: Семин решил сгладить углы. Он жестко был неправ

Геркус признался, что считает слова Семина попыткой «сгладить углы».
Bookmaker-ratings.ru 15:19
Общество

Собянин: С 12 мая в Москве не ослабят режим самоизоляции

В Москве с 12 мая планируется отменить ограничения на работу всех промышленных и строительных предприятий.
Росбалт 09:32
1,1K
Общество

155 деятелей науки и культуры призвали освободить историка Дмитриева

6 мая 155 ученых, актеров, режиссеров, журналистов, писателей и музыкантов попросили председателя Верховного суда Карелии Анатолия Накваса освободить из СИЗО историка Юрия Дмитриева.
Интерфакс 09:00
8
Экономика

Белоусов сообщил о сложном периоде для экономики страны

Россия вступает в сложный для экономики страны период.
РБК 11:44
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Происшествия

По факту избиения мальчика в Заполярье возбудили три новых дела

Российская газета 13:20
7
Футбол

Смолов рассказал об условиях жизни в Виго

Форвард "Сельты" Фёдор Смолов рассказал об условиях жизни в Виго пресс-службе команды. Ранее Смолов вернулся в Испанию из России.
Sport.ru 16:47
Экономика

СМИ узнали об идее Минтранса снизить налоги автоперевозчикам и авиации

В Минтрансе предлагают расширить меры поддержки авиационной отрасли, в том числе обнулить НДС на все внутренние перевозки на десять лет.
РБК 02:00
5
Происшествия

В США застрелен оказавшийся близко к правде о коронавирусе ученый

Lenta.ru 12:24
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Политика

Стали известны планы покушавшихся на Мадуро диверсантов

По словам венесуэльского лидера, террористы из Колумбии покушались на его жизнь.
Lenta.ru 14:56
35
Общество

В Госдуме предложили решение для потерявших работу россиян

В России могут ввести общественные работы для предприятий, на которых в связи с карантинными мерами из-за пандемии коронавируса приостановлено производство.
Известия 03:45
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Политика

МИД Чехии направил России ноту с предложением нормализовать отношения

Как отметил министр, обращение в форме ноты с предложением о начале консультаций было направлено России впервые со времени подписания в 1993 году Договора о сотрудничестве и дружественных отношениях.
РИА Новости вчера в 13:16
1,6K
Общество

Петербург начнет снимать коронавирусные ограничения не раньше июня. Маски могут стать обязательными со следующей недели

Выход из режима ограничений рассматривается не раньше 1 июня, «если позволит эпидемиологическая ситуация», то есть не будет резкого скачка новых случаев заражения.
Фонтанка.Ру 17:24
Экономика

ЦБ ожидает дефицит бюджета РФ по итогам года на уровне 5-6% ВВП

Дефицит российского бюджета по итогам 2020 года может составить 5-6% ВВП, а годовая инфляция - 3,8-4,8%, передает ТАСС, ссылаясь на доклад Банка России.
Аргументы и Факты 16:31
Общество

В Минпросвещения допустили отмену ОГЭ для девятиклассников

Министерство просвещения может отказаться от проведения основного государственного экзамена (ОГЭ) для девятиклассников из-за пандемии коронавируса.
Профиль вчера в 09:28
1,1K
Общество

Бэнкси посвятил картину врачам-супергероям

Анонимный уличный художник Бэнкси посвятил очередную работу врачам, которые стали новыми супергероями.
News.ru 14:27
Здоровье

Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС

В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
РИА Новости вчера в 08:31
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Политика

В Кремле заявили о недоверии опросам «Левады» о рейтинге Путина

Песков отметил, что «существуют и другие опросы, которые дают иную картину».
РБК 08:34
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл показали пользователям подросшего сына

Принц Гарри и Меган Маркл ко дню рождения первенца Арчи показали видео с малышом, подчеркивается, что запись, на которой актриса читает ребенку книжку, сделал сам герцог Сассекский.
Радио Sputnik 08:39
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Игры

Electronic Arts готовит к выпуску 14 новых игр

Редвуд-Сити, США, 6 мая 2020, 09:34 — REGNUM В течение следующего года компания Electronic Arts выпустит 14 новых игр.
REGNUM 02:34
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