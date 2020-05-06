Общество
RT на русскомМИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала
МИД Белоруссии лишил аккредитации, необходимой для работы в стране, съёмочную группу российского Первого канала. Об этом заявил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз. «Соответствующая комиссия МИД приняла такое решение сегодня», — сказал Глаз РИА Новости.
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с чего всё началось
Первое, что бросается в глаза на кладбище небольшого города Столбцы в 75 километрах от Минска, это обилие свежих могил.Первый канал02:26
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Политика
Проведение 10 мая выборов президента Польши оказалось невозможным
Польша оказалась в правовом тупике. На 10 мая назначены выборы президента страны, но провести их оказалось невозможным.
Российская газета вчера в 17:30
Общество
Миллиардер Босов покончил с собой
Газета.Ru 14:55
Фигурное катание
Александра Трусова ушла к Евгению Плющенко
Из группы госпожи Тутберидзе одновременно с Трусовой ушел и тренер Сергей Розанов, который также будет работать в академии Евгения Плющенко.
Коммерсантъ 11:01
Кино
На Первом канале сегодня состоится премьера сериала о Курской битве
Курские известия 07:56
Происшествия
Жертвами ДТП в Самарской области стали шесть человек
В полиции уточнили, что в одном из автомобилей находились пять человек, в том числе один ребенок, они скончались на месте.
Известия 17:14
Экономика
Силуанов оценил возможность заморозок и конвертаций депозитов в России
Министр финансов Антон Силуанов в интервью газете "Ведомости" заверил, что заморозок и конвертаций депозитов в России не планируется.
Газета.Ru 13:54
Кино
Вышел первый тизер сериала «Космические войска» от создателей «Офиса»
На YouTube-канале Netflix опубликован первый тизер грядущего сериала "Космические войска" от Грега Дэниелса, подарившего миру культовый сериал "Офис".
Российская газета вчера в 10:55
Здоровье
Путин назначил страховые выплаты при смерти врачей от коронавируса
Президент Владимир Путин подписал указ об единовременных страховых выплатах медикам, пострадавшим при работе с больными COVID-19, и их родственникам и опекунам, если тот умер от коронавируса.
Ведомости 16:03
Шоу-бизнес
Илон Маск в шестой раз стал отцом
Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск стал отцом в шестой раз. Матерью ребенка является певица Клэр Элис Буше, более известная как Grimes.
Российская газета вчера в 02:31
Гаджеты
Apple представила новый 13-дюймовый MacBook Pro
Новинка получила клавиатуру Magic Keyboard и 10-нм CPU Intel Ice Lake процессор с удвоенным объемом SSD Сегодня Apple явила миру новый 13-дюймовый MacBook Pro.
Inc-news.ru 04 мая в 15:49
Политика
Путин указал на необходимость «аккуратного» снятия ограничений
Путин 28 апреля поручил правительству, Роспотребнадзору совместно с рабочей группой Госсовета до 5 мая разработать для регионов план поэтапного снятия ограничений и выхода из режима самоизоляции с 12 мая.
РБК 08:40
Футбол
Илья Геркус: Семин решил сгладить углы. Он жестко был неправ
Геркус признался, что считает слова Семина попыткой «сгладить углы».
Bookmaker-ratings.ru 15:19
Общество
Собянин: С 12 мая в Москве не ослабят режим самоизоляции
В Москве с 12 мая планируется отменить ограничения на работу всех промышленных и строительных предприятий.
Росбалт 09:32
Общество
155 деятелей науки и культуры призвали освободить историка Дмитриева
6 мая 155 ученых, актеров, режиссеров, журналистов, писателей и музыкантов попросили председателя Верховного суда Карелии Анатолия Накваса освободить из СИЗО историка Юрия Дмитриева.
Интерфакс 09:00
Экономика
Белоусов сообщил о сложном периоде для экономики страны
Россия вступает в сложный для экономики страны период.
РБК 11:44
Происшествия
По факту избиения мальчика в Заполярье возбудили три новых дела
Российская газета 13:20
Футбол
Смолов рассказал об условиях жизни в Виго
Форвард "Сельты" Фёдор Смолов рассказал об условиях жизни в Виго пресс-службе команды. Ранее Смолов вернулся в Испанию из России.
Sport.ru 16:47
Экономика
СМИ узнали об идее Минтранса снизить налоги автоперевозчикам и авиации
В Минтрансе предлагают расширить меры поддержки авиационной отрасли, в том числе обнулить НДС на все внутренние перевозки на десять лет.
РБК 02:00
Политика
Стали известны планы покушавшихся на Мадуро диверсантов
По словам венесуэльского лидера, террористы из Колумбии покушались на его жизнь.
Lenta.ru 14:56
Общество
В Госдуме предложили решение для потерявших работу россиян
В России могут ввести общественные работы для предприятий, на которых в связи с карантинными мерами из-за пандемии коронавируса приостановлено производство.
Известия 03:45
Политика
МИД Чехии направил России ноту с предложением нормализовать отношения
Как отметил министр, обращение в форме ноты с предложением о начале консультаций было направлено России впервые со времени подписания в 1993 году Договора о сотрудничестве и дружественных отношениях.
РИА Новости вчера в 13:16
Общество
Петербург начнет снимать коронавирусные ограничения не раньше июня. Маски могут стать обязательными со следующей недели
Выход из режима ограничений рассматривается не раньше 1 июня, «если позволит эпидемиологическая ситуация», то есть не будет резкого скачка новых случаев заражения.
Фонтанка.Ру 17:24
Экономика
ЦБ ожидает дефицит бюджета РФ по итогам года на уровне 5-6% ВВП
Дефицит российского бюджета по итогам 2020 года может составить 5-6% ВВП, а годовая инфляция - 3,8-4,8%, передает ТАСС, ссылаясь на доклад Банка России.
Аргументы и Факты 16:31
Общество
В Минпросвещения допустили отмену ОГЭ для девятиклассников
Министерство просвещения может отказаться от проведения основного государственного экзамена (ОГЭ) для девятиклассников из-за пандемии коронавируса.
Профиль вчера в 09:28
Общество
Бэнкси посвятил картину врачам-супергероям
Анонимный уличный художник Бэнкси посвятил очередную работу врачам, которые стали новыми супергероями.
News.ru 14:27
Здоровье
Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС
В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
РИА Новости вчера в 08:31
Политика
В Кремле заявили о недоверии опросам «Левады» о рейтинге Путина
Песков отметил, что «существуют и другие опросы, которые дают иную картину».
РБК 08:34
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл показали пользователям подросшего сына
Принц Гарри и Меган Маркл ко дню рождения первенца Арчи показали видео с малышом, подчеркивается, что запись, на которой актриса читает ребенку книжку, сделал сам герцог Сассекский.
Радио Sputnik 08:39
Игры
Electronic Arts готовит к выпуску 14 новых игр
Редвуд-Сити, США, 6 мая 2020, 09:34 — REGNUM В течение следующего года компания Electronic Arts выпустит 14 новых игр.
REGNUM 02:34