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Общество В некоторых регионах России прогнозируется аномально теплый август По словам специалиста, превышение норм ожидаются в Северо-Западном федеральном округе, Поволжье, Западной Сибири, Красноярском крае, на Урале и западе Якутии.

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