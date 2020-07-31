Политика

РИА НовостиРИА НовостиМинск направил Москве ноту из-за очередей на границе

МИД Белоруссии направил России ноту из-за очередей на границе, заявил РИА Новости пресс-секретарь внешнеполитического ведомства республики Анатолий Глаз. Ранее пользователи социальных сетей стали писать об скоплении автомобилей на дороге между государствами.
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МИД Белоруссии попросил Россию разъяснить ситуацию с пробками на границе

РБК12:04

МИД Белоруссии направил России ноту из-за очередей на границе

Московский Комсомолец11:24

Минск попросил Москву разъяснить появление очередей на границе

Интерфакс11:38

Минск направил Москве ноту из-за очередей на границе

РИА Новости12:00

МИД Белоруссии направил ноту российской стороне с просьбой прояснить ситуацию на границе

ТАСС11:01

Минск направил Москве ноту из-за ситуации на границе

Газета.Ru10:59

МИД Белоруссии направил ноту России из-за ситуации на границе

RT на русском10:52
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 13:19, Ашберн
Происшествия

Жене рэпера Картрайта предъявили обвинение в его убийстве

РИА Новости 13:01
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Фигурное катание

Тутберидзе объявила об уходе фигуристки Косторной к Плющенко

Чуть позже тренер написала в комментариях, к кому перейдёт Косторная. По её информации, фигуристка присоединится к группе Евгения Плющенко.
RT на русском 12:52
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Общество

Гармаш ушел из театра «Современник»

РИА Новости 09:26
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Космос

На Марсе впервые обнаружили движение песчаных холмов

В результате астрономы пришли к выводу, что песчаные холмы на Красной планете не являются статичными.
Evo-rus.com 12:40
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Происшествия

Бывший зампред правления банка «Таврический» арестован в Петербурге

Смольнинский районный суд Петербурга заключил под стражу бывшего заместителя председателя правления банка "Таврический" Дмитрия Гаркушу, обвиняемого в десяти эпизодах особо крупного мошенничества, сообщила в пятницу объединенная пресс-служба судов города.
Интерфакс 12:30
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Экономика

Путин подписал закон о регулировании криптовалют

Президент России Владимир Путин подписал закон о регулировании сделок с цифровыми финансовыми активами (ЦФА).
RT на русском 10:30
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Общество

В некоторых регионах России прогнозируется аномально теплый август

По словам специалиста, превышение норм ожидаются в Северо-Западном федеральном округе, Поволжье, Западной Сибири, Красноярском крае, на Урале и западе Якутии.
Известия Мордовии вчера в 23:30
Политика

Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии

Президент Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности по поводу задержания в Белоруссии россиян, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 07:25
866
Политика

Козак заявил о выходе России из переговоров советников по Донбассу

Заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак предложил отказаться от переговоров по Донбассу на уровне советников.
Lenta.ru вчера в 22:14
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Экономика

Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года

ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС вчера в 17:01
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Происшествия

В результате крушения скоростного поезда в Португалии погибли люди

Не менее 50 человек пострадали при сходе скоростного поезда с рельсов в Португалии, передает Reuters со ссылкой на местные власти.
Российская газета 13:11
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Общество

Ношение масок в вузах в новом учебном году станет обязательным

В условиях пандемии коронавируса в новом учебном году студенты и преподаватели российских вузов будут обязаны носить маски, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
Коммерсантъ 11:41
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Политика

Посол допустил, что задержанные в Белоруссии россияне работают в ЧОПе

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев не исключил, что задержанные в республике россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия.
RT на русском вчера в 11:05
850
Общество

Россия открывает границу с Абхазией с 1 августа

«По итогам заседания (оперштаба) принято решение об открытии с 1 августа 2020 года государственной границы Российской Федерации с Республикой Абхазия», — приводит Интерфакс текст сообщения.
RT на русском 12:49
55
Происшествия

Добровинский предположил обвинительный вердикт по делу Ефремова

Добровинский отметил, что его доверители (он представляет троих из четырех потерпевших) не хотели досудебных денежных отношений с Ефремовым.
Известия вчера в 14:00
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Футбол

Гунько заменит Юрана на посту главного тренера «Химок»

Сергей Юран покинет должность главного тренера "Химок". Его заменит Дмитрий Гунько, последним местом работы которого был "Спартак-2".
Вести.Ru 12:48
Здоровье

Назван неожиданный признак угрозы сердечного приступа

Британские врачи назвали покалывание и онемение в руках признаком болезней сердца, сообщило издание Express.
РИА Новости 10:59
Армия и оружие

Российский Су-27 вновь перехватил самолет США над Черным морем

Российская газета 12:56
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Политика

Россия ужесточила контроль на границе с Белоруссией из-за коронавируса

"По полученной информации, российской стороной сегодня действительно был усилен контроль пересечения границы по персонифицированному учету граждан как России, так и Беларуси в целях контроля соответствующих категорий въезжающих и выезжающих граждан в рамках распоряжений штаба правительства России по борьбе с коронавирусом", - объяснило посольство.
Интерфакс 12:13
10
Кино

Ван Дамм снимется в комедийном боевике для Netflix

Американский актер и мастер боевых искусств Жан-Клод Ван Дамм исполнит главную роль в комедийном боевике "Последний наемник" для стримингового сервиса Netflix.
Экономика сегодня 10:24
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Финансы

Курс евро превысил 87 рублей впервые с 1 апреля

Рубль завершает неделю снижением: в пятницу в первый час торгов Московской биржи доллар подорожал на 30 копеек до 73,5 рубля, евро – превысил 87 рублей впервые с 1 апреля и подорожал на 70 копеек до 87,5 рубля, согласно данным торгов к 11:00 мск.
Вести.Ru 04:23
11
Авто

Geely анонсировал новый седан Preface на базе Volvo

Китайская компания Geely готовит новую версию седана Preface на платформе Volvo.
Picsnews.net вчера в 12:37
10
Происшествия

У муниципального депутата Галяминой прошел обыск

Следственный комитет России (СКР) провел обыск у муниципального депутата Москвы Юлии Галяминой по делу об участии в несанкционированных митингах, после чего оппозиционерку увезли на допрос.
Коммерсантъ 11:35
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Кино

«Зулейха открывает глаза» признан лучшим сериалом 2020 года

Inc-news.ru 00:49
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Здоровье

На Среднем Урале потратят 40 млн рублей на профилактику коронавируса

Екатеринбург, 31 июля 2020, 18:41 — REGNUM Свердловские власти выделят на профилактику коронавируса более 40 млн рублей.
REGNUM 11:41
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Происшествия

На турбазе в Алтайском крае обнаружили тела четырех человек

ТАСС 10:06
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Технологии

Еврокомиссия получила жалобу на Apple от Telegram

Еврокомиссии (ЕК) поступила жалоба на американскую компанию Apple от мессенджера Telegram («Телеграм»), у которого свыше 400 млн юзеров по всему миру.
News.ru 12:00
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Гаджеты

Xiaomi представила смартфон Redmi 9 в России

Новинка вышла на рынок в двух комплектациях. Компания Xiaomi анонсировала выход на российский рынок нового смартфона Xiaomi Redmi 9.
Деловое.ТВ 02:41
10
Происшествия

На границе с Украиной контрабандист пытался задавить пограничников РФ

"При задержании нарушитель не выполнил законные требования пограничного наряда об остановке и попытался скрыться вглубь российской территории, направив свой автомобиль УАЗ- 452 на пограничников, при этом опасно маневрируя и создавая угрозу их жизни и здоровью", - говорится в сообщении.
Российская газета 08:23
63
Происшествия

Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских

Интерфакс вчера в 05:47
379
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