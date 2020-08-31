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Глава МИД Белоруссии отреагировал на новые санкции стран Балтии

Белоруссия примет адекватные ответные меры в ответ на санкции стран Балтии в отношении Минска. С таким заявлением выступил глава белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко и ещё 29 белорусских чиновников попали в чёрный список.В источнике
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RT на русском

МИД Белоруссии пообещал ответ на санкции стран Балтии

RT на русскомвчера в 11:33
Lenta.ru

Белоруссия отреагировала на санкции Прибалтики против Лукашенко

Lenta.ruвчера в 12:43
Коммерсантъ

МИД Белоруссии назвал поспешным шагом санкции стран Балтии

Коммерсантъвчера в 12:25
Вести.Ru

Белорусский МИД отреагировал на санкции прибалтийских стран

Вести.Ruвчера в 11:46
Газета.Ru

В МИД Белоруссии предупредили Запад об обратном эффекте санкций

Газета.Ruвчера в 12:45
РБК

МИД Белоруссии назвал поспешными шагами санкции стран Балтии

РБКвчера в 11:32
РИА Новости

МИД Белоруссии назвал санкции стран Балтии поспешными

РИА Новостивчера в 11:28
КП - Беларусь

«Беларусь вынуждена будет принять адекватные меры»: в МИД прокомментировали введенные странами Балтии санкции

КП - Беларусьвчера в 13:44

Учеба дочери замглавы Забайкалья в Москве обойдется в 2,5 млн рублей

За учебу дочери замгубернатора Забайкальского края Аягмы Ванчиковой Аляны в одном из самых престижных вузов России на факультете международных отношений МГИМО придется заплатить почти 2,5 млн рублей.
Учеба дочери замглавы Забайкалья в Москве обойдется в 2,5 млн рублей
Московский Комсомолец Читавчера в 03:24
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Фронтмен группы Little Big объявил о разводе с женой

Санкт-Петербург, 31 августа 2020, 16:24 — REGNUM Петербургский музыкант, солист культовой группы Little Big Илья Прусикин объявил на своей официальной странице в одной из социальных сетей о разводе со своей супругой Ириной Смелой.
Фронтмен группы Little Big объявил о разводе с женой
REGNUMвчера в 09:24
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Минфин предложил снизить нагрузку на малых предпринимателей

Минфин России внес в правительство законопроект о сохранении фиксированных страховых взносов для индивидуальных предпринимателей в 2021 году на уровне 2020 года — 40,9 тыс. руб. Отказ от их индексации в 2021 году "позволит создать более комфортные условия для малых предпринимателей в условиях восстановления экономики от последствий пандемии", заявил глава ведомства Антон Силуанов.
РБКвчера в 10:59
41

Российский олигарх инвестирует в производителя суперкаров Spyker

Из официального заявления Spyker стало известно, что приход новых инвесторов поможет нидерландской компании запустить серийное производство суперкаров C8 Preliator и B6 Venator, а также вернуться к доводке гибридного кроссовера D8 Peking-to-Paris.
Тарантас Ньюсвчера в 05:24
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Адвокат Ефремова назвал позорными показания свидетеля по делу о ДТП

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы актёра Михаила Ефремова на слушаниях по делу о смертельном ДТП, раскритиковал свидетеля со стороны семьи погибшего Сергея Захарова и назвал его слова позором.
Life.ruвчера в 16:53
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Путин увеличил в 1,03 раза зарплаты главы СК и генпрокурора

Президент Владимир Путин увеличил в 1,03 раза зарплату государственным чиновникам, генеральному прокурору и председателю Следственного комитета, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости18:26
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Малиновский не собирается покидать «Аталанту» из-за прихода Миранчука

Украинский футболист Руслан Малиновский, выступающий за итальянскую "Аталанту" прокомментировал слух о своём уходе из клуба Ранее стало известно, что состав "Богини" пополнит российский полузащитник из московского "Локомотива" Алексей Миранчук.
Честный рейтинг букмекероввчера в 03:10

В Туле участкового полиции задержали за изнасилование коллеги-капитана

Как сообщает тульский портал Myslo со ссылкой на несколько источников, 28 августа 31-летняя женщина-капитан, дознаватель отдела полиции Зареченский подала заявление об изнасиловании в СК.
Znak.com30 августа в 07:54
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Samsung отказалась от своей линии по производству ЖК-экранов за 1 миллиард долларов

Samsung Display объявила, что компания подписала соглашение о продаже всей своей доли на производственной линии в Сучжоу компании TCL Huaxing, дочерней компании TCL Technology, при этом сумма сделки составила около 1,08 миллиарда долларов.
iXBT.comвчера в 02:49

В ВОЗ назвали Швецию примером в борьбе с коронавирусом

Стокгольм, 1 сентября 2020, 06:09 — REGNUM Действия Швеции, которая использует в борьбе с распространением коронавирусной инфекции мягкие меры, должны стать примером для остальных стран, заявил спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктор Дэвид Набарро в интервью радиостанции Magic.
REGNUM23:09
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