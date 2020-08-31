Глава МИД Белоруссии отреагировал на новые санкции стран Балтии
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Белоруссия примет адекватные ответные меры в ответ на санкции стран Балтии в отношении Минска. С таким заявлением выступил глава белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко и ещё 29 белорусских чиновников попали в чёрный список.В источнике
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