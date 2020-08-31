МИД Белоруссии назвал поспешными шагами санкции стран Балтии
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Решение Латвии, Литвы и Эстонии ввести санкции в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко и высокопоставленных белорусских граждан является поспешным шагом. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз, сообщается на сайте ведомства.В источнике
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