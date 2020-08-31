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РБК
РБК

МИД Белоруссии назвал поспешными шагами санкции стран Балтии

Решение Латвии, Литвы и Эстонии ввести санкции в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко и высокопоставленных белорусских граждан является поспешным шагом. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз, сообщается на сайте ведомства.В источнике
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RT на русском

МИД Белоруссии пообещал ответ на санкции стран Балтии

RT на русском11:33
Rambler News Service

Минск отреагировал на введение Прибалтикой санкций против Лукашенко

Rambler News Service11:59
Радио Sputnik

Замкнутый круг. МИД Белоруссии счел поспешными санкции стран Прибалтики

Радио Sputnik11:58
Вести.Ru

Белорусский МИД отреагировал на санкции прибалтийских стран

Вести.Ru11:46
Царьград

Топчутся по раскиданным граблям: В Минске указали на главную глупость прибалтов

Царьград12:15
РБК

МИД Белоруссии назвал поспешными шагами санкции стран Балтии

РБК11:32
РИА Новости

В Минске предупредили страны Балтии об обратном эффекте санкций

РИА Новости11:28

Черчесов допустил выход Дзюбы и Соболева на поле в матче с Сербией

Помимо 196-сантиметрового Дзюбы и 191-сантиметрового Соболева в распоряжении наставника есть Николай Комличенко, чей рост составляет 193 см. Черчесов не исключил, что против сербов и венгров с первых минут могут сыграть сразу два фактурных форварда.
Черчесов допустил выход Дзюбы и Соболева на поле в матче с Сербией
RT на русском12:18
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Определены продуктивные способы предотвратить коррозию автомобиля

Названы эффективные методы защитить свой автомобиль от ржавчины, сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa.Эксперты авторынка рекомендуют сразу после приобретения провести антикоррозийную обработку.
Определены продуктивные способы предотвратить коррозию автомобиля
Уфимские Заметки10:58
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В Екатеринбурге ликвидировали открытое горение на хлебокомбинате

Возгорание в одном из цехов старейшего хлебопекарного завода в Свердловской области «Смак» в центре Екатеринбурга ликвидировано, сообщили в понедельник, 31 августа, в региональном управлении МЧС России.
Известия03:05
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«Газпром» перечислил польской компании 100 млрд рублей по решению суда

Польская компания PGNiG получила от "Газпрома" 100 млрд рублей по решению Стокгольмского арбитража, сообщает ТАСС со ссылкой на слова главы финансово-экономического департамента российской компании Александра Иванникова.
Российская газета11:27
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Фронтмен группы Little Big объявил о разводе с женой

Санкт-Петербург, 31 августа 2020, 16:24 — REGNUM Петербургский музыкант, солист культовой группы Little Big Илья Прусикин объявил на своей официальной странице в одной из социальных сетей о разводе со своей супругой Ириной Смелой.
REGNUM09:24
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