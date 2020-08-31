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МИД Белоруссии назвал поспешными шагами санкции стран Балтии

Решение Латвии, Литвы и Эстонии ввести санкции в отношении Белоруссии глава республики Александр Лукашенко назвал поспешным шагом, об этом заявил пресс-секретарь МИД страны Анатолий Глаз. По словам главы страны, мнение соседних стран имеет значение, но в свете последних шагов все меньше и меньше.В источнике
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Газета.Ru

В МИД Белоруссии предупредили Запад об обратном эффекте санкций

Газета.Ru12:45
РБК

МИД Белоруссии назвал поспешными шагами санкции стран Балтии

РБК11:32
Коммерсантъ

МИД Белоруссии назвал поспешным шагом санкции стран Балтии

Коммерсантъ12:25
Вести.Ru

Белорусский МИД отреагировал на санкции прибалтийских стран

Вести.Ru11:46
RT на русском

МИД Белоруссии пообещал ответ на санкции стран Балтии

RT на русском11:33
Lenta.ru

Белоруссия отреагировала на санкции Прибалтики против Лукашенко

Lenta.ru12:43
РИА Новости

МИД Белоруссии назвал санкции стран Балтии поспешными

РИА Новости11:28
КП - Беларусь

«Беларусь вынуждена будет принять адекватные меры»: в МИД прокомментировали введенные странами Балтии санкции

КП - Беларусь13:44

ФБК снимал расследование в Новосибирске до отравления Навального

31 августа на YouTube-канале Алексея Навального вышла первая часть фильма-расследования из Новосибирска, которое начали снимать еще до инцидента с политиком: в Томске, где предположительно его отравили, Навальный оказался сразу после Новосибирска.
RuNews24.ru13:04
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Фронтмен группы Little Big объявил о разводе с женой

Санкт-Петербург, 31 августа 2020, 16:24 — REGNUM Петербургский музыкант, солист культовой группы Little Big Илья Прусикин объявил на своей официальной странице в одной из социальных сетей о разводе со своей супругой Ириной Смелой.
REGNUM09:24
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Минздрав дал рекомендации россиянам по подготовке детей к школе

Риск заражения COVID-19 все еще сохраняется, поэтому родители должны с большим вниманием относиться к подготовке ребенка в школу - рассказать об опасности коронавируса и важности мер профилактики, а также контролировать соблюдение правил личной гигиены, сообщила пресс-служба Минздрава России.
РИА Новости20:16
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Сын Цоя подтвердил факт обращения к Путину из-за фильма Учителя

Александр Цой, сын Виктора Цоя, подтвердил "Газете.Ru", что он безусловно разделяет тезисы, изложенные в письме к президенту Владимиру Путину, которого просят не допустить выхода в свет фильма Алексея Учителя о лидере группы "Кино".
Газета.Ru13:30
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СКР не смог предъявить обвинение Фургалу в убийстве бизнесмена

31 июля 2020 года Басманный районный суд по ходатайству СКР отменил «отказное» решение хабаровского следователя и разрешил руководителю сегодняшней следственно-оперативной группы генералу Юрию Буртовому начать следственные действия с Фургалом по делу об убийстве Зори.
Право.ру02:58
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