МИД Белоруссии назвал поспешными шагами санкции стран Балтии
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Решение Латвии, Литвы и Эстонии ввести санкции в отношении Белоруссии глава республики Александр Лукашенко назвал поспешным шагом, об этом заявил пресс-секретарь МИД страны Анатолий Глаз. По словам главы страны, мнение соседних стран имеет значение, но в свете последних шагов все меньше и меньше.В источнике
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