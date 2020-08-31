МИД Белоруссии назвал поспешными шагами санкции стран Балтии
Смотрите также
Русскоязычные школы на Украине перейдут на украинский язык
Синоптик назвал срок наступления бабьего лета в центральной части РФ
В российских школах начали бесплатно кормить горячим по указу Путина
Фургал отказался от досудебного соглашения со следствием
В Германии объяснили упоминание имени Путина на протестах в Берлине
Огромная змея заползла в рот уснувшей жительнице Дагестана
Орешкин допустил вхождение России в топ-5 экономик мира в 2020 году
Офис президента не согласился с заявлениями Фокина по Донбассу
Более 40% российских компаний не смогут заплатить налоги в бюджет
Минобороны отвергло обвинения НАТО в нарушении Су-27 границ Дании
Второй свидетель подтвердил присутствие Ефремова за рулем в момент ДТП
Глава ВОЗ выступил за открытие стран после карантина
Оппозиция Белоруссии объявила о создании партии
В России вступил в силу закон о внесудебном банкротстве физических лиц
Минобороны отвергло обвинения НАТО в нарушении Су-27 границ Дании
Орешкин допустил вхождение России в топ-5 экономик мира в 2020 году
Латвия, Эстония и Литва объявили Лукашенко персоной нон грата
«Газпром» перечислил Польше 100 млрд рублей по решению арбитража
Два солдата погибли в результате израильской атаки на юге Дамаска
В Германии объяснили упоминание имени Путина на протестах в Берлине
Партия президента победила на парламентских выборах в Черногории
Второй свидетель заявил, что Ефремов был пассажиром в момент ДТП
Решение Латвии, Литвы и Эстонии ввести санкции в отношении Белоруссии глава республики Александр Лукашенко назвал поспешным шагом, об этом заявил пресс-секретарь МИД страны Анатолий Глаз. По словам главы страны, мнение соседних стран имеет значение, но в свете последних шагов все меньше и меньше.В источнике
Подробнее о событии