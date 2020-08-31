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МИД Белоруссии назвал поспешными шагами санкции стран Балтии

Решение Латвии, Литвы и Эстонии ввести санкции в отношении Белоруссии глава республики Александр Лукашенко назвал поспешным шагом, об этом заявил пресс-секретарь МИД страны Анатолий Глаз. По словам главы страны, мнение соседних стран имеет значение, но в свете последних шагов все меньше и меньше.В источнике
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Газета.Ru

В МИД Белоруссии предупредили Запад об обратном эффекте санкций

Газета.Ruвчера в 12:45
RT на русском

МИД Белоруссии пообещал ответ на санкции стран Балтии

RT на русскомвчера в 11:33
Коммерсантъ

МИД Белоруссии назвал поспешным шагом санкции стран Балтии

Коммерсантъвчера в 12:25
Вести.Ru

Белорусский МИД отреагировал на санкции прибалтийских стран

Вести.Ruвчера в 11:46
Lenta.ru

Белоруссия отреагировала на санкции Прибалтики против Лукашенко

Lenta.ruвчера в 12:43
РБК

МИД Белоруссии назвал поспешными шагами санкции стран Балтии

РБКвчера в 11:32
РИА Новости

МИД Белоруссии назвал санкции стран Балтии поспешными

РИА Новостивчера в 11:28
КП - Беларусь

«Беларусь вынуждена будет принять адекватные меры»: в МИД прокомментировали введенные странами Балтии санкции

КП - Беларусьвчера в 13:44

Путин увеличил в 1,03 раза зарплаты главы СК и генпрокурора

Президент Владимир Путин увеличил в 1,03 раза зарплату государственным чиновникам, генеральному прокурору и председателю Следственного комитета, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости18:26
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Минфин предложил снизить нагрузку на малых предпринимателей

Минфин России внес в правительство законопроект о сохранении фиксированных страховых взносов для индивидуальных предпринимателей в 2021 году на уровне 2020 года — 40,9 тыс. руб. Отказ от их индексации в 2021 году "позволит создать более комфортные условия для малых предпринимателей в условиях восстановления экономики от последствий пандемии", заявил глава ведомства Антон Силуанов.
РБКвчера в 10:59
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Второй свидетель подтвердил присутствие Ефремова за рулем в момент ДТП

Во время судебного заседания в Пресненском суде Москвы свидетель обвинения Светлана Набокина заявила, что артист Михаил Ефремов присутствовал за рулем автомобиля в момент смертельного ДТП.
Газета.Ruвчера в 16:32
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Глава ВОЗ выступил за открытие стран после карантина

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что организация поддерживает усилия по открытию границ стран после карантина при условии соблюдения мер предосторожности.
RT на русскомвчера в 16:10
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«Барселона» отпустит Месси, если он пропустит следующий сезон

Лионель Месси Кирилл Венедиктов Согласно информации ESPN, "Барселона" не отпустит игрока в другой клуб в это межсезонье, единственным юридически легальным выходом является условие, при котором Месси будет вынужден пропустить один сезон.
REGNUMвчера в 14:49
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