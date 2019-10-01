Политика

КоммерсантъКоммерсантъМИД Белоруссии не видит смысла в размещении российской военной базы

В размещении российской военно-воздушной базы на территории Белоруссии «нет ни практического, ни политического, ни военного смысла», сообщил в интервью РБК глава белорусского МИДа Владимир Макей. По его словам, сегодня этот вопрос в повестке отношений двух стран не стоит.
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Дмитрий Песков
Между Россией и Белоруссией существует целый объем, достаточно значительный объем союзнических обязательств. Поэтому, действительно, существует много взаимных обязательств, которые компенсируют отсутствие подобного пункта базирования. Но в настоящий момент какого-либо обсуждения не ведется.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИА Новости 04:32
с чего всё началось

МИД Белоруссии назвал размещение российской военной базы бессмысленным

Ранее в интервью газете «Коммерсантъ» министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал отказ Белоруссии разместить у себя российскую базу «неприятным эпизодом». Но главным, по словам российского министра, является то, что в Минске подтверждают союзнический характер отношений с Москвой.
РБКвчера в 17:00

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Песков: у России все еще нет планов на военную базу в Белоруссии

Московский Комсомолец05:31

Песков заявил, что переговоры о размещении военной базы РФ в Белоруссии не ведутся

ТАСС05:03

Размещение военной базы РФ в Белоруссии не обсуждается — Песков

REGNUM05:06

В СФ прокомментировали слова главы МИД Белоруссии о российской военной базе

РИА Новости05:12

Москва и Минск в настоящее время не обсуждают вопрос размещения российской военной базы в Белоруссии, говорят в Кремле

Эхо Москвы05:33

Кремль ответил на слова о бессмысленности российской базы в Белоруссии

РБК04:46

МИД Белоруссии не видит смысла в размещении российской военной базы

Коммерсантъвчера в 19:58
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Происшествия

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Президент России Владимир Путин прибыл в церковь Сен-Сюльпис, где мировые лидеры ожидают начала церемонии прощания с французским политиком Жаком Шираком, который умер 26 сентября в возрасте 86 лет.
Lenta.ru вчера в 06:36
Политика

Путин ратифицировал конвенцию о правовом статусе Каспия

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Политика

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Как заявил журналистам пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, в Кремле не обсуждают тему повышения на три года пенсионного возраста, и этого вопроса нет на повестке дня.
Deita.ru вчера в 21:30
Армия и оружие

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Культура

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Происшествия

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Газета.Ru 06:24
Происшествия

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Наука

Восстановление планктона после гибели динозавров заняло 13 миллионов лет

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Экономика

В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года

Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
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В «Ленкоме» прошла церемония прощания с художественным руководителем театра Марком Захаровым. Народный артист СССР скончался 28 сентября.
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Путешествия

Российские туристы попытались вывезти чемодан еды из отеля в Турции

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Футбол

Погба проводит 100-й матч в АПЛ

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба вышел в стартовом составе матча 7-го тура АПЛ против «Арсенала» (1:0, первый тайм).
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Газета.Ru 07:14
Энергетика

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Появилось видео уничтожения армии Саудовской Аравии хуситами

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