Политика

КоммерсантъКоммерсантъМИД Белоруссии не видит смысла в размещении российской военной базы

В размещении российской военно-воздушной базы на территории Белоруссии «нет ни практического, ни политического, ни военного смысла», сообщил в интервью РБК глава белорусского МИДа Владимир Макей. По его словам, сегодня этот вопрос в повестке отношений двух стран не стоит.
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с чего всё началось

МИД Белоруссии назвал размещение российской военной базы бессмысленным

Ранее в интервью газете «Коммерсантъ» министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал отказ Белоруссии разместить у себя российскую базу «неприятным эпизодом». Но главным, по словам российского министра, является то, что в Минске подтверждают союзнический характер отношений с Москвой.
РБКвчера в 17:00

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МИД Белоруссии не видит смысла в размещении российской военной базы

Коммерсантъвчера в 19:58

Кому подыгрывает Минск, отталкивая союзника: о российской базе в Белоруссии

REGNUM04:45

Белоруссия не видит смысла в размещении российской базы на своей территории

Эхо Москвы01:15

Глава МИД Белоруссии не видит смысла в российской базе

Московский Комсомолецвчера в 20:12

В СФ прокомментировали слова главы МИД Белоруссии о российской военной базе

РИА Новости05:12

В Белоруссии заявили, что не видят смысла в размещении российской базы на своей территории

ТАССвчера в 18:12

МИД Белоруссии назвал размещение российской военной базы бессмысленным

РБКвчера в 17:00
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Технологии

Минпромторг заменил разработчика нового самолёта на замену Ан-2

Военное обозрение 03:19
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Указ об осеннем призыве в армию подписал президент Путин

Указ об осеннем призыве на воинскую службу подписал глава государства Владимир Путин.
Вести ПК в Воронеже 06:30
Общество

Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились

30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.
Известия 03:20
Политика

Премьер Грузии выступил за улучшение отношений с Россией

Тбилиси должен сделать все для нормализации отношений с Москвой, заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.
РИА Новости 10:25
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Netflix выпустил тизер нового сезона «Очень странных дел»

RuNews24.ru 03:22
Экономика

В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года

Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости вчера в 10:23
Политика

Британцы восхитились российским спецназом

Британское издание The Daily Mail рассказало о подготовке спецназа Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и показало кадры испытаний, через которые проходят бойцы, чтобы заслужить право носить краповые береты.
Известия 01:05
Происшествия

В Перми осудили охранницу школы, где произошла поножовщина

В Перми перед судом предстала сотрудница частного охранного предприятия, которая в январе прошлого года пропустила в школу подростков с холодным оружием.
Российская газета 10:48
Культура

В Москве началось прощание с Марком Захаровым

В Москве началось прощание с режиссером и худруком «Ленкома» Марком Захаровым. У входа в театр с утра собираются почитатели его таланта.
Телепрограмма 02:09
Политика

Путин в Ереване ответил на выкрик грузинской журналистки

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) отреагировал на выкрик грузинской журналистки.
Lenta.ru 08:06
Общество

Краснодар хочет вернуть землю «Сафари-парка» как незаконно отчужденную

РИА Новости 06:55
Политика

Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком

Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM вчера в 05:28
Политика

В Пекине проходит масштабный военный парад в честь 70-летия Китая

Военный парад по случаю 70-й годовщины с момента образования Китая начался во вторник утром на главной площади китайской столицы Тяньаньмэнь, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 22:22
Экономика

Росстат потратит 33 млрд руб. на первую цифровую перепись населения

Глава Росстата рассказал, что на них выделено 6,7 млрд руб. Основной этап переписи пройдет с 1 по 31 октября 2020 года.
РБК 10:02
Политика

В офисе Зеленского изъяли документы об инциденте в Керченском проливе

Документы касаются планирования прохода украинских военных кораблей через Керченский пролив.
Московский Комсомолец 09:59
Политика

Украина подписала «формулу Штайнмайера» в Минске

Украинская делегация во вторник, 30 сентября, подписала в Минске на заседании контактной группы "формулу Штайнмайера".
Вести.Ru 11:30
Происшествия

В Саратове мужчина и двое детей упали с крыши высотного дома

Вести.Ru 10:21
Общество

Михаил Боярский грубо выругался в ответ на претензии о нарушении ПДД

Советский и российский актер театра и кино Михаил Боярский грубо выругался в ответ на обвинения в нарушении правил дорожного движения.
Lenta.ru 10:55
Происшествия

Опубликовано видео задержания напавшего на сотрудника СК

RT на русском 08:26
Общество

Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года

С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
РБК вчера в 01:01
Кино

Первый трейлер сериала «Война миров» появился в Сети

Телеканал BBC One выложил на своем YouTube-канале трейлер сериала "Война миров".
Народные новости 29 сентября в 10:09
Гаджеты

Смартфон Realme X2 Pro оснастят процессором Snapdragon 855 Plus

Корпорация Realme готовит к выпуску новый смартфон. Модель X2 Pro оснастят процессором Snapdragon 855 Plus.
OAnews 06:53
Кино

Мэтт Ривз планирует трилогию о Бэтмене с Найтвингом и Бэтгерл

Которая положит начало новой вселенной О новом «Бэтмене» Мэтта Ривза известно пока не столь много.
Srnsk 08:10
Кино

Джордж Мартин: у сериала «Игра престолов» могло быть еще пять сезонов

Аргументы и Факты 11:47
Гаджеты

33 смартфона от Huawei и Honor получат EMUI 10 на Android 10

До конца года китайский производитель для 33 устройств выпустит бета-версии EMUI 10, но когда будет выпущена финальная версия прошивки для того или иного устройства не сообщается.
Astera вчера в 05:40
Киберспорт

Для Doom 2 вышел мод с локациями и оружием из Minecraft

CyberSport.ru 08:12
Политика

Телеведущий Шейнин вытолкал из студии украинца за слова о Захарове

Ведущий Артем Шейнин был вынужден выгнать из студии украинского журналиста Андрея Метлина.
Российская газета 10:37
Происшествия

Видео издевательств отца сестер Хачатурян появилось в Сети

Видео с кухни, где отец сестер Хачатурян ругается из-за беспорядка на дочерей, появилось в сети. Кадры опубликовал телеграм-канал Baza.
Газета.Ru вчера в 10:19
Шоу-бизнес

Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами

Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru вчера в 12:00
Интернет

WhatsApp начал тестировать функцию исчезающих сообщений

Мессенджер WhatsApp начал тестировать функцию исчезающих сообщений, сообщает The Verge.
Ведомости 10:59
Как работают Яндекс.Новости?
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