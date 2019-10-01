Политика

КоммерсантъКоммерсантъМИД Белоруссии не видит смысла в размещении российской военной базы

В размещении российской военно-воздушной базы на территории Белоруссии «нет ни практического, ни политического, ни военного смысла», сообщил в интервью РБК глава белорусского МИДа Владимир Макей. По его словам, сегодня этот вопрос в повестке отношений двух стран не стоит.
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с чего всё началось

МИД Белоруссии назвал размещение российской военной базы бессмысленным

Ранее в интервью газете «Коммерсантъ» министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал отказ Белоруссии разместить у себя российскую базу «неприятным эпизодом». Но главным, по словам российского министра, является то, что в Минске подтверждают союзнический характер отношений с Москвой.
РБКвчера в 17:00

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МИД Белоруссии не видит смысла в размещении российской военной базы

Коммерсантъвчера в 19:58

В Госдуме допустили союзные базы на территории Белоруссии

REGNUM03:21

Белоруссия не видит смысла в размещении российской базы на своей территории

Эхо Москвы01:15

Глава МИД Белоруссии не видит смысла в российской базе

Московский Комсомолецвчера в 20:12

В СФ прокомментировали слова главы МИД Белоруссии о российской военной базе

РИА Новости05:12

В Белоруссии заявили, что не видят смысла в размещении российской базы на своей территории

ТАССвчера в 18:12

МИД Белоруссии назвал размещение российской военной базы бессмысленным

РБКвчера в 17:00
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Здоровье

Минздрав заявил о нарушении врачебной этики онкологами центра Блохина

Как указывается, выступления четырёх врачей НИИ «являются грубым нарушением врачебной этики и деонтологии».
RT на русском 05:27
Происшествия

Почему суд отказал в УДО другу Кокорина и Мамаева

Суд отказал в УДО другу Александра Кокорина и Павла Мамаева - детскому тренеру Александру Протасовицкому, который также принял участие в драках с водителем и чиновниками в центре Москвы.
Газета.Ru 08:34
Общество

Минтруд направил правительству доклад о четырехдневной рабочей неделе

Министерство труда и соцзащиты подготовило и направило в правительство доклад о перспективах введения четырехдневной рабочей недели.
РИА Новости 05:30
Политика

Опубликовано новое стихотворение Лаврова

Газета.Ru 04:08
Происшествия

Опубликовано видео задержания напавшего на сотрудника СК

RT на русском 08:26
Политика

Шейнин вытолкал украинского эксперта из студии после слов о Захарове

Ведущий ток-шоу "Время покажет" на Первом канале Артем Шейнин прогнал украинского журналиста Андрея Метлева с эфира, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:18
Политика

Кремль прокомментировал вызвавшее протест назначение бывшего главы ДНР

Lenta.ru вчера в 09:09
Шоу-бизнес

Джигарханяна привели под руку на прощание с Марком Захаровым

Известного актера и режиссера Армена Джигарханяна завели под руку на похороны режиссера театра "Ленком" Марка Захарова.
Народные новости 08:07
Экономика

В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года

Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости вчера в 10:23
Авто

Volkswagen планирует сделать Skoda конкурентом недорогих Hyundai и Kia

Немецкий концерн решил сделать глубокую дифференциацию своих брендов, переведя Skoda в бюджетный сегмент, а машины Seat станут более эмоциональными.
SpeedMe вчера в 09:37
Кино

Дэниел Крейг отметил завершение съемок в фильмах о Джеймсе Бонде

РИА Новости вчера в 08:14
Экономика

Уволенным чиновникам выплатят почти 5 миллиардов рублей

Почти пять миллиардов рублей планируется потратить на сокращения федеральных чиновников в ближайшие три года.
Газета.Ru 03:31
Политика

Появилось видео с Путиным на церемонии прощания с Шираком

Президент России Владимир Путин прибыл в церковь Сен-Сюльпис, где мировые лидеры ожидают начала церемонии прощания с французским политиком Жаком Шираком, который умер 26 сентября в возрасте 86 лет.
Lenta.ru вчера в 06:36
Происшествия

Москвич на Lamborghini отказался пропускать скорую помощь и поплатился

В Москве водителя Lamborghini, не пропустившего машину скорой помощи, привлекли к административной ответственности после публикации в интернете видео с инцидентом.
Lenta.ru 06:22
Политика

Макрон заявил о полной поддержке российской делегации в ПАСЕ

Президент Франции Эммануэль Макрон полностью поддерживает продолжение работы российский делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
REGNUM 07:06
Общество

Анджелина Джоли пришла на премьеру фильма «Малефисента-2» с детьми

44-летняя голливудская актриса Анджелина Джоли привела на премьеру фильма «Малефисента 2: Владычица тьмы», где она является исполнительницей главной роли, состоявшуюся в кинотеатре El Captain в Лос-Анджелесе, пятеро из шестерых своих детей.
RuNews24.ru 05:43
Музыка

Metallica отменила концерты из-за болезни вокалиста

Рок-группа Metallica сообщила фанатам из Австралии и Новой Зеландии об отмене концертов. Причиной стало лечение вокалиста Джеймса Хэтфилда.
News.ru 28 сентября в 09:00
Политика

Кремль прокомментировал повышение пенсионного возраста на три года

Как заявил журналистам пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, в Кремле не обсуждают тему повышения на три года пенсионного возраста, и этого вопроса нет на повестке дня.
Deita.ru вчера в 21:30
Происшествия

В Финляндии человек с мечом напал на колледж

В финском городе Куопио человек с мечом ворвался в колледж и напал на учащихся, передает Yle. 9 человек пострадали, один погиб.
Газета.Ru 07:14
Армия и оружие

Грузинский боевик рассказал об иностранцах, воюющих за ВСУ в Донбассе

REGNUM вчера в 01:53
Гаджеты

Galaxy S11 получит камеру с разрешением выше 108-Мп

Как утверждает инсайдер, Galaxy S11 не обязательно будет обладать 108-мегапиксельным сенсором ISOCELL Bright HMX, а получит камеру на уровень выше.
MobiDevices вчера в 14:04
Общество

Продавцы книг в России теперь могут спрашивать у покупателей паспорт

Сведения о вступившем в силу законе опубликовано на официальном портале правовой информации.
Эхо Москвы 05:05
Общество

В Антарктиде откололся самый крупный за 50 лет айсберг

Крупнейший за 50 лет айсберг откололся в Антарктиде от шельфового ледника Эймери. Об этом сообщила Русская служба «Би-би-си».
Известия 07:12
Политика

Украинский политик опубликовал текст «формулы Штайнмайера»

Украинский политик Роман Бессмертный, ранее представлявший Киев в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе, опубликовал текст «формулы Штайнмайера».
Известия 06:58
Гаджеты

33 смартфона от Huawei и Honor получат EMUI 10 на Android 10

До конца года китайский производитель для 33 устройств выпустит бета-версии EMUI 10, но когда будет выпущена финальная версия прошивки для того или иного устройства не сообщается.
Astera вчера в 05:40
Авто

Седан Kia Cerato подружился с Яндексом и принарядился

В российском представительстве Kia пересмотрели состав большинства комплектаций седана Cerato.
Драйв 08:32
Авто

Hyundai объявила цены на онлайн-подписку Hyundai Mobility

Компания Hyundai объявила цены на сервис онлайн-подписки Hyundai Mobility в России.
Автоновости дня 08:10
Происшествия

В Стерлитамаке школьники взорвали петардами 11 щенков

Вести.Ru 03:42
Шоу-бизнес

Саша Савельева впервые улетела с сыном за границу

Накануне Саша Савельева и Кирилл Сафонов прилетели вместе с сыном Леоном в Израиль.
StarHit.ru 00:00
Политика

Спикер Рады планирует покинуть пост главы партии «Слуга народа»

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что намерен покинуть пост главы пропрезидентской партии "Слуга народа".
Газета.Ru 07:10
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