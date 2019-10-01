Политика

КоммерсантъКоммерсантъМИД Белоруссии не видит смысла в размещении российской военной базы

В размещении российской военно-воздушной базы на территории Белоруссии «нет ни практического, ни политического, ни военного смысла», сообщил в интервью РБК глава белорусского МИДа Владимир Макей. По его словам, сегодня этот вопрос в повестке отношений двух стран не стоит.
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с чего всё началось

МИД Белоруссии назвал размещение российской военной базы бессмысленным

Ранее в интервью газете «Коммерсант» министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал отказ Белоруссии разместить у себя российскую базу является «неприятным эпизодом». Но главным, по словам российского министра, является то, что в Минске подтверждают союзнический характер отношений с Москвой.
РБКвчера в 17:00

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В Белоруссии заявили, что смысла в размещении российской военной базы нет

РИА Новостивчера в 23:50

Глава МИД Белоруссии не видит смысла в российской базе

Московский Комсомолецвчера в 20:12

Белоруссия отказалась видеть смысл в размещении российских баз

Lenta.ruвчера в 22:53

В Минске считают бессмысленным создание российской военной базы на территории Белоруссии

Эхо Москвывчера в 22:04

Белоруссия отказалась разместить у себя военную базу РФ

URA.Ruвчера в 23:21

МИД Белоруссии не видит смысла в размещении российской военной базы

Коммерсантъвчера в 19:58

МИД Белоруссии назвал размещение российской военной базы бессмысленным

РБКвчера в 17:00
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Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 00:02, Вашингтон
Происшествия

В США число жертв вейпов увеличилось до 15 человек

В Соединенных Штатах число связанных с вейпингом смертей увеличилось до 15.
Российская газета вчера в 21:19
Футбол

Игорь Шалимов стал главным тренером «Ахмата»

Коммерсантъ вчера в 18:59
Происшествия

В Забайкалье застрелили медведя, покалечившего человека

REGNUM вчера в 23:27
Экономика

Проект российской спутниковой системы «Эфир» решили закрыть

В конце 2017 года предложенную "Роскосмосом" программу ГМИСС для предоставления спутниковых услуг интернета и мобильной связи внесли в проект ФЦП "Цифровая экономика".
РИА Новости 29 сентября в 20:30
Экономика

На сокращение чиновников в России потратят почти 5 млрд рублей

В ближайшие три года на увольнение федеральных чиновников планируют потратить 4,8 млрд рублей, сообщили «Известиям» в Минфине.
Известия вчера в 19:15
Шоу-бизнес

Ветлицкая намерена вернуться в Россию после 15-летнего отсутствия

Суперпопулярная в 90-е годы певица Наталья Ветлицкая после 15 лет жизни в Испании намерена вернуться в Россию.
Газета.Ru вчера в 11:58
Гаджеты

WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах

Ограничения затронут гаджеты, которые работают на операционных системах Android 2.3.7 и iOS 8. "В связи с тем, что мы не планируем обновлять данные операционные системы, некоторые функции могут перестать работать на них в любое время", - говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 18:27
Происшествия

Полковник ФСБ-миллиардер получал взятки рядом с работой

Бывший начальник банковского отдела управления «К» Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Кирилл Черкалин получал взятки недалеко от здания ФСБ в Москве.
Lenta.ru вчера в 22:33
Политика

Зеленский отказался проводить расследования по приказу из-за границы

Власти Украины не будут вести расследований по приказам из других стран, заявил президент Владимир Зеленский.
РБК вчера в 09:36
Шоу-бизнес

Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами

Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru вчера в 12:00
Политика

Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком

Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM вчера в 05:28
Авто

На аукцион выставили люксовые авто сына африканского диктатора

По информации Reuters, 5 автомобилей класса Luxury, принадлежавших сыну Теодорино Обианга Нгеме, будут выставлены на аукционе в Женеве 29 сентября, который организует аукционный дом Bonhams.
SpeedMe 29 сентября в 11:31
Политика

Мадуро назвал Россию великой державой XXI века

Президент Венесуэлы заявил, что Россия является "одной из великих держав XXI века". Ранее Мадуро признался, что ему комфортно в Москве.
Газета.Ru вчера в 22:14
Политика

Грета Тунберг приглашена в Госдуму

Депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов пригласил шведскую экоактивистку Грету Тунберг выступить в Государственной Думе с речью перед российской молодежью.
Вести.Ru вчера в 21:43
Здоровье

16 ФАПов ввели в эксплуатацию в Забайкалье

16 фельдшерско-акушерских пунктов появилось в Забайкалье в 2019 году.
Zab.RU вчера в 22:44
Общество

ГИБДД введет электронные водительские права на смартфоне

Водительские права в РФ теперь можно будет показывать с экрана смартфона, заявил глава ГИБДД Михаил Черников.
Газета.Ru вчера в 08:19
Общество

Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта

РБК 29 сентября в 14:22
Общество

В Мосгорсуде заявили о травле судьи Криворучко

В Мосгорсуде заявили, что содержание ряда публикаций по делу актёра Павла Устинова говорит о неуважении к суду и провокации в адрес федерального судьи Алексея Криворучко.
RT на русском вчера в 10:56
Общество

В России вступил в силу скандальный «закон о курении на балконах»

В России 1 октября вступило в силу постановление правительства, которое вносит изменения в правила противопожарного режима в России.
Lenta.ru вчера в 17:31
Космос

Названо место скопления инопланетных зондов

Американский физик Джеймс Бенфорд (James Benford) предположил, что ко-орбитальные небесные тела, которые двигаются по той же орбите, что и Земля, могут быть инопланетными зондами.
Lenta.ru вчера в 20:02
Финансы

Курс доллара превысил 65 рублей

Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос на 0,48% к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки в 65,01 рубля, свидетельствуют данные торгов на 15:15 мск.
ТАСС вчера в 08:36
Шоу-бизнес

У Сергея Лазарева родилась дочь

29 сентября стало известно, что у Сергея Лазарева родилась дочь. Как мы понимаем, дочь родилась тем же путём, что и сын.
News-24.ru вчера в 07:15
Культура

Коллектив «Ленкома» просит назначить худруком театра Марка Варшавера

Коллектив театра "Ленком" обратился с просьбой к министру культуры РФ и департаменту культуры Москвы с просьбой назначить Марка Варшавера директором - худруком театра, сообщил РИА Новости глава общественного объединения "Столичный цех деятелей культуры" Лев Ланцман.
РИА Новости вчера в 13:01
Происшествия

В Башкирии требуют наказать подростков, взорвавших щенков петардами

Почти 14 тысяч человек подписались под петицией на change.org к полиции Башкирии с требованием наказать живодеров за убийство собаки и ее двухнедельных щенков.
РИА Новости вчера в 01:39
Общество

Россияне считают границей бедности доход 12,5 тыс. рублей

По оценкам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, в России проживает более 19 млн человек (13% россиян от общего населения страны) с доходами ниже прожиточного минимума.
Коммерсантъ вчера в 03:43
Кино

Комедийный сериал «Триада» выйдет на ТНТ

Sibnet Новости 29 сентября в 20:34
Общество

Зарплаты бюджетников будут проиндексированы на 4,3%

В соответствии с мартовским распоряжением премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, с 1 октября зарплаты российских бюджетников будут проиндексированы на 4,3%.
Интерфакс вчера в 17:57
Политика

Киев подпишет «формулу Штайнмайера» ради «нормандского формата»

Удалось сблизить позиции сторон о форме документа, который закрепит проект "формулы Штайнмайера" согласованный ранее на встрече политсоветников глав государств "Нормандской четверки", – заявил агентству собеседник.
Утро.ru вчера в 09:21
Космос

NASA отправит на Титан робота-трансформера

Портал Поиск 28 сентября в 05:32
Политика

Песков прокомментировал назначение Трапезникова на пост главы Элисты

«Скорее всего, имеются в виду другие государственные задачи», — ответил он на вопросы журналистов, упомянувших, что глава Калмыкии Бату Хасиков обосновал назначение Трапезникова, который был врио главы ДНР, тем, что он выполнял государственные задачи в Донбассе.
Известия вчера в 09:24
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Белорусский дипломат, министр иностранных дел, руководитель Администрации президента Республики Беларусь. Архитектор «многовекторной» внешней политики Белоруссии.
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