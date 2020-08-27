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МИД Белоруссии объяснил инцидент в посольстве Ливии в Минске

Противоречия между ливийскими дипломатами стали основной причиной инцидента в посольстве африканской страны в Республике Беларусь, заявила пресс-служба МИД РБ.В источнике
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Комсомольская правда

МИД Белоруссии назвал причину атаки на посольство Ливии в Минске

Комсомольская правдавчера в 11:11
Известия

МИД Белоруссии попросил МВД усилить охрану в районе посольства Ливии

Известиявчера в 10:10
ТАСС

МИД Белоруссии назвал причину инцидента в посольстве Ливии в Минске

ТАССвчера в 10:09
Интерфакс

Инцидент в посольстве Ливии в Минске произошел из-за конфликта дипломатов

Интерфаксвчера в 10:09
RT на русском

МИД Белоруссии прокомментировал инцидент в посольстве Ливии

RT на русскомвчера в 10:08
РБК

МИД Белоруссии пояснил невмешательство в конфликт около посольства Ливии

РБКвчера в 11:27
Lenta.ru

Белоруссия объяснила штурм посольства Ливии в Минске

Lenta.ruвчера в 10:20

США ввели санкции против разработчиков вакцины от коронавируса

26 августа 2020 года США внесли в санкционные списки пять российских научно-исследовательских институтов, включая 48-й ЦНИИ Министерства обороны РФ, который участвовал в работе над вакциной от SARS-CoV-2.
Саминвесторвчера в 07:06
775

Дочь Шувалова поступила в МГУ на коммерческой основе

Представитель пресс-службы МГУ сообщил журналисту Forbes, что Шувалова попала в список зачисленных на бюджет случайно и что она зачислена на контрактное обучение, для которого достаточно набрать 203 балла.
Forbes26 августа в 13:35
24

Онколог назвал доказанную причину появления рака в 95% случаях

Как сообщает Ufanotes.ru, согласно словам специалиста-онколога и хирурга Ивана Карасева, наиболее часто онкологическое заболевание возникает именно по причине различных воспалительных процессов в организме.
Уфимские Заметки19:15
21

Магуайр об инциденте в Греции: я был в панике и боялся за свою жизнь

Капитан футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр, приговоренный в Греции к условному сроку, заявил, что опасался за свою жизнь, когда полиция арестовала его на прошлой неделе, так как считал, что его похищают.
РИА Новости17:48