Экономика

REGNUMREGNUMМИД Белоруссии оценил потери нефтяного экспорта из-за России

«Введение Россией ограничений на вывоз нефтепродуктов, поставки грязной нефти привели к сокращению экспорта наших товаров, связанных с нефтяной сферой, на $2 млрд 55 млн», — заявил 25 февраля министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.
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Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что республика за 2019 год потеряла больше $2 млрд из-за российских нефтяных ограничений и поставок "грязной нефти", передает БелТА
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