с чего всё началось

«Введение Россией ограничений на вывоз нефтепродуктов, поставки грязной нефти привели к сокращению экспорта наших товаров, связанных с нефтяной сферой, на $2 млрд 55 млн», — заявил 25 февраля министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

Авто Volkswagen показал мощный Touareg R Мощный Touareg R станет третьей плагин-гибридной моделью Volkswagen после Golf и Passat, а также первым полноприводным автомобилем марки с гибридной силовой установкой.

Общество В Счетной палате усомнились в качестве услуг государственных адвокатов Средняя стоимость услуг одного адвоката в 2018 году составила 3,7 тыс. рублей, а его средний доход в месяц составил от 26,2 до 69,2 тыс. рублей, что соответствует уровню оплаты труда высококвалифицированного специалиста.

Здоровье Мишустин выделит курганской больнице 200 млн рублей на ремонт На ремонт Курганской областной больницы скорой помощи премьер-министр РФ Михаил Мишустин обещает незамедлительно выделить из резервного фонда 200 млн рублей.

Происшествия В Татарстане уволили упавшего с парты пьяного школьного трудовика В городе Азнакаево из школы №7 уволили учителя технологии после того, как ученики выложили в соцсети видеозапись, на которой он пытается вести урок пьяным.

Армия и оружие Объемы производства высокоточного оружия могут быть увеличены в РФ Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в Пермский край во вторник проверил исполнение контрактов в рамках гособоронзаказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса, где ему было доложено о повышении технологических возможностей производства высокоточного оружия.

Политика Зеленский поручил провести полный аудит угольной отрасли Президент Украины Владимир Зеленский поручил в кратчайшие сроки провести финансовый и кадровый аудит угольной отрасли.

Политика Путин рассказал о цели национальных проектов Президент России Владимир Путин заявил, что результатом национальных проектов должно стать поступательное развитие страны.

Футбол Финал Кубка Легенд завершился скандалом Финальный матч Кубка Легенд, в котором встречались сборная России и команда звезд, завершился громким скандалом.

Экономика МВФ назвал два сценария для экономики из-за коронавируса Рост экономики в 2020 году для Китая составит 5,6%, считают в МВФ. Это на 0,4 процентных пункта ниже, чем в январском прогнозе.

Музыка Бьорк представит новую программу в Москве Исландская певица Бьорк представит в Москве новую программу Björk Orchestral и исполнит свои лучшие хиты в сопровождении оркестра.

Культура Royal Blood выступят на фестивале Park Live Британский рок-дуэт из Брайтона Royal Blood выступит на фестивале Park Live 2020. Об этом говорится на странице мероприятия в «ВКонтакте».

Религия РПЦ начала устанавливать видеокамеры в церквях В православных храмах начали устанавливать видеокамеры, заявила руководитель Правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега) и сослались на постановление правительства.

Политика В Кремле ответили на обвинения во «вмешательстве» в выборы в США Ранее российское посольство в США выразило глубокую озабоченность в связи с обвинениями в "российском вмешательстве" в предстоящие выборы в США, предупредило о вреде этих обвинений для двусторонних отношений и подтвердило готовность обсуждать с американской стороной вопросы информационной безопасности.