МИД Белоруссии отреагировал на заявление Украины о паузе в контактах
Заявления Украины о «паузе» в диалоге с Белоруссией наносят ущерб двусторонним отношениям. Такое заявление сделали в пресс-службе белорусского МИД, пишет ТАСС. В ведомстве также отметили, что ответственность за ущерб будет нести официальный Киев.В источнике
С чего всё началось
Ответственность за последствия прекращения контактов между Украиной и Белоруссией лежит на Киеве, заявили в пресс-службе
министерства иностранных дел Белоруссии 28 августа.
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