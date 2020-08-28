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Моя Москва.онлайн
Моя Москва.онлайн

МИД Белоруссии отреагировал на заявление Украины о паузе в контактах

Заявления Украины о «паузе» в диалоге с Белоруссией наносят ущерб двусторонним отношениям. Такое заявление сделали в пресс-службе белорусского МИД, пишет ТАСС. В ведомстве также отметили, что ответственность за ущерб будет нести официальный Киев.В источнике
С чего всё началось
Ответственность за последствия прекращения контактов между Украиной и Белоруссией лежит на Киеве, заявили в пресс-службе
 министерства иностранных дел Белоруссии 28 августа.
Известия12:02
Подробнее о событии
Газета.Ru

Минск указал на решение Киева о «паузе» в двусторонних отношениях

Газета.Ru13:42
Lenta.ru

Белоруссия возложила на Украину ответственность за «паузу» в отношениях

Lenta.ru12:04
РБК

Минск возложил на Киев ответственность за последствия паузы в отношениях

РБК11:36
РИА Новости

Минск ответил на заявление Киева о приостановке диалога

РИА Новости11:46
RT на русском

МИД Белоруссии отреагировал на заявление Украины о паузе в контактах

RT на русском11:40
Известия

Минск возложил на Киев ответственность за «паузу» между странами

Известия12:02
ТАСС

МИД Белоруссии: пауза в диалоге Киева и Минска наносит ущерб двусторонним отношениям

ТАСС11:21

Заболевших на курортах Италии доставят домой спецрейсами

Кальяри, Италия, 28 августа 2020, 19:37 — REGNUM Национальная служба гражданской обороны Италии будет доставлять заболевших на курортах граждан страны в родные города специальными авиа‑ и морскими рейсами, сообщили представители ведомства в пятницу, 28 августа.
REGNUM12:37

МИД предупредил россиян за границей об угрозе преследования США

Выезжающим за границу россиянам следует помнить об угрозе преследования со стороны американских правоохранительных органов и специальных служб на территории США и по запросам их властей в третьих странах, сообщили в МИД России.
RT на русском15:04
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Суд отказал петербурженке в препарате за 1 млн долларов для ее сына

Куйбышевский районный суд отказал петербурженке Светлане Гепаловой в требовании к Смольному обеспечить ее сына самым дорогостоящим препаратом в мире под названием «Золгенсма», сообщает объединеная пресс-служба судов 28 августа.
МР7.ру12:49
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