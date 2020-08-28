МИД Белоруссии отреагировал на заявление Украины о паузе в контактах
Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил о паузе в контактах с Белоруссией до тех пор, пока в Киеве не «убедятся», что они «не будут нести репутационных, моральных, этических потерь для Украины». При этом он уточнил, что не видит оснований для разрыва дипотношений с Минском.В источнике
С чего всё началось
Ответственность за последствия прекращения контактов между Украиной и Белоруссией лежит на Киеве, заявили в пресс-службе
министерства иностранных дел Белоруссии 28 августа.
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Московский Комсомолецвчера в 11:49