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МИД Белоруссии отреагировал на заявление Украины о паузе в контактах

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил о паузе в контактах с Белоруссией до тех пор, пока в Киеве не «убедятся», что они «не будут нести репутационных, моральных, этических потерь для Украины». При этом он уточнил, что не видит оснований для разрыва дипотношений с Минском.В источнике
С чего всё началось
Ответственность за последствия прекращения контактов между Украиной и Белоруссией лежит на Киеве, заявили в пресс-службе
 министерства иностранных дел Белоруссии 28 августа.
Известиявчера в 12:02
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Газета.Ru

Минск указал на решение Киева о «паузе» в двусторонних отношениях

Газета.Ruвчера в 13:42
Lenta.ru

Белоруссия возложила на Украину ответственность за «паузу» в отношениях

Lenta.ruвчера в 12:04
РБК

Минск возложил на Киев ответственность за последствия паузы в отношениях

РБКвчера в 11:36
Московский Комсомолец

Минск ответил Киеву и его «более старшим внешнеполитическим партнерам»

Московский Комсомолецвчера в 11:49
RT на русском

МИД Белоруссии отреагировал на заявление Украины о паузе в контактах

RT на русскомвчера в 11:40
Известия

Минск возложил на Киев ответственность за «паузу» между странами

Известиявчера в 12:02
ТАСС

МИД Белоруссии: пауза в диалоге Киева и Минска наносит ущерб двусторонним отношениям

ТАССвчера в 11:21

Экс-глава МИД Украины предложил временно отказаться от Донбасса

Посол Украины в Великобритании, экс-глава МИД Вадим Пристайко считает, что в случае провала Минских соглашений и сценария с миротворцами Киеву следует на время отказаться от идеи вернуть контроль над Донбассом.
РИА Новостивчера в 09:05
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Будогосский высказался о проваленной проверке Еськова на детекторе лжи

Бывший глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский прокомментировал информацию о том, что арбитр Алексей Еськов не прошел проверку на детекторе лжи после матча первого тура чемпионата России между московским "Спартаком" и "Сочи".
Газета.Ruвчера в 13:17

Россия в Сирии испытает новейший комплекс борьбы с беспилотниками

Новейшая российская система борьбы с беспилотными летательными аппаратами «Сапсан-Конвой» концерна «Автоматика» откроет перед РФ колоссальные экспортные перспективы, так как речь идет о реализации средства обороны, аналога которому в мире пока нет.
Вечерний курьер17:22
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Изменить статус русского языка в Белоруссии призвал Шушкевич

Экс-председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич выступил с публичным заявлением о том, что руководители Белоруссии обязаны сделать все, чтобы поменять статус русского языка в республике.
Live24вчера в 03:20
2,9K

Роскомнадзор заявил о возможной блокировке роликов в TikTok

В ответ на сообщение члена комитета Госдумы по охране здоровья Бориса Менделевича Роскомнадзор направил в Росмолодежь запрос о принятии решения по запрету на распространение видеороликов, передает РИА «Новости».
Взгляд.рувчера в 07:59
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Трамп обвинил демократов в необходимости покупать нефть у России

Президент США Дональд Трамп заявил, что некоторым регионам Соединенных Штатов приходится закупать нефть в России из-за членов Демократической партии, в том числе губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.
Коммерсантъ22:56
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Путин признал состоявшимися выборы в Белоруссии

Москва, 29 августа 2020, 04:50 — REGNUM Российские власти считают состоявшимися президентские выборы в Белоруссии, на которых победу одержал Александр Лукашенко, заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1», анонсированном в ночь на 29 августа.
REGNUM21:50
2,5K

Минобороны РФ объяснило инцидент в Сирии с военными России и США

В Минобороны РФ подчеркнули, что российский военный патруль старался проехать по маршруту, который был оговорен заранее, после попыток американских военных блокировать движение колонны России.
Evo-rus.comвчера в 04:26
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В Бельгии арестовали агента Де Брюйне по подозрению в отмывании денег

Патрик Де Костер, агент полузащитника "Манчестер Сити" Кевина Де Брюйне, был арестован в Бельгии, сообщает Daily Mail со ссылкой на Het Nieuwsblad.По информации источника, расследование в местной прокуратуре инициировал сам футболист "Манчестер Сити".
Soccer.ru01:36