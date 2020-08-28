Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
RT на русском
RT на русском

МИД Белоруссии отреагировал на заявление Украины о паузе в контактах

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил о паузе в контактах с Белоруссией до тех пор, пока в Киеве не «убедятся», что они «не будут нести репутационных, моральных, этических потерь для Украины». При этом он уточнил, что не видит оснований для разрыва дипотношений с Минском.В источнике
С чего всё началось
Ответственность за последствия прекращения контактов между Украиной и Белоруссией лежит на Киеве, заявили в пресс-службе
 министерства иностранных дел Белоруссии 28 августа.
Известиявчера в 12:02
Подробнее о событии
Газета.Ru

Минск указал на решение Киева о «паузе» в двусторонних отношениях

Газета.Ruвчера в 13:42
Lenta.ru

Белоруссия возложила на Украину ответственность за «паузу» в отношениях

Lenta.ruвчера в 12:04
Известия

Минск возложил на Киев ответственность за «паузу» между странами

Известиявчера в 12:02
РИА Новости

Минск ответил на заявление Киева о приостановке диалога

РИА Новостивчера в 11:46
RT на русском

МИД Белоруссии отреагировал на заявление Украины о паузе в контактах

RT на русскомвчера в 11:40
РБК

Минск возложил на Киев ответственность за последствия паузы в отношениях

РБКвчера в 11:36
ТАСС

МИД Белоруссии: пауза в диалоге Киева и Минска наносит ущерб двусторонним отношениям

ТАССвчера в 11:21

Шушкевич предложил изменить статус русского языка в Белоруссии

Бывший председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич считает, что в республике единственным государственным языком должен стать белорусский, а русский язык необходимо такого статуса лишить.
Шушкевич предложил изменить статус русского языка в Белоруссии
РИА Новостивчера в 03:58
2,8K

ВЭБ.РФ в I полугодии увеличил активы на 4,2%

ВЭБ.РФ по итогам первого полугодия 2020 года нарастил активы на 4,2%, до 3,25 трлн рублей по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), следует из отчетности госкорпорации.
ТАССвчера в 13:40

Компания Sony по спецприглашениям начала принимать предзаказы на PS5

Sony объявила о последнем шаге в своем затянувшемся анонсе PlayStation 5: компания открыла онлайн-регистрацию, чтобы получить приглашение одним из первых сделать предварительный заказ консоли прямо с сайта PlayStation.
Astera27 августа в 02:38
17