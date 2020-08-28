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Моя Москва.онлайн
Моя Москва.онлайн

МИД Белоруссии отреагировал на заявление Украины о паузе в контактах

Заявления Украины о «паузе» в диалоге с Белоруссией наносят ущерб двусторонним отношениям. Такое заявление сделали в пресс-службе белорусского МИД, пишет ТАСС. В ведомстве также отметили, что ответственность за ущерб будет нести официальный Киев.В источнике
С чего всё началось
Ответственность за последствия прекращения контактов между Украиной и Белоруссией лежит на Киеве, заявили в пресс-службе
 министерства иностранных дел Белоруссии 28 августа.
Известия12:02
Подробнее о событии
Газета.Ru

Минск указал на решение Киева о «паузе» в двусторонних отношениях

Газета.Ru13:42
RT на русском

МИД Белоруссии отреагировал на заявление Украины о паузе в контактах

RT на русском11:40
Известия

Минск возложил на Киев ответственность за «паузу» между странами

Известия12:02
РИА Новости

Минск ответил на заявление Киева о приостановке диалога

РИА Новости11:46
Lenta.ru

Белоруссия возложила на Украину ответственность за «паузу» в отношениях

Lenta.ru12:04
РБК

Минск возложил на Киев ответственность за последствия паузы в отношениях

РБК11:36
ТАСС

МИД Белоруссии: пауза в диалоге Киева и Минска наносит ущерб двусторонним отношениям

ТАСС11:21

Литва ответила на угрозы Лукашенко закрыть торговлю через ее порты

Литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс заявил, что угрозы президента Белоруссии Александра Лукашенко "поставить на место" Литву соответствуют его линии поведения в сложных условиях, но выглядят неадекватно.
Литва ответила на угрозы Лукашенко закрыть торговлю через ее порты
Ruposters.ru10:25
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Захарова дала совет заявившему о «диктаторстве» РФ депутату Эстонии

MFA Russia / via Globallookpress.com Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова заместителя председателя комиссии по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсона, который заявил о "диктаторстве" российского руководства в отношении Белоруссии.
РЕН ТВ13:57

Будогосский высказался о проваленной проверке Еськова на детекторе лжи

Бывший глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский прокомментировал информацию о том, что арбитр Алексей Еськов не прошел проверку на детекторе лжи после матча первого тура чемпионата России между московским "Спартаком" и "Сочи".
Газета.Ru13:17

Простые клетки справились с лабиринтом из живой изгороди

По мере продвижения клеток вперед вещество истощается все больше и больше, и в конечном итоге короткие тупиковые ветви лабиринта полностью лишаются его, порой даже до того, как клетки достигают выхода.В начале своего исследования ученые смоделировали это явление на компьютере, а затем повторили то же самое в реальных условиях.
Машины и Механизмы02:48