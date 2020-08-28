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Моя Москва.онлайн
Моя Москва.онлайн

МИД Белоруссии отреагировал на заявление Украины о паузе в контактах

Заявления Украины о «паузе» в диалоге с Белоруссией наносят ущерб двусторонним отношениям. Такое заявление сделали в пресс-службе белорусского МИД, пишет ТАСС. В ведомстве также отметили, что ответственность за ущерб будет нести официальный Киев.В источнике
С чего всё началось
Ответственность за последствия прекращения контактов между Украиной и Белоруссией лежит на Киеве, заявили в пресс-службе
 министерства иностранных дел Белоруссии 28 августа.
Известия12:02
Подробнее о событии
Lenta.ru

Белоруссия возложила на Украину ответственность за «паузу» в отношениях

Lenta.ru12:04
ТАСС

МИД Белоруссии: пауза в диалоге Киева и Минска наносит ущерб двусторонним отношениям

ТАСС11:21
РИА Новости

В Минске заявили, что не приостанавливали диалог с Украиной

РИА Новости11:46
Газета.Ru

Минск заявил об ответственности Киева за решение о «паузе» в двусторонних отношениях

Газета.Ru11:41
RT на русском

МИД Белоруссии отреагировал на заявление Украины о паузе в контактах

RT на русском11:40
РБК

Минск возложил на Киев ответственность за последствия паузы в отношениях

РБК11:36
Известия

Минск возложил на Киев ответственность за «паузу» между странами

Известия12:02

Будогосский прокомментировал информацию о том, что Еськов не прошёл проверку на полиграфе

Бывший руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский отреагировал на информацию о том, что арбитр Алексей Еськов, который исполнял функции видеоассистента в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Сочи», не прошёл проверку на детекторе лжи.
RT на русском12:30

Мурашко: детей в России прививать от коронавируса пока не планируется

Вакцинация детей от коронавируса в России начнётся после того, как изучат влияние препарата на детский организм, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на Общероссийском родительском собрании.
RT на русском04:44
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Пентагон назвал поведение российских военных в Сирии неприемлемым

Ожидание возврата к «профессиональному деконфликтингу» российских военных в Сирии выразил 27 августа официальный представитель пентагона Джонатан Хоффман в распространенном заявлении.
ИА Красная Весна18:37
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В Германии указали сферу применения обнаруженных у Навального веществ

Немецкие государственные ведомства, регулирующие вопросы безопасности пищевой и непищевой продукции, раскрыли сферу применения веществ из группы ингибиторов холинэстеразы, которые ранее были обнаружены в организме Алексея Навального.
Газета.Ru26 августа в 08:44
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Туристическая компания «Санвэй» объявила о прекращении деятельности

Компания попросила заказчиков, турагентства и партнеров не принимать "импульсивных и необдуманных решений", так как там считают, что общей суммы дебиторской задолженности, подлежащей возврату, и стоимости имущественного комплекса будет достаточно для расчетов со всеми кредиторами.
РИА Новости10:01
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