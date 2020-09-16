МИД Белоруссии ответил ЕС на непризнание выборов
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Глава Министерства иностранных дел Белоруссии Владимир Макей ответил на заявление верховного представителя Европейского союза по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля о том, что ЕС не признают результатов выборов в республике и легитимности Лукашенко.В источнике
С чего всё началось
МИД Белоруссии ответил ЕС на непризнание выборов
Президентские выборы в Белоруссии по некоторым канонам прошли не идеально, но большинство населения определило их победителя и это сложно поставить под сомнение, заявил РИА Новости министр иностранных дел республики Владимир Макей.
РИА Новостивчера в 13:01
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