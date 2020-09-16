Глава Министерства иностранных дел Белоруссии Владимир Макей ответил на заявление верховного представителя Европейского союза по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля о том, что ЕС не признают результатов выборов в республике и легитимности Лукашенко.

С чего всё началось МИД Белоруссии ответил ЕС на непризнание выборов Президентские выборы в Белоруссии по некоторым канонам прошли не идеально, но большинство населения определило их победителя и это сложно поставить под сомнение, заявил РИА Новости министр иностранных дел республики Владимир Макей. РИА Новости вчера в 13:01