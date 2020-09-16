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ИА Новороссия
ИА Новороссия

МИД Белоруссии ответил ЕС на непризнание выборов

Глава Министерства иностранных дел Белоруссии Владимир Макей ответил на заявление верховного представителя Европейского союза по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля о том, что ЕС не признают результатов выборов в республике и легитимности Лукашенко.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

МИД Белоруссии ответил ЕС на непризнание выборов

Президентские выборы в Белоруссии по некоторым канонам прошли не идеально, но большинство населения определило их победителя и это сложно поставить под сомнение, заявил РИА Новости министр иностранных дел республики Владимир Макей.
РИА Новостивчера в 13:01
Подробнее о событии
Ведомости

Глава МИД Белоруссии ответил ЕС на непризнание выборов

Ведомостивчера в 13:45
Коммерсантъ

Глава МИД Белоруссии считает, что президентские выборы прошли не идеально

Коммерсантъвчера в 15:36
Газета.Ru

МИД Белоруссии подтвердил готовность к диалогу с Евросоюзом

Газета.Ruвчера в 16:16
РБК

Глава МИД Белоруссии заявил о «не идеально» прошедших выборах в стране

РБКвчера в 14:18
RT на русском

МИД Белоруссии ответил на заявление ЕС о нелегитимности Лукашенко

RT на русскомвчера в 15:51
Lenta.ru

Глава МИД Белоруссии назвал прошедшие президентские выборы неидеальными

Lenta.ruвчера в 13:30
РИА Новости

МИД Белоруссии ответил ЕС на непризнание выборов

РИА Новостивчера в 13:01
КП - Беларусь

ЕС не признал легитимность Лукашенко. Вот что ответил на это белорусский МИД

КП - Беларусьвчера в 13:17

Фигуристка Медведева решила вернуться в группу Тутберидзе

Призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира российская фигуристка Евгения Медведева возвращается в группу тренера Этери Тутберидзе, сообщили РИА Новости несколько источников, не связанных друг с другом.
РИА Новости04:19

Врач сравнила уровень антител у привившихся и переболевших COVID-19

После прививки от коронавируса уровень антител в несколько раз выше, чем у переболевших, сообщила журналистам главный врач Инфекционной клинической больницы № 1, главный внештатный специалист по инфекционным болезням Светлана Сметанина.
РИА Новости04:11

Тела двух девочек обнаружены в квартире в Рыбинске

"15 сентября днем в городе Рыбинске в квартире были обнаружены тела двух сестер 2006 и 2011 годов рождения с признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК по региону.
Газета.Ru17:31
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Военная делегация во главе с Шойгу прибыла в Минск

«16 сентября в г. Минск для обсуждения вопросов двустороннего военного сотрудничества Беларуси и России прибыла с рабочим визитом российская военная делегация во главе с Министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу», — говорится в сообщении.
Известия04:28
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Названы ограничения для участников испытаний вакцины «Спутник V»

"Если вы решили участвовать в исследовании, то в период его проведения вам не рекомендуется беременеть, кормить ребенка грудью, а также являться донором яйцеклетки в течение трех месяцев после вакцинации", - цитируют документ РИА Новости.
Российская газета02:05
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«Трезвая Россия» предложила ограничить продажу алкоголя на Новый год

Москва, 16 сентября 2020, 08:51 — REGNUM Член Общественной палаты РФ и руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев обратился к главе Минздрава Михаилу Мурашко с предложением ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники.
REGNUM01:51
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Торгцентрам не хватает магазинов

Девелоперы массово переносят открытия торгцентров: в этом году в России не будут введены 30–40% от общего объема заявленного предложения (около 2 млн кв. м), свидетельствуют данные Knight Frank.
Коммерсантъ18:05