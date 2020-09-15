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РИА Новости
РИА Новости

МИД Белоруссии ответил ЕС на непризнание выборов

Ранее во вторник Боррель заявил, что Евросоюз продолжает считать выборы 9 августа сфальсифицированными. По его словам, ЕС пересматривает отношения с Белоруссией, занимается изучением секторов, в которых отношения могут быть заморожены.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

МИД Белоруссии ответил ЕС на непризнание выборов

Президентские выборы в Белоруссии по некоторым канонам прошли не идеально, но большинство населения определило их победителя и это сложно поставить под сомнение, заявил РИА Новости министр иностранных дел республики Владимир Макей.
РИА Новостивчера в 13:01
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РБК

Глава МИД Белоруссии заявил о «не идеально» прошедших выборах в стране

РБКвчера в 14:18
Коммерсантъ

Глава МИД Белоруссии считает, что президентские выборы прошли не идеально

Коммерсантъвчера в 15:36
Газета.Ru

МИД Белоруссии подтвердил готовность к диалогу с Евросоюзом

Газета.Ruвчера в 16:16
RT на русском

МИД Белоруссии ответил на заявление ЕС о нелегитимности Лукашенко

RT на русскомвчера в 15:51
Ведомости

Глава МИД Белоруссии ответил ЕС на непризнание выборов

Ведомостивчера в 13:45
Lenta.ru

Глава МИД Белоруссии назвал прошедшие президентские выборы неидеальными

Lenta.ruвчера в 13:30
РИА Новости

МИД Белоруссии ответил ЕС на непризнание выборов

РИА Новостивчера в 13:01

Школьные медики в Екатеринбурге получили право выдавать справки, чтобы разгрузить поликлиники

Согласно директиве, теперь школьный медик, прикрепленный к учебному заведению, может выдать ребенку справку, если тот болел дома в течение пяти дней включительно.
Европейско-Азиатские новости22:33

РБК: Минфин предложил повысить акцизы на сигареты

Министерство финансов подготовило проект поправок в Налоговый кодекс, предполагающих повышение в следующем году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20 процентов по сравнению с нынешними показателями, сообщает РБК со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ.
РИА Новости19:22
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Россиян предупредили об опасности инвестирования

За последние месяцы у россиян значительно вырос интерес к инвестициям, однако именно этим и стали пользоваться мошенники, завлекая соотечественников на несуществующие электронные биржи, пишет газета «Известия».
Live2402:01
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Спецназовец нашел нестыковки в видео стрельбы Хаттаба из РПГ

После одного из боев с российским спецназом в январе 2000 года полевой командир, руководитель группировок самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ), наемник и террорист Хаттаб устроил показательную стрельбу из ручного противотанкового гранатомета (РПГ).
Lenta.ruвчера в 09:57
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Тела двух девочек обнаружены в квартире в Рыбинске

"15 сентября днем в городе Рыбинске в квартире были обнаружены тела двух сестер 2006 и 2011 годов рождения с признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК по региону.
Газета.Ru17:31
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