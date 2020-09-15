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РИА Новости
РИА Новости

МИД Белоруссии подтвердил готовность Минска к диалогу с Евросоюзом

Минск все еще готов к диалогу с Евросоюзом и всеми заинтересованными международными партерами, думаем, что у Брюсселя такой же подход, заявил РИА Новости глава МИД Белоруссии Владимир Макей, комментируя выступление главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля.В источнике
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Парламентская газета

МИД Белоруссии подтвердил готовность Минска к диалогу с Брюсселем

Парламентская газета13:01
Известия

В МИД Белоруссии заявили о готовности к диалогу с ЕС

Известия12:59
Rambler News Service

В МИД Белоруссии отреагировали на оговорку Борреля о Лукашенко

Rambler News Service12:56
Комсомольская правда

В Минске ответили Боррелю, назвавшему Лукашенко «нелегитимным президентом Украины»

Комсомольская правда12:49
Lenta.ru

Белоруссия оценила оговорку главы дипломатии Евросоюза

Lenta.ru12:39
Говорит Москва

Глава МИДа Белоруссии заявил о готовности Минска к диалогу с ЕС

Говорит Москва12:22
РИА Новости

В Белоруссии рассказали, почему не приглашают председателя ОБСЕ в страну

РИА Новости12:40

Нарышкин заявил об отсутствии яда у Навального при вылете в Германию

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил во вторник, что врачи в Омске, когда в местную больницу был госпитализирован с борта самолет оппозиционер Алексей Навальный, провели исследования по всем протоколам и не обнаружили ядов в его организме.
Нарышкин заявил об отсутствии яда у Навального при вылете в Германию
Московский Комсомолец04:07
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В Кремле прокомментировали отмену визита Лаврова в Берлин

Министр иностранных дел Сергей Лавров отменил поездку в Берлин из-за того, что формат встречи был изменен и урезан, при этом в Кремле не видят факторов, которые должны негативно сказываться на российско-германских отношениях.
В Кремле прокомментировали отмену визита Лаврова в Берлин
Ведомости06:35
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Военная прокуратура утвердила обвинение Рамилю Шамсутдинову

Во вторник 15 сентября военная прокуратура Читинского гарнизона утвердила обвинительное заключение по уголовному делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего восемь человек в воинской части Забайкалья в октябре 2019 года.
Коммерсантъ12:29
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Михаил Боярский потерял сознание во время медосмотра перед вакцинацией

Санкт-Петербург, 15 сентября 2020, 17:58 — REGNUM Советскому и российскому актёру театра и кино, певцу, народному артисту РСФСР петербуржцу Михаилу Боярскому стало плохо, и он ненадолго потерял сознание в кабинете врача перед вакцинацией от гриппа.
REGNUM10:58
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«Вашингтон» подтвердил назначение Лавиолетта на пост главного тренера

Лавиолетт сменил на посту тренера "Вашингтона" Тодда Рирдена, уволенного с данной должности в августе после вылета клуба из плей-офф НХЛ, "Кэпиталз" уступили в серии первого раунда Кубка Стэнли "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 1-4.
РИА Новости09:56