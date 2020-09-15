МИД Белоруссии подтвердил готовность Минска к диалогу с Евросоюзом
Смотрите также
Нарышкин заявил об отсутствии яда у Навального при вылете в Германию
В Кремле прокомментировали отмену визита Лаврова в Берлин
Баржа повредила Крымский мост в Москве
Навальный опубликовал первый пост после выхода из комы
Зеленский заявил об отсутствии отношений между Украиной и Россией
В ЕС предложили назвать новые санкции именем Навального
Российские десантники приехали на военные учения в Белоруссию
Бывший муж Волочковой женится на телеведущей
Екатерина Варнава и Александр Молочников впервые вместе вышли в свет
Трамп заявил, что намеревался ликвидировать Башара Асада
Михаил Боярский потерял сознание во время медосмотра перед вакцинацией
Футболист «Рубина» Иван Игнатьев попал в ДТП в Казани
Владимир Путин: Россия предоставит Белоруссии госкредит на $1,5 млрд
Обвиненная в краже любовница Тарзана боится за свою жизнь
США приостановили испытания вакцины от AstraZeneca до середины недели
«Салават Юлаев» разгромил «Торпедо» в матче КХЛ
Выборгского чиновника уволили после хищения 700 млн рублей
Новый адвокат Ефремова отказался общаться с журналистами
Роскосмос не отказывался от сотрудничества с США в проекте «Венера-Д»
Открытое горение на центральном рынке в Шахтах ликвидировано
Материнский капитал в России проиндексируют на 3,7%
Вылечившийся от COVID-19 может распространять вирус до 90 дней
Трамп заявил, что намеревался ликвидировать Башара Асада
Михаил Боярский потерял сознание во время медосмотра перед вакцинацией
МИД Белоруссии подтвердил готовность Минска к диалогу с Евросоюзом
Новый адвокат Ефремова отказался общаться с журналистами
Мурашко сообщил о жалобах у привитых вакциной от COVID-19 добровольцев
Роскосмос не отказывался от сотрудничества с США в проекте «Венера-Д»
Штаб Трампа использовал в рекламе изображения российских истребителей
Минск все еще готов к диалогу с Евросоюзом и всеми заинтересованными международными партерами, думаем, что у Брюсселя такой же подход, заявил РИА Новости глава МИД Белоруссии Владимир Макей, комментируя выступление главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля.В источнике
Подробнее о событии
В Минске ответили Боррелю, назвавшему Лукашенко «нелегитимным президентом Украины»
Комсомольская правда12:49