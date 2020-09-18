Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
RT на русском
RT на русском

Макей назвал ответные шаги Белоруссии на возможные санкции Запада

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей в эфире телеканала СТВ заявил, что Минск может ограничить работу иностранных СМИ в ответ на возможные санкции западных стран.В источнике
Подробнее о событии
РБК

Минск пригрозил мерами против иностранных СМИ в ответ на санкции ЕС

РБК13:27
Московский Комсомолец

МИД Белоруссии пригрозил иностранным СМИ из-за санкций ЕС

Московский Комсомолец11:36
Lenta.ru

Белоруссия пригрозила ответом на санкции Евросоюза

Lenta.ru11:30
ТАСС

Минск готов ввести санкции в отношении представителей европейских структур

ТАСС12:21
RT на русском

В МИД Белоруссии заявили о готовности списка ответных санкций

RT на русском12:05
РИА Новости

В Белоруссии заявили о готовом проекте ответных санкций против Евросоюза

РИА Новости11:50
Газета.Ru

В Минске рассказали, как ответят на санкции ЕС

Газета.Ru12:44

Соратники Навального рассказали об изъятой бутылке в томской гостинице

Бутылка минеральной воды, на которой специалисты из Германии якобы нашли следы отравляющего вещества из группы «Новичок», была изъята из гостиничного номера в Томске, где останавливался блогер Алексей Навальный со своей съемочной группой.
Rambler News Serviceвчера в 04:48
5K

Число бедных в РФ во II квартале возросло на 1,3 млн человек

Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума во II квартале 2020 года увеличилась на 1,3 млн человек по сравнению как со II кварталом 2019 года, так и с I кварталом 2020 года и составила 19,9 млн человек, сообщил в пятницу Росстат.
Интерфакс12:27
920

МИД Литвы отреагировал на заявление Лукашенко о закрытии границ

Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о закрытии границ с Литвой и Польшей неадекватны, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в интервью Литовскому национальному радио и телевидению.
РИА Новости02:31
669

Власти Башкирии запретили въезд на территорию семи муниципалитетов без пропусков

Глава Башкирии запретил въезд на территорию семи муниципалитетов без пропусков, следует из документа, опубликованного в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации республики.
ТАСС11:59
35