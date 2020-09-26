Тарифы на электроэнергию для россиян в 2021 году вырастут на 5%

Правительство России одобрило планы повышения тарифов на электроэнергию для населения с июля 2021 года на 5%, на газ с июля 2021 года на 3% и на пассажирские железнодорожные перевозки с января 2021 года на 3,7%.