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Коммерсантъ
Коммерсантъ

МИД Белоруссии: ситуация урегулируется через конституционную реформу

Глава белорусского МИДа обвинил западные страны в попытках «навязать цветную революцию» и «ввергнуть страну в хаос и анархию, которые отбросят Беларусь в ее развитии на многие годы назад». Напомним, провести конституционную реформу ранее пообещал белорусский президент Александр Лукашенко.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Глава МИД Белоруссии заявил, что западные соседи страны пытаются ввергнуть ее в хаос

Некоторые государства из числа западных соседей Белоруссии пытаются ввергнуть республику в хаос и отбросить ее назад в развитии. Об этом заявил в субботу министр иностранных дел этой страны Владимир Макей, выступая на общеполитических дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.
ТАСС19:51
Подробнее о событии
RT на русском

Макей заявил о попытке западных стран ввергнуть Белоруссию в хаос

RT на русском20:30
Газета.Ru

Минск заявляет о попытке подрыва государственного строя

Газета.Ru19:59
ТАСС

Глава МИД Белоруссии заявил, что западные соседи страны пытаются ввергнуть ее в хаос

ТАСС19:51
Lenta.ru

Глава МИД Белоруссии обвинил соседей в попытке ввергнуть страну в хаос

Lenta.ru19:34
Коммерсантъ

МИД Белоруссии: ситуация урегулируется через конституционную реформу

Коммерсантъ19:32
РИА Новости

Глава МИД Белоруссии рассказал, кто решит судьбу страны

РИА Новости19:48
РБК

МИД Белоруссии заявил о пытающихся подорвать госстрой внешних силах

РБК19:54

Huawei подтвердила, что успела сделать запас чипов для базовых станций

Китайская Huawei, находящаяся под действием американских санкций, накопила достаточный запас комплектующих для своих базовых станций сотовой связи, заявил переменный президент компании Го Пин 25 сентября во время конференции Huawei Connect 2020, сообщило издание The Elec.
ИА Красная Весна25 сентября в 09:00

Власти Москвы порекомендовали беременным соблюдать домашний режим

Беременные женщины и люди с рядом заболеваний пополнили список граждан, которым рекомендовано соблюдать домашний режим в связи с распространением коронавирусной инфекции в стране.
Известия25 сентября в 14:31
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Юрист сообщил результаты анализов на алкоголь погибшей дочери Конкина

Ранее криминалисты установили, что причиной смерти стало утопление, но для такой пловчихи, какой была София Конкина, это все выглядит более чем нелепо, убеждены многие.
Территория новостей25 сентября в 12:39
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Дзюба прокомментировал победу «Зенита» над «Уфой»

Санкт-Петербург, 26 сентября 2020, 21:59 — REGNUM Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артем Дзюба, оформивший хет-трик в игре с «Уфой» в матче девятого тура чемпионата России, прокомментировал результат матча.
REGNUMвчера в 14:59

Тарифы на электроэнергию для россиян в 2021 году вырастут на 5%

Правительство России одобрило планы повышения тарифов на электроэнергию для населения с июля 2021 года на 5%, на газ с июля 2021 года на 3% и на пассажирские железнодорожные перевозки с января 2021 года на 3,7%.
Интерфаксвчера в 09:23
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В Минске задержали российскую журналистку, сообщили в городском ГУВД

Гражданка России, сотрудница "МБХ медиа" Анастасия Ольшанская задержана в Минске в рамках административного процесса, из милиции ее не отпустят, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
РИА Новости17:42
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Владелица японского секс-бюро обвинила власти в нарушении конституции

Владелица токийской компании, предоставляющей услуги секс-работниц, подала накануне в суд на государство, заявив, что полное исключение секс-индустрии из программы денежных выплат для поддержки малого бизнеса, пострадавшего от коронавируса, является дискриминацией, запрещенной конституцией.
ИА Красная Весна24 сентября в 03:31

Путин меняет режим

Можно было не допускать к президентской гонке Алексея Навального, имеющего реальные шансы расшатать режим, но допускать Ксению Собчак, произносящую много правильных слов, однако никакой угрозы для действующей власти не представляющую.
Росбалт24 сентября в 12:14

От AstraZeneca требуют раскрыть правду о болезнях испытателей вакцины

Компания AstraZeneca остается в эпицентре скандала, связанного с не самыми удовлетворительными результатами испытаний новейшей вакцины против коронавируса в связи с тем, что в ходе тестов у добровольцев начали проявляться симптомы странных болезней.
Известия20:40
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