МИД Белоруссии: ситуация урегулируется через конституционную реформу
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Глава белорусского МИДа обвинил западные страны в попытках «навязать цветную революцию» и «ввергнуть страну в хаос и анархию, которые отбросят Беларусь в ее развитии на многие годы назад». Напомним, провести конституционную реформу ранее пообещал белорусский президент Александр Лукашенко.В источнике
С чего всё началось
Глава МИД Белоруссии заявил, что западные соседи страны пытаются ввергнуть ее в хаос
Некоторые государства из числа западных соседей Белоруссии пытаются ввергнуть республику в хаос и отбросить ее назад в развитии. Об этом заявил в субботу министр иностранных дел этой страны Владимир Макей, выступая на общеполитических дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.
ТАСС19:51
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