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Глава белорусского МИДа обвинил западные страны в попытках «навязать цветную революцию» и «ввергнуть страну в хаос и анархию, которые отбросят Беларусь в ее развитии на многие годы назад». Напомним, провести конституционную реформу ранее пообещал белорусский президент Александр Лукашенко.