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Коммерсантъ
Коммерсантъ

МИД Белоруссии: ситуация урегулируется через конституционную реформу

Глава белорусского МИДа обвинил западные страны в попытках «навязать цветную революцию» и «ввергнуть страну в хаос и анархию, которые отбросят Беларусь в ее развитии на многие годы назад». Напомним, провести конституционную реформу ранее пообещал белорусский президент Александр Лукашенко.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Глава МИД Белоруссии заявил, что западные соседи пытаются ввергнуть страну в хаос

Некоторые государства из числа западных соседей Белоруссии пытаются ввергнуть республику в хаос и отбросить ее назад в развитии. Об этом заявил в субботу министр иностранных дел этой страны Владимир Макей, выступая на общеполитических дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.
ТАСС19:51
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РЕН ТВ

Макей: Будущее Белоруссии решится не на баррикадах

РЕН ТВ00:05
Коммерсантъ

МИД Белоруссии: ситуация урегулируется через конституционную реформу

Коммерсантъ19:32
ТАСС

Глава МИД Белоруссии заявил, что западные соседи пытаются ввергнуть страну в хаос

ТАСС19:51
Lenta.ru

Глава МИД Белоруссии обвинил соседей в попытке ввергнуть страну в хаос

Lenta.ru19:34
РБК

МИД Белоруссии заявил о пытающихся подорвать госстрой внешних силах

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РИА Новости

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Вести.Ruвчера в 03:48
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