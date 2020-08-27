Политика

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаМИД Белоруссии выразил Польше протест из-за попыток вмешательства

Протест в связи с попытками вмешательства польской стороны во внутренние дела республики был заявлен временному поверенному в делах Польши в Минске Марцину Войтеховскому, об этом 27 августа сообщил журналистам пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.
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Белоруссия выразила протест Польши из-за попыток «прямо вмешиваться» во внутренние дела

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Теперь уже и в белорусский МИД вызвали польского дипломата. Страны разругались?

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