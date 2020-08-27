Политика
ИА Красная ВеснаМИД Белоруссии выразил Польше протест из-за попыток вмешательства
Протест в связи с попытками вмешательства польской стороны во внутренние дела республики был заявлен временному поверенному в делах Польши в Минске Марцину Войтеховскому, об этом 27 августа сообщил журналистам пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.
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Белоруссия выразила протест Польши из-за попыток «прямо вмешиваться» во внутренние дела
Комсомольская правда14:47
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Автоматически обработано 7389 источников, обновлено в 15:06, Ашберн
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За последние 2 недели уровень заболеваемости ОРВИ в Воронежской области вырос на 40%.
TV Губерния 11:29
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Москва, 27 августа 2020, 09:40 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов призвал ликвидировать Пенсионный фонд России (ПФР), передает корреспондент ИА REGNUM 27 августа.
REGNUM 02:40
Общество
СМИ увидели сходство отравления Навального и болгарского бизнесмена
Немецкие врачи из клиники «Шарите», которые занимаются лечением оппозиционера Алексея Навального, связались с болгарскими медиками, лечившими бизнесмена Емельяна Гебрева, которого отравили в Болгарии в 2015 году.
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Минобороны обвинило военных США в попытке блокировать патруль в Сирии
ДТП в Сирии, в котором пострадали американские военные, произошло по их вине, так как они попытались блокировать путь российского патруля, заявили в Минобороны по итогам переговоров начальников генштабов двух стран, сообщает «Интерфакс».
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Вышел трейлер российского сериала о Telegram-каналах
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Хоккей
«Спартак» обыграл московское «Динамо» в матче Кубка мэра Москвы
Хоккеисты московского "Спартака" нанесли поражение столичному "Динамо" в матче предсезонного турнира Кубок мэра Москвы.
РИА Новости 14:48
Футбол
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Суд арестовал недвижимость и акции принадлежавшего Порошенко завода
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В Крыму задержан представитель Чечни в Ивановской области
Симферополь, 27 августа 2020, 11:12 — REGNUM В Крыму задержали уроженца Чечни Ису Эдильсултанова.
REGNUM 04:12
Экономика
Правительство выделит дополнительно 34 млрд рублей на выплаты детям
Правительство направит дополнительно 34 млрд руб. на выплаты детям в возрасте от трех до семи лет, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании правительства.
Ведомости 10:36
Общество
Дочь Шувалова поступила в МГУ на коммерческой основе
Представитель пресс-службы МГУ сообщил журналисту Forbes, что Шувалова попала в список зачисленных на бюджет случайно и что она зачислена на контрактное обучение, для которого достаточно набрать 203 балла.
Forbes вчера в 13:35
Футбол
Гол Роналду в ворота «Лиона» признан лучшим в сезоне Лиги чемпионов
Первое место занял мяч нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду в матче с «Лионом» (2:1) в 1/8 финала.
Чемпионат 10:28
Общество
В Минске отпустили ранее задержанных российских журналистов
Минск, 27 августа 2020, 21:14 — REGNUM Российских журналистов, ранее задержанных в центре Минска, где оппозиция снова попыталась провести акцию протеста против президента Александра Лукашенко, отпустили на свободу.
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Путин принял участие в открытии трассы «Таврида» в Крыму
Российский президент Владимир Путин открыл движение по трассе "Таврида", которая соединяет Керчь с Севастополем и Симферополем.
Газета.Ru 13:07
Армия и оружие
В сети разочарованы стрельбами на «АрМИ-2020»
Evo-rus.com 03:35
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Газета.Ru 13:58
Гаджеты
NVIDIA подтвердила специальный разъём питания для видеокарт RTX 3000
Ferra вчера в 11:24
Общество
Дочь Федуна вошла в тройку богатейших россиянок
На третьем месте с состоянием $700 млн оказалась дочь вице-президента ЛУКОЙЛа и совладельца футбольного клуба «Спартак» Леонида Федуна Екатерина Федун.
РБК 05:16
Экономика
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ТАСС 10:20
Авто
Lada 4x4 была признана самым долгоживущим внедорожником в мире
Как сообщает Ufanotes.ru, известное британское издание Autocar составило список авто, которые производились и производятся очень долгое время, дольше, чем другие машины.
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Футбол
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Игра на стадионе "Алматы Орталык" завершилась со счетом 4:1. Дубль в составе победителей сделал нападающий Вагнер Лав.
Матч ТВ 12:10
Шоу-бизнес
Брэд Питт завёл отношения с 27-летней моделью
Американский киноактёр Брэд Питт, который весь последний год был под пристальным вниманием журналистов, наконец-то появился на людях с новой пассией.
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Общество
Дневник разработчиков Dragon Age
На открытии Gamescom BioWare показала дневник разработки новой Dragon Age.
Cyber.sports.ru 14:43