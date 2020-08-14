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Коммерсантъ
Коммерсантъ

МИД Белоруссии заявил о готовности к диалогу по ситуации в стране

«Была отмечена готовность белорусской стороны к конструктивному и объективному диалогу с зарубежными партнерами по всем вопросам, связанным с развитием событий в Беларуси во время избирательной кампании и после ее завершения»,— говорится в сообщении.В источнике
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ТАСС

Главы МИД Белоруссии и Швейцарии обсудили ситуацию после белорусских выборов

ТАСС05:45
РИА Новости

МИД Белоруссии готов обсуждать с зарубежными партнерами ситуацию в стране

РИА Новости04:06
Lenta.ru

Минск заявил о готовности обсудить ситуацию в стране с зарубежными партнерами

Lenta.ru04:50
RT на русском

МИД Белоруссии готов к обсуждению ситуации с зарубежными партнёрами

RT на русском04:19
Газета.Ru

Белоруссия заявила о готовности обсуждать ситуацию после выборов с зарубежными партнерами

Газета.Ru04:14
Коммерсантъ

МИД Белоруссии заявил о готовности к диалогу по ситуации в стране

Коммерсантъ05:25
Московский Комсомолец

Белоруссия высказала готовность обсудить с зарубежными партнерами ситуацию в стране

Московский Комсомолец04:06

Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум до 11 468 рублей

Прожиточный минимум в России во втором квартале 2020 года предлагается установить на уровне 11 468 рублей, следует из документа Минтруда, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новостивчера в 14:54
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США направят в Вену делегацию наиболее высокого уровня за все время переговоров с Россией

Соединенные Штаты направляют в Вену одну из самых серьезных по составу делегаций за все время переговоров с Россией по контролю над вооружениями и ожидают от Москвы такого же подхода.
ТАСС09:28

InSight удалось засыпать ударный зонд песком

Автоматическая станция InSight успешно засыпала ударный зонд инструмента HP3 при помощи ковша, установленного на роботизированной руке: это позволило увеличить силу сцепления зонда с окружающим грунтом.
N+110:31

Депутат Рады заявил об уничтожении предприятия «Мотор Сич»

Замглавы комитета Верховной рады по финансам, налоговой и таможенной политике Александр Дубинский заявил, что экс-президент и генеральный конструктор украинского предприятия "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев пытается уничтожить завод.
Газета.Ru21:37
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