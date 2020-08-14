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Коммерсантъ
Коммерсантъ

МИД Белоруссии заявил о готовности к диалогу по ситуации в стране

«Была отмечена готовность белорусской стороны к конструктивному и объективному диалогу с зарубежными партнерами по всем вопросам, связанным с развитием событий в Беларуси во время избирательной кампании и после ее завершения»,— говорится в сообщении.В источнике
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Коммерсантъ

МИД Белоруссии заявил о готовности к диалогу по ситуации в стране

Коммерсантъ05:25
ТАСС

В МИД Швейцарии заявили, что Минск заинтересован в освобождении задержанного швейцарца

ТАСС05:58
РИА Новости

МИД Белоруссии готов обсуждать с зарубежными партнерами ситуацию в стране

РИА Новости04:06
RT на русском

МИД Белоруссии готов к обсуждению ситуации с зарубежными партнёрами

RT на русском04:19
Газета.Ru

Белоруссия заявила о готовности обсуждать ситуацию после выборов с зарубежными партнерами

Газета.Ru04:14
Lenta.ru

Минск заявил о готовности обсудить ситуацию в стране с зарубежными партнерами

Lenta.ru04:50
Московский Комсомолец

Белоруссия высказала готовность обсудить с зарубежными партнерами ситуацию в стране

Московский Комсомолец04:06

Дочь Федосеевой-Шукшиной потребовала ее развода с Алибасовым

Напомним, вдова знаменитого писателя Василия Шукшина приобрела квартиру до брака с продюсером группы «На-на» и в сентябре прошлого года якобы подарила ее новому супругу Бари Алибасову.
Московский Комсомолецвчера в 06:19
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В России разработали новый пистолет для Росгвардии

ЦНИИ точного машиностроения Госкорпорации «Ростех» представил новый самозарядный пистолет под названием «Полоз», который предназначен для использования сотрудниками МВД и Росгвардии, говорится в сообщении «Ростеха».
РБК07:40
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В России создали хирургический материал из яичной скорлупы

Проще говоря, экспертам удалось разработать специальный хирургический материал для фиксации имплантатов и восстановления костных дефектов черепа на основе крайне дешевого и распространенного натурального материала.
Ferraвчера в 10:05

Соперница Лукашенко призвала к пересчету голосов на выборах

Кандидат в президенты Белруссии Светлана Тихановская записала новое видеообращение, в котором призвала своих сторонников подписать петицию за пересчет голосов на выборах, а мэров белорусских городов организовать мирные массовые собрания 15 и 16 августа.
Ведомости05:35
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Медовый спас: как правильно называть праздник и что нельзя делать

Ну и наконец, 14 августа Церковь отмечает сразу четыре значимых события: начало двухнедельного Успенского поста, праздник Происхождения (изнесения) Честных Древ Животворящего Креста Господня, празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице, вспоминают в этот день и святых мучеников Маккавейских из Ветхого Завета.
Российская газета17:50
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Минздрав РФ не делал США официальных предложений по разработке вакцины

Министерство здравоохранения РФ не направляло Вашингтону официальных предложений по сотрудничеству в области разработки вакцины от коронавируса, сообщил "Интерфаксу" помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
Интерфакс01:15
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