МИД Белоруссии заявил о готовности к диалогу по ситуации в стране
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«Была отмечена готовность белорусской стороны к конструктивному и объективному диалогу с зарубежными партнерами по всем вопросам, связанным с развитием событий в Беларуси во время избирательной кампании и после ее завершения»,— говорится в сообщении.В источнике
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Белоруссия высказала готовность обсудить с зарубежными партнерами ситуацию в стране
Московский Комсомолец04:06