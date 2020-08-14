МИД Белоруссии заявил о готовности к диалогу по ситуации в стране
Смотрите также
Тихановская попросила помощи мирового сообщества
Суд арестовал «вора в законе» Гянджинского
Минский тракторный завод частично прекратил работу из-за забастовки
Поргина заступилась за обвиненную в алкоголизме дочь Марка Захарова
Адвокат Ефремова на допросах поддерживал признание вины актером
ЦИК: Лукашенко официально переизбран президентом Беларуси
Массовые мероприятия в российских школах запретили до конца 2020 года
Нурмагомедов заявил, что после боя с Гэтжи готов биться с Макгрегором
Против санкций США по «Северному потоку-2» выступили 24 страны ЕС
Умер актёр Сергей Куницкий, сыгравший в фильме «Битва за Севастополь»
В Уфе три человека погибли в массовом ДТП
В России разработали новый пистолет для Росгвардии
В Крыму водитель «ВАЗ» наехал на группу детей, один ребенок погиб
В МИД Украины назвали слабую Белоруссию лёгкой добычей для России
Колодочкин перечислил правила прогрева двигателя автомобиля летом
Задержан организатор схемы по выводу из России миллиардов рублей
ГИБДД РФ начала взимать штрафы с водителей за багажники на крыше авто
«Усыновленный» Успенской малыш оказался ребенком Кержакова и Тюльпановой
Больницы Ямала получат из резервного фонда 353,9 млн рублей
Тихановская попросила помощи мирового сообщества
Минский тракторный завод частично прекратил работу из-за забастовки
ЦИК: Лукашенко официально переизбран президентом Беларуси
Опрос продемонстрировал недоверие врачей к вакцине от коронавируса
Сбербанк отменил бесплатные СМС и push-уведомления о переводах
Массовые мероприятия в российских школах запретили до конца 2020 года
Минобороны предложило засекретить служебную информацию об обороне
«Организатор протестов» в Минске покаялся в связях с «московскими кукловодами»
В России разработали новый пистолет для Росгвардии
Российский истребитель вновь перехватил самолеты США над Черным морем
МИД России предложил сделать платной эвакуацию из-за рубежа
«Была отмечена готовность белорусской стороны к конструктивному и объективному диалогу с зарубежными партнерами по всем вопросам, связанным с развитием событий в Беларуси во время избирательной кампании и после ее завершения»,— говорится в сообщении.В источнике
Подробнее о событии
Белоруссия высказала готовность обсудить с зарубежными партнерами ситуацию в стране
Московский Комсомолец04:06