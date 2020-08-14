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Коммерсантъ
Коммерсантъ

МИД Белоруссии заявил о готовности к диалогу по ситуации в стране

«Была отмечена готовность белорусской стороны к конструктивному и объективному диалогу с зарубежными партнерами по всем вопросам, связанным с развитием событий в Беларуси во время избирательной кампании и после ее завершения»,— говорится в сообщении.В источнике
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ТАСС

Главы МИД Белоруссии и Швейцарии обсудили ситуацию после белорусских выборов

ТАСС05:45
Коммерсантъ

МИД Белоруссии заявил о готовности к диалогу по ситуации в стране

Коммерсантъ05:25
Московский Комсомолец

Белоруссия высказала готовность обсудить с зарубежными партнерами ситуацию в стране

Московский Комсомолец04:06
RT на русском

МИД Белоруссии готов к обсуждению ситуации с зарубежными партнёрами

RT на русском04:19
Газета.Ru

Белоруссия заявила о готовности обсуждать ситуацию после выборов с зарубежными партнерами

Газета.Ru04:14
РИА Новости

МИД Белоруссии готов обсуждать с зарубежными партнерами ситуацию в стране

РИА Новости04:06
Lenta.ru

Минск заявил о готовности обсудить ситуацию в стране с зарубежными партнерами

Lenta.ru04:50

Нурмагомедов заявил, что после боя с Гэтжи готов биться с Макгрегором

Чемпион UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции в Москве заявил, что после проведения титульного поединка с американцем Джастином Гэтжи готов снова встретиться с ирландцем Конором Макгрегором.
РИА Новости06:00

Умер актёр Сергей Куницкий, сыгравший в фильме «Битва за Севастополь»

Российский актер Сергей Куницкий, снявшийся в фильме "Битва за Севастополь", умер в возрасте 35 лет, сообщает Газета.ru Отмечается, что артист был одним из ведущих актеров труппы Московского Губернского театра.
Общественное телевидение Россиивчера в 13:24
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В России разработали новый пистолет для Росгвардии

ЦНИИ точного машиностроения госкорпорации «Ростех» представил новый самозарядный пистолет под названием «Полоз», который предназначен для использования сотрудниками МВД и Росгвардии, говорится в сообщении «Ростеха».
РБК07:40
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В Крыму водитель «ВАЗ» наехал на группу детей, один ребенок погиб

Вчера вечером 34-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2107» следовал со стороны полевой автодороги «Светлое — Новосельцево» в направлении трассы «Азовское — Любимовка», где наехал на насыпь грунта, после чего автомобиль вынесло на тротуар, где был совершен наезд на трех детей десяти, четырех и двух лет.
RuNews24.ru03:26
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Задержан организатор схемы по выводу из России миллиардов рублей

Несколько миллиардов рублей удалось незаконно вывести за рубеж организатору преступной группы, членов которой задержали на днях в Москве, Крыму, на Кубани, в Волгоградской и Тульской областях, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Вести.Ru04:01
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Пенсии пошли на неравномерное повышение

Например, корректирующий коэффициент для НПФ «Сургутнефтегаз» составляет 10,4%, однако для некоторых клиентов, делающих добровольные взносы по программе софинансирования, повышение пожизненных пенсий с 1 августа могло составить до 22,1%, указывают в фонде.
Коммерсантъ18:16
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