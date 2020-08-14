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Коммерсантъ
Коммерсантъ

МИД Белоруссии заявил о готовности к диалогу по ситуации в стране

«Была отмечена готовность белорусской стороны к конструктивному и объективному диалогу с зарубежными партнерами по всем вопросам, связанным с развитием событий в Беларуси во время избирательной кампании и после ее завершения»,— говорится в сообщении.В источнике
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Коммерсантъ

МИД Белоруссии заявил о готовности к диалогу по ситуации в стране

Коммерсантъ05:25
ТАСС

В МИД Швейцарии заявили, что Минск заинтересован в освобождении задержанного швейцарца

ТАСС05:58
Газета.Ru

Белоруссия заявила о готовности обсуждать ситуацию после выборов с зарубежными партнерами

Газета.Ru04:14
RT на русском

МИД Белоруссии готов к обсуждению ситуации с зарубежными партнёрами

RT на русском04:19
Lenta.ru

Минск заявил о готовности обсудить ситуацию в стране с зарубежными партнерами

Lenta.ru04:50
РИА Новости

МИД Белоруссии готов обсуждать с зарубежными партнерами ситуацию в стране

РИА Новости04:06
Московский Комсомолец

Белоруссия высказала готовность обсудить с зарубежными партнерами ситуацию в стране

Московский Комсомолец04:06

Путин назначил Александра Рудакова послом в Ливане

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Рудакова на должность чрезвычайного и полномочного посла РФ в Ливане, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.
РИА Новости05:30

На Ставрополье суд арестовал сотрудников вуза МВД

Напомним, ранее следователи выяснили, что 12 сотрудников ставропольского филиала Краснодарского университета МВД России и ряд других лиц с января 2019 года по июль 2020 получали крупные взятки от студентов вуза за допуск тех к экзаменам и сдаче зачетов.
Российская газета02:28
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Спецслужбы США обвинили ГРУ в создании угрожающей Пентагону программы

Федеральное бюро расследований (ФБР) и Агентство национальной безопасности США заявили о создании Главным управлением Генштаба России программного обеспечения для шпионажа «Дроворуб».
RT на русскомвчера в 15:59
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Новосибирский губернатор: Корпус больницы №34 будет достроен

Главный врач ГКБ № 34 Владимир Ярохно сообщил губернатору, что с вводом нового лечебного корпуса значительно повысится качество и доступность медицинской помощи, будет в значительной степени ликвидирован дефицит лечебно-диагностического оборудования.
Российская газета05:32
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В России предложили создать комитет национального спасения Белоруссии

Как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии продолжаются массовые протестные акции, начавшиеся в стране после оглашения предварительных итогов президентских выборов, на которых, по данным ЦИК республики, свыше 80% набрал действующий глава государства Александр Лукашанко.
REGNUM02:08
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«Роснефть» зафиксировала 113 млрд рублей убытка за I полугодие

Чистый убыток компании "Роснефть", приходящийся на акционеров, по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в январе - июне 2020 года составил 113 млрд рублей против прибыли в размере 325 млрд рублей годом ранее, чистая прибыль во втором квартале составила 43 млрд рублей.
ТАСС04:46
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Жители Китая готовы отказаться от iPhone в пользу приложения WeChat

В Китае специалисты по работе с общественностью провели социологический опрос, результаты которого показали, что почти все жители Поднебесной готовы отказаться от использования продукции Apple.
Экономика сегодня04:20
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