Политика

ДождьДождьРоссия объявила персоной нон грата болгарского дипломата

Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Болгарии в Москве. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на болгарское радио. Дипломат должен покинуть Россию в течение суток.
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«Данный шаг является ответной, зеркальной мерой на решение властей Болгарии выслать из страны в октябре сего года российского дипломата», — говорится в сообщении
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RT на русском07:33

Подробнее о событии

МИД объявил советника посольства Болгарии персоной нон грата

РБК08:33

МИД вручил Крыстину ноту о высылке болгарского дипломата из России

РИА Новости07:44

МИД РФ вручил послу Болгарии ноту об объявлении советника посольства персоной нон грата

ТАСС07:28

Послу Болгарии вручена нота об объявлении персоной нон грата сотрудника диппмиссии

Газета.Ru07:40

МИД России назвал высылку болгарского дипломата зеркальной мерой

RT на русском07:33

МИД подтвердил объявление болгарского дипломата персоной нон грата

Известия07:24

В МИД РФ подтвердили высылку болгарского дипломата

Интерфакс07:44
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Общество

В России показали раскрытый ядерный чемоданчик

Lenta.ru 10:43
Гаджеты

Брат Пабло Эскобара выпустил складной смартфон

Роберто Эскобар, брат знаменитого колумбийского наркобарона Пабло Эскобара, представил складной смартфон Escobar Fold 1. Примечательно, что один из промороликов устройства снимали в Москве и в его создании принимали участие российские модели.
News.ru 03 декабря в 07:02
Экономика

Медведев анонсировал траты из ФНБ в объеме 1 трлн рублей

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 декабря заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с представителями телеканалов об итогах работы правительства России в 2019 году.
REGNUM 04:24
Спорт

Бах: МОК будет обязан следовать решению WADA по России

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что организация будет обязана следовать любому решению Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России.
RT на русском 09:24
Происшествия

Момент ДТП во время тест-драйва Audi в Петербурге попал на видео

Регистратор одного из автомобилей, попавших в массовое ДТП в Петербурге, запечатлел момент аварии.
РИА Новости 05:46
Политика

США ввели новые санкции против россиян и компаний из РФ

Все попавшие под санкции компании зарегистрированы в России: ООО "Бизнес-столица", ООО "Оптима", ООО "Трейд-инвест", ООО "Центр автообслуживания", ООО "Вертикаль", ООО "ЮНИКОМ" и Evil Corp. Одного из попавших под санкции россиян — Максима Якубца — власти США обвиняют в мошенничестве с программным обеспечением для компьютеров.
BFM.ru 10:34
Политика

Зеленский впервые попал на обложку Time

Американский еженедельный журнал Time впервые поместил на свою обложку президента Украины Владимира Зеленского.
РБК 10:56
Политика

Скабеева дозвонилась до Зеленского

Телеведущая «России 1» Ольга Скабеева дозвонилась до президента Украины Владимира Зеленского.
Взгляд.ру вчера в 11:26
Политика

Украина сообщила о срыве переговоров с Россией по транзиту газа

Запланированные на 5 декабря переговоры по заключению нового контракта по транзиту газа между Россией и Украиной не состоятся.
Известия 09:12
Происшествия

В Перми почтут память погибших при пожаре в клубе «Хромая лошадь»

Родственники и друзья погибших при пожаре в пермском ночном клубе "Хромая лошадь" в четверг, в день десятилетия со дня трагедии, почтут их память в городском сквере Перми, где установлен памятник жертвам трагедии.
ТАСС вчера в 16:27
Политика

Трамп прокомментировал ситуацию вокруг «Северного потока — 2»

Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию вокруг газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском вчера в 08:41
Политика

Порошенко, Вакарчук и Тимошенко снова зовут украинцев на Майдан

Политическая Экспертиза вчера в 21:26
Общество

ГИБДД изменит теоретическую часть экзамена на права

Количество вопросов на теоретическом экзамене для получения водительских прав значительно увеличится, сообщил замначальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности Госавтоинспекции Николай Гиляков.
РИА Новости 07:33
Политика

Москва ответит на высылку российских дипломатов из Германии

Как сообщили в МИД ФРГ, это стало реакцией на нежелание российских властей участвовать в расследовании убийства уроженца Грузии в Берлине 23 августа этого года.
DP.RU вчера в 07:06
Авто

Автомобильный рынок в ноябре сократился на 6,4%

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в ноябре сократились на 6,4% (10 646 штук) до 156 848 машин по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
Ведомости 06:47
Кино

Совет кинокритиков США признал «Ирландца» лучшим фильмом года

Драма Мартина Скорсезе «Ирландец» с Робертом Де Ниро и Аль Пачино получила награду за лучший фильм этого года от Национального совета кинокритиков США.
Национальная служба новостей вчера в 12:31
Политика

В Совфеде прокомментировали заявление Киева о плане Б по Донбассу

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал заявление помощника украинского лидера Владимира Зеленского Андрея Ермака о том, что план Б на случай отсутствия прогресса на нормандском саммите заключается в том, чтобы изолировать Донбасс стеной.
RT на русском 09:57
Политика

Медведев прокомментировал решение о повышении пенсионного возраста

Решение о повышении пенсионного возраста было одним из самых сложных, заявил в ходе общения с тележурналистами в четверг, 5 декабря, премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Известия 06:35
Политика

Путин упрекнул Болгарию в затягивании строительства «Турецкого потока»

Болгария сознательно затягивает реализацию "Турецкого потока" на своей территории, видимо, под давлением со стороны, заявил Владимир Путин.
РИА Новости вчера в 10:25
Кино

Опубликован трейлер нового фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать»

На видеохостинге YouTube опубликовали первый трейлер 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать».
Мойка78 вчера в 10:41
Политика

В Верховной раде подрались два депутата из партии Зеленского

В сессионном зале украинского парламента 5 декабря произошла драка между двумя депутатами от партии «Слуга народа» Гео Леросом и Максимом Бужанским, сообщает «Страна.ua».
РБК 09:07
Технологии

Для отечественного софта разработали критерии господдержки

Ранее Минкомсвязь предложила при поддержке отечественного софта учитывать новизну идеи, проработанность бизнес-плана, техническую возможность реализации, потенциал импортозамещения продукта, факт попадания его разработчика в санкционный список и др.
РБК 01:00
Экономика

Минц заявил о потере почти $1 млрд из-за руководства ЦБ и «Открытия»

Минц считает, что участниками кампании были: Анна Орленко — бывший директор департамента банковского надзора ЦБ и экс-замруководителя временной администрации "Открытия"; Михаил Задорнов — бывший глава ВТБ24, который возглавил "Открытие" с 1 января 2018 года (о его назначении объявили 14 сентября 2017 года); Александр Соколов — предправления банка "Траст", экс-член правления ВТБ24.
РБК 03 декабря в 21:00
Шоу-бизнес

Отец Жанны Фриске отреагировал на резкие слова Дмитрия Шепелева

Владимир Фриске пришел в ярость от недавнего интервью Дмитрия Шепелева, в котором тот рассказал о том, что последние два года жизни его гражданская супруга Жанна Фриске вообще не общалась с отцом.
Woman.ru 09:09
Происшествия

Советник президента РФС Смертин скрылся с места ДТП

Газета.Ru 06:51
Кино

Актер, сыгравший Аладдина, заявил, что стал заложником одной роли

РИА Новости вчера в 04:07
Экономика

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
РИА Новости вчера в 08:30
Культура

Ургант пошутил про претензии Певцова к Познеру

Мой Брянск 08:08
Общество

Истребитель МиГ-29 потерпел крушение в Египте

News.ru 07:56
Политика

Медведев ответил Тимуру Батрутдинову шуткой про Гарика Харламова

Дмитрий Медведев обменялся шутками с резидентом Comedy Club Тимуром Батрутдиновым.
Актуальные Новости 10:05
Как работают Яндекс.Новости?
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