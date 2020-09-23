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РИА Новости
РИА Новости

МИД Болгарии высылает двух российских дипломатов

МИД Болгарии высылает двух российских дипломатов из-за подозрения в шпионаже, сообщило агентство Рейтер. В дипведомстве уточнили, что уведомили об этом российское посольство, дипломаты должны покинуть страну в течение 72 часов.В источнике
С чего всё началось
По заявлению
 прокуратуры, досудебное расследование показало, что дипломаты с 2016 года собирали сведения о «планах модернизации болгарской армии и техническом оснащении военной техники».
Коммерсантъ10:04
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Болгария обвинила двух российских дипломатов в шпионаже

Коммерсантъ10:04
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МИД Болгарии признал двух российских дипломатов персонами нон грата

Известия12:50
РИА Новости

МИД Болгарии высылает двух российских дипломатов

РИА Новости11:05
Телеканал 360°

Политика перевешивает экономику. Болгария второй раз за год обвинила российских дипломатов в шпионаже

Телеканал 360°16:13
Интерфакс

Болгария вышлет двух подозреваемых в шпионаже российских дипломатов

Интерфакс10:53
РБК

Болгария второй раз за год обвинила российских дипломатов в шпионаже

РБК09:52
ТАСС

Россия оставляет за собой право ответить на высылку дипломатов из Болгарии

ТАСС12:13

Роналду раздумывает покинуть «Ювентус» из-за отношений с Пирло

Нападающий в силу возраста не готов ждать, пока клуб построит новый проект, который будет способен побеждать.К тому же, Роналду не смог наладить отношения с новым главным тренером "старой синьоры" Андреа Пирло, который ставит команду выше отдельных личностей.
Soccer.ru06:31

В Греции двух моряков из России приговорили к 300 годам тюрьмы

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REGNUM09:49
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США ввели новые санкции против российских граждан и юрлиц

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Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21

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RT на русском15:26
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Аргументы и Факты21 сентября в 10:37
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